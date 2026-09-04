Rimini Calcio, maglia speciale per l'esordio al Neri. Sarà un evento, presente il Vescovo

Richiama la divisa dei volontari per la visita del Papa. Il vescovo Anselmi, che ha sottoscritto l'abbonamento, ne ritirerà un paio (una per Papa Leone IV). E Ricchiuti...

La riapertura delle porte dello stadio Romeo Neri per la prima di campionato casalinga del Rimini Calcio contro il Novafeltria (domenica ore 17,30), sarà un vero e proprio evento. La maglia indossata sarà biancorossa, ma a righe orizzontali creata a tempo di record dalla Macron.

“Dalla prossima partita casalinga sarà pronta la tradizionale maglia a scacchi e allora anziché far indossare alla squadra nella sfida di esordio contro il Novafeltria un’altra delle nostre divise, abbiamo creato una maglia ad hoc ispirandoci alla recente visita di Papa Leone XIV, in particolare alla colorata divisa indossata dai tanti volontari che hanno reso possibile un vero e proprio evento per la città – racconta l’ad Massimiliano Alvisi – . A fine primo tempo il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, che tra l’altro ha sottoscritto un abbonamento di tribuna centrale, ne ritirerà un paio: una per se e una che farà avere al Santo Padre”.

Il primo match sponsor della stagione sarà l’importante azienda riminese ‘Eco Demolizioni recover the future’: altri sei giornate di campionato sono state già vendute mentre fino alla 13esima giornata è ancora disponibile lo spazio. Sul retro della casacca, invece, ci saranno sempre, sopra e sotto al numero di maglia, rispettivamente Galvanina e SGR, con il logo di La Mia Mama e Bounty sulle spalle..

Gli abbonamenti vanno a gonfie vele: in giornata sarà probabilmente superata quota tremila. Anche al sabato (10-13 e 16-19) darà aperto il botteghino. Per i ritardatari ci sarà possibilità di abbonarsi fino a domenica 20. Questa domenica scatterà alle ore 13 la vendita dei biglietti e continuerà fino a poco prima della partita.

“Per questo debutto avremo un grande colpo d’occhio. Chiediamo agli spettatori di rispolverare cappellini, magliette, cuscini per avere uno stadio quanto più possibile biancorosso e di presentarsi all’ingresso per tempo. Cercheremo di accogliere tutti al meglio, chiediamo di avere un po’ di pazienza se ci sarà qualche piccolo inconveniente. In questi giorni abbiamo apportato migliorie all’impianto audio e tirato a lucido lo stadio”.

Sono stati invitati anche i ragazzi delle società affiliate al Rimini Calcio.

Per l’occasione si celebrerà l’anniversario di Juventus-Rimini, datato 9 settembre di venti anni fa e Adrian Ricchiuti, grande protagonista di quella partita, ritirerà la maglia speciale creata per Rimini-Novafeltria.

Il presidente Marco Lombardi, intanto, annuncia che stanno per entrare in cda due solide aziende del territorio, i soci sostenitori, sono arrivati a 60 ed il numero è destinato a crescere. Si sta percependo un senso di comunità che per certi versi ha spiazzato gli stessi dirigenti e si va allargando a macchia d’olio come testimoniano anche le visualizzazioni della pagina Instagram del club.

“Il timore di chi si avvicina al calcio è di andare incontro a brutte sorprese sotto il profilo finanziario, invece noi siamo assolutamente trasparenti: chiediamo solo un impegno a fondo perduto e basta. Non ci saranno assolutamente cattive sorprese” spiega Lombardi.

Il presidente e l’ad hanno fatto l’elogio al lavoro di equipe di questo mese di tutte le componenti, tecniche e organizzative della società, al lavoro del settore giovanile creato dal nulla dal responsabile Aldo Righini attraverso il coinvolgimento delle società del territorio.