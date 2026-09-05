Calcio, ex Rimini: Bianchi firma per il Chieti, Alvisi per il Bellaria

Il difensore ha 70 presenze in serie D tra Fossombrone e Sammaurese. Il centrocampista, liberato dal Tropical Coriano, rinforza la rosa di Buda

Il difensore riminese classe 2004, ex Primavera Rimini Lorenzo Bianchi, ha firmato per il Chieti (Eccellenza Abruzzo) di cui è dg Stefano Giammarioli. Bianchi vanta oltre 70 presenze in serie D tra Fossombrone e Sammaurese. Nella Marche è sempre stato titolare e ha raggiunto la finale play off nella stagione 2024-2025. Lo scorso anno ha iniziato in Romagna, poi a febbraio è sceso in Eccellenza con il Matelica. Bianchi si allenava con il Chieti già ad inizio precampionato, poi aveva lasciato il gruppo. Da martedì è tornato ad allenarsi con la squadra e ieri è stato tesserato. Si candida già per una maglia da titolare per la prima di campionato, domenica all’Angelini con il San Giovanni Teatino (ore 16,30), come laterale di destra nel 3-4-1-2 di mister Vagnoni.

Il Bellaria ha preso un altro ex del settore giovanile del Rimini. Si tratta di Giammarco Alvisi, centrocampista classe 2005, nell'ultima stagione al Misano dopo le esperienze tra Stella, Pietracuta e Verucchio. Mancino naturale, è un centrocampista dinamico, duttile e con buone doti tecniche, in grado di interpretare al meglio più ruoli nella zona mediana. La sua visione di gioco e la capacità di giocare in entrambe le fasi lo rendono un profilo interessante per lo scacchiere di mister Buda. Alvisi ha fatto la preperazione al Tropical Coriano, dopo il ripescaggio in serie D, è stato liberato. Pareva vicno al Novafeltria che poi ha fatto altre scelte.Ora eccoolo al Bellaria.