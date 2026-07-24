Calcio, Fratta Terme: Crociati. Santarcangelo: il baby Meloni

Il Fratta Terme tessera il difensore ex Sampierana e dà la caccia all'attaccante Montesi, che aspetta il Rimini, e a Sartori. Al Massa l'attaccante 2007 Dall'Osso

Il Fratta Terme sarà un osso duro per tutti nel prossimo campionato di Eccellenza. La matricola, in silenzio ha messo a segno un altro colpo: il difensore Riccardo Crociati, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Cesena e poi del Bologna fino all’approdo al Forlì. Nella scorsa stagione era in forza alla Sampierana, in precedenza al Gambettola.

Come esterno d’attacco si fa il nome di Riccardo Montesi, ex Sampierana e Sammaurese, che però aspetta la chiamata del Rimini. Una alternativa potrebbe essere Matteo Sartori, fresco vincitore del campionato di Promozione, ed ex Misano.

Il Massombarda Calcio inserisce un nuovo, importante tassello nel proprio reparto avanzato: Bora Dall'Osso, classe 2007, attaccante moderno e di movimento, che arriva a Massa dopo l'ottimo percorso formativo nella Primavera del Carpi. Quella in bianconero sarà per lui la primissima e stimolante avventura nel calcio dei "grandi".

Il Castenaso Calcio annuncia Salvatore Guidi, centrocampista classe 2007. Dopo un'ottima esperienza di settore giovanile tra San Lazzaro, Bologna ed Imolese, ha vestito le casacche di Zola e Medicina in Eccellenza e Progresso in Serie D.

Al Santarcangelo arriva Cristian Meloni, centrocampista di 18 anni proveniente dalla San Marino Academy, capace di ricoprire i ruoli di mezzala e trequartista. Il suo arrivo si inserisce perfettamente nel percorso di costruzione della rosa voluto dalla società e da mister Mastronicola, che continua a puntare su giovani di prospettiva.

Cristian Meloni (Santarcangelo)





Il Tropical Coriano, in lizza per il ripescaggio, annuncia ufficialmente Francesco Fraternali, classe 2005, esterno d’attacco. Nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Urbino, dopo aver iniziato l’annata con l’Urbania, entrambe impegnate nel campionato di Eccellenza Marche. In precedenza ha disputato tre stagioni con la Forsempronese, due delle quali in Serie D.

Appena avrà certezza del ripescaggio in Eccellenza, il Novafeltria annuncerà l’esterno d’attacco Filippo Mancini, ex Gambettola e Comacchiese.

La Sampierana tessera l’esterno d’attacco sinistro Christian Comandini, classe 2007, ex Primavera del Forlì e perde ad accordo già fatto il difensore senegalese Herve Diedhiou, classe 1994, nell’ultima stagione al Gambettola: ha preferito ritornare nel campionato sammarinese.



CAMPIONATO SAMMARINESE Il Fiorentino rinforza il proprio reparto offensivo con l’arrivo di Mario Vicente, attaccante italo-argentino, classe 2001. Centravanti di grande struttura fisica e presenza in area di rigore, Mario è cresciuto nel settore professionistico argentino con il Deportivo Maipú, formazione della Primera Nacional, la Serie B argentina.

Nel suo percorso italiano ha vestito le maglie della Pro Vasto in Eccellenza Abruzzo, del Brienza in Eccellenza Lucana e, nell’ultima stagione, del Lanuvio Campoleone nel campionato di Promozione Lazio.

