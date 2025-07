Calcio, Ferrani al Tre Penne. Sabba ha firmato per il Chieti

Il difensore, classe 1987, vanta una lunga carriera nei professionisti e nell'ultima stagione alla Sammaurese. Il centrocampista viene dal Lentigione

E' ufficiale. Il Chieti ha tesserato Enrico Sabba. Classe ’98 nativo di Cesena, il calciatore è un centrocampista di qualità con più di 200 partite all’attivo in carriera. Nella passata stagione al Lentigione, dove colleziona 32 partite e 4 gol, il centrocampista si è legato al Chieti con un contratto annuale.

Il portiere Davide Narduzzo è ufficialmente della Correggese. Classe 1994, ex Reggiana, poi Siena e Rieti, prima di fare ritorno in Emilia con le maglie di Colorno e Cittadella Vis Modena. Con i modenesi conquista la vittoria nel campionato di Eccellenza nella stagione 2023/24 e, nella stagione da poco conclusa ha indossato la maglia del Borgo San Donnino.

Per l'Imolese c'è l'attaccante Lorenzo Babbi. Centravanti nativo di Ravenna, classe 2000, cresce nelle giovanili del Cesena prima di giocare il campionato Primavera con Atalanta e Spal. Esordisce successivamente tra i professionisti in Serie C dove colleziona più di 70 presenze tra le fila di Piacenza, Lucchese e Olbia. Nel 2023 passa al Forlì in Serie D mentre nell’ultima stagione ha militato nel Lentigione.

Confermata la indiscrezione di Altarimini.it. La difesa del Tre Penne si forgia di un nuovo elemento di spessore: è ufficiale l’arrivo del centrale italiano Manuel Ferrani.

Ferrani vanta una lunga carriera tra i professionisti, avendo vestito le maglie di Alessandria, Pordenone, Alma Juventus Fano, Rimini, Viterbese e Vis Pesaro in Serie C e avendo trascorso l’ultima parte di stagione con la Sammaurese nel Girone D di Serie D, con la salvezza centrata nel play-out contro il Corticella.

Ora il classe 1987 approda per la prima volta sul Titano e alla corte di mister Berardi vestirà la maglia numero 5. “Dopo aver parlato con il direttore sportivo ho percepito fin da subito tanta professionalità da parte della Società ed era quello di cui avevo bisogno e che mi ha spinto ad accettare questa offerta” ha commentato Ferrani. Una nuova esperienza per Ferrani nel campionato interno sammarinese. “Conosco la realtà e avendo tanti amici che sono qua a San Marino mi sono informato sul livello, è un campionato che si sta alzando sempre di più di livello”.

Ferrani porterà in campo la sua esperienza e la sua leadership, il neo giocatore biancazzurro pone gli obiettivi per la stagione: “Vogliamo fare un’annata importante, tutte le squadre si sono rinforzate con acquisti importanti e noi vogliamo fare bene consapevoli del fatto che ci sarà da lottare. Noi partiamo con un passo leggermente indietro perché siamo una squadra completamente nuova e dovremo conoscerci, ma siamo pronti per dare il massimo”.