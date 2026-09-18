Calcio: Gabicce Gradara, al Magi arriva il pericoloso Fabriano. Avanti in Coppa

La squadra di Gaudenzi affronta una squadra esperta ed allo stesso tempo efficace, dalla buona organizzazione di gioco. In Coppa ora l'Urbania

Il Gabicce Gradara ha superato i sedicesimi di Coppa Italia eliminando il Villa San Martino: dopo il successo per 2-1 al Magi, è arrivato l’hurrà nel ritorno con rete di Villanova dopo una bella combinazione con Vegliò. Nel prossimo turno il Gabicce Gradara affronterà il forte Urbania.

La squadra di Gaudenzi, priva di Maggioli, Gambini e Renzi per infortunio, e di Finotti, è stata schierata con la formazione tipo e nel corso del match sono entrati Pataracchia (uscito poi per infortunio), Guidi, Terenzi e Boccalini.

“E’ stata una buona prestazione, un allenamento a buon ritmo utile per affinare la condizione e trovare l’amalgama – spiega il tecnico – e mettere minuti nelle gambe a Cecchi, ancora squalificato in campionato, e vedere all’opera per tutti i 90 minuti il giovane Buccino, che domenica potrebbe essere della partita. Una prestazione positiva la sua”.

Mister Gaudenzi, domenica al Magi in campionato vi aspetta un osso duro, il Fabriano Cerreto.

“E’ una formazione retrocessa, allenata da un allenatore di valore come Tiranti, una squadra esperta ed allo stesso tempo efficace, dalla buona organizzazione di gioco, che si schiera con un tridente. Viene dal successo in campionato contro i Portuali per 1-0 e da quello rotondo di Coppa Italia, un 4-1 sul campo della Biagio Nazzaro. Dovremo prestare grande attenzione e stare sul pezzo per tutti i 90 minuti”.

Nell’ultimo turno sul campo della matricola Atletico Mondolfo, non è accaduto...

"In vantaggio per 1-0 ed in odore di raddoppio che pareva vicino, ci siamo fatti sorprendere su un paio di ripartenze subendo due gol. Dispiace perché avremmo meritato almeno un punto, ma il calcio è anche questo. Una partita che ci deve servire da lezione”.

Nelle file del Gabicce Gradara da valutare nell’ultimo allenamento le condizioni di Maggioli e di Renzi. Indisponibili Pataracchia e Gambini.

SETTORE GIOVANILE Cominciano i campionati giovanili. La Juniores è di scena sabato alle ore 15 ad Urbino; domenica i Giovanissimi alle ore 9 a Pesaro contro il VF Adriatico e gli Allievi alle ore 11 al Magi contro il Villa San Martino.