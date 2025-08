Calcio, Fratta Terme: in attacco anche l'ex Rimini Diop

Ufficializzato dalla matricola di Eccellenza anche Khadimou Rassoul Ndiaye, dal Tropical Coriano il difensore Francesco Cannino

Confermata la nostra indiscrezione. Il Tropical Coriano ha ingaggiato il difensore classe 2000 Francesco Cannino.

Originario di Palermo, muove i primi passi nel mondo del calcio a Monreale, nella squadra del suo paese, tra le fila degli Esordienti. Successivamente approda al Calcio Sicilia, società d’élite del panorama giovanile palermitano, con la quale disputa i campionati regionali Giovanissimi e Allievi, conquistando anche uno scudetto di categoria.

A soli 16 anni compie il salto tra i “grandi”, approdando in Eccellenza al Castelbuono, dove colleziona 26 gettoni, contribuendo alla salvezza della squadra ai play-out. L’anno seguente, a 17 anni, viene ingaggiato dal Città di Messina in Serie D: anche qui si distingue per continuità e affidabilità, totalizzando 25 presenze e 1 assist, e contribuendo nuovamente alla salvezza del club attraverso i play-out. La svolta arriva con il passaggio all’Acireale Calcio, dove resta per quattro stagioni, diventando un punto fermo della formazione.

In maglia granata disputa 84 partite, mette a segno 4 gol e fornisce 4 assist, giocando prevalentemente come quinto di centrocampo. Contribuisce inoltre al raggiungimento dei play-off in due stagioni su quattro. Dopo una breve parentesi all’Enna Calcio in Eccellenza (9 presenze), a dicembre torna in Serie D con il Castrovillari, con cui gioca da titolare tutte le 15 partite della seconda parte di stagione. Nella stagione più recente ha vestito la maglia del Castrumfavara, sempre in Serie D, disputando 27 partite.

Difensore completo e duttile, il nuovo acquisto biancorossoblu è in grado di ricoprire tutti i ruoli del reparto arretrato: terzino, braccetto sia a destra che a sinistra in una difesa a tre, e centrale in una linea a quattro. Forte fisicamente (186 cm), predilige il gioco aereo e i duelli corpo a corpo, ma non disdegna l’uscita palla al piede per dare inizio all’azione offensiva con lucidità e visione.

Il Fratta Terme ha definito l’ingaggio di due attaccanti. Il primo – come annunciato da Altarimini.it – è Khadimou Rassoul Ndiaye – classe 2002, italo-senegalese che ha già calcato i campi di Eccellenza con Faenza e Gambettola (sei presenze in Serie D con la maglia del Forlì).

A lui si aggiunge Makhtar Diop, classe 1999, altro profilo senegalese, con una valigia piena di esperienza: 55 presenze e 7 gol in Serie D tra Rimini e Sammaurese, e una recente avventura nel campionato sammarinese con il Pennarossa.

Il più giovane, infine, è Edoardo Milandri, classe 2006, cresciuto nel Forlimpopoli. Nonostante la giovane età, ha già diverse stagioni in prima squadra alle spalle: ha talento, entusiasmo e quella voglia di spaccare il mondo tipica di un ventenne.

Il Misano - 2-0 in amichevole contro il K Sport Montecchio - ha ufficilaizzato l’ingaggio di Vsevolod Kolpachkov, centrocampista classe 2004 che entra ufficialmente a far parte della rosa della prima squadra per la stagione 2025/2026.

Cresciuto calcisticamente in Russia, Kolpachkov è in Italia da tre stagioni. Ha esordito in Serie D con la maglia del Gozzano per poi disputare l’ultima stagione in Eccellenza piemontese con l’Oleggio. Giocatore tecnico, duttile e generoso, predilige il ruolo di play davanti alla difesa.