Calcio, Gabicce Gradara: al Magi scontro diretto con la Castelfrettese

La squadra di Lilli (solo due punti nelle ultime cinque partite) è avanti di due lunghezze. Rientra Zagaglia. Tra gli avversari bomber Mastroianni

Nelle ultime cinque partite due punti ha collezionato il Gabicce Gradara, tre la Castelfrettese (come Vigor Castelfidardo e Nuova Real Metauro): ebbene, le due squadre – all’andata finì 0-0 -, distanziate in classifica di due lunghezze (25 e 23 punti rispettivamente), domenica allo stadio Magi si affronteranno in un delicato match salvezza, l’antipasto della sfida di andata della semifinale di Coppa Marche in programma al Magi mercoledì 25 febbraio.



“E’ una partita importante, ma non certo decisiva, la prima di nove finali, sei gare più le due di Coppa Marche prima dello stop di due settimane per Pasqua e Torneo delle Regioni – spiega mister Simone Lilli – al quale segue il rush finale con le ultime tre partite di campionato. Dunque, il percorso è ancora molto lungo Dobbiamo affrontarla con l’atteggiamento giusto per tutti i 90 minuti, da parte di chi parte titolare e da parte di chi entra a partita in corso. L’abbiamo fatto a volte, altre volte no come domenica scorsa contro il Tavullia Valfoglia: dobbiamo dare continuità di prestazioni”.



Teme che il momento negativo, l’assenza di vittorie crei tensione se non paura su una rosa molto giovane?



“Siamo già passati da un momento difficile da cui ci siano risollevati arrivando dentro i playoff, quindi deve essere visto da stimolo: dobbiamo mantenere serenità e alzare la concentrazione, credere nelle cose che facciamo, avere spirito positivo. E’ un percorso di crescita il nostro che attraversa delle fasi, non esiste una medicina per guarire. Resta il fatto che possiamo fare meglio tutti e dare di più e io e la squadra stiamo lavorando in tal senso”.



Che tipo di avversario affrontate?



“Una squadra ostica, viva, da quanto ho visto nell’ultimo match seppure perso per 3-2 in casa contro il San Costanzo, che crede di potersi tirare fuori dai guai come del resto lo crediamo noi. Ha cambiato mister, la rosa ha buone alternative e nell’ultima partita ha debuttato segnando un gol l’attaccante Mastroianni che conosco per averlo allenato la scorsa stagione ad Urbania dove segnò una decina di gol”.

Nel Gabicce Gradara rientra Zagaglia, per il resto sono tutti disponibili.