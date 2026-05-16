Calcio, finale playoff Misano-Novafeltria. Manzi: 'Fiducia in Muccioli e squadra'

Il presidente: "Il gruppo ha reagito alla delusione e l’approccio con mister Muccioli è stato positivo. Squadra sintonizzata sulla stessa lunghezza d’onda"

IIl Misano ritorna in campo. Domenica finale playoff del girone al Santamonica (ore 16,30) contro il Novafeltria, vincitore della Coppa Italia, quarto in campionato (-6 dal Misano, secondo), gasato dopo l’eliminazione in semifinale del favorito Cervia (in trasferta).

Presidente Marco Manzi, il suo Misano ha smaltito la delusione per la mancata promozione? Come ha assorbito l’arrivo del nuovo mister Muccioli?

“Il tempo ci ha aiutato a smaltire la delusione che è stata forte, inutile negarlo, e che mi ha portato alla scelta dell’esonero che anche a mente fredda rifarei. Del resto, nelle ultime sette partite il Misano si era smarrito mentalmente, c’era il rischio di compromettere definitivamente la stagione. Il gruppo ha reagito bene e l’approccio con mister Muccioli è stato positivo. Vedo una squadra sintonizzata sulla stessa lunghezza d’onda come deve essere. La sconfitta all’esordio sul campo del Bakia non fa testo, una partita inutile ai fini del risultato, in cui non hanno trovato spazio sei titolari, una sorta di prova generale per il nuovo tecnico e basta”.

Come sarà il Misano di Muccioli?

“Sarà una squadra magari meno bella ma più utilitaristica, schierata con una difesa a tre. Giocherà col coltello tra i denti, con duelli uomo contro uomo con in testa l’obbiettivo primario di fare risultato. Ho apprezzato il lavoro del nostro tecnico e del suo staff, dalle sue parole traspare fiducia nel gruppo”.

Il Misano ha due risultati su tre a favore, ma ha la pressione addosso al contrario del Novafeltria che non ha nulla da perdere dopo la sua stagione esaltante.

“Non penso che il Novafeltria non tenga a fare sua questa finale e dunque anche loro sentiranno la partita come noi e avranno mentalmente un peso. Abbiamo rispetto dell’avversario guidato da un bravo allenatore, che pur battuto in entrambe le partite di campionato ha mostrato valori importanti e una condizione atletica invidiabile.

Il Misano, da parte sua, non deve gestire il risultato, ma giocare per vincere e dimostrare che il vero Misano è quello che ha dettato legge per più di tre quarti di stagione. Spero di vedere una bella cornice di pubblico come quella ammirata contro la Savignanese, chiedo ai nostri tifosi di sostenerci con passione per prolungare la stagione”.

REGOLAMENTO In caso di pareggio dopo i 90 minuti, tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità sarà promosso il Misano.

Domenica prossima, invece, la promossa al turno regionale troverà sulla sua strada l’avversaria designata dal sorteggio settimanale: sfida secca ed in caso di pareggio anche dopo i tempi supplementari ci saranno i calci di rigore. Si giocherà sul campo della formazione meglio piazzata in classifica o in subordine che ha segnato il maggior numero di reti.