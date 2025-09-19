Calcio, Gabicce Gradara avanti in Coppa. Ora la big Lunano

Eliminato il Vismara (0-0 nel ritorno al Magi di mercoledì), la squadra di Lilli si appresta ad affrontare un match delicato in casa di una big

Dopo la piccola rivincita sul Vismara, corsaro domenica scorsa al Magi per 2-1 ed eliminato nel primo turno di Coppa (mercoledì 0-0 nel ritorno tra le mura amiche), il Gabicce Gradara è di scena domenica sul campo della big Lunano nella terza giornata di campionato.



“Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. E’ stata una bella occasione per i nostri ragazzi per giocare partite ufficiali, mettere minuti nelle gambe e fare esperienza – spiega Lilli – il passaggio del turno mette così a disposizione altre due sfide in cui poter mostrare le loro qualità. E’ stata una gara equilibrata, in cui le due squadre si sono equivalse con potenziali occasioni su entrambi i fronti. Alla fine risultato giusto”.



Il prossimo avversario di Coppa sarà il Lunano al quale farete visita domenica nella terza giornata di campionato.



“E’ un appuntamento ricco di difficoltà, da un lato perché arriviamo nuovamente con qualche assenza e dopo le fatiche di due gare ravvicinate: dall’altro perché la rosa a disposizione di Manfredini è lunga e di qualità: il Lunano con Fano, Vismara e Portuali compone il lotto di squadre favorite per la promozione, ha individualità importanti, giocatori esperti ed una organizzazione di squadra, che possono risolvere la partita in qualsiasi momento come sanno fare le squadre forti. Dovremo fare la partita perfetta per raccogliere punti come accaduto all’esordio vincente sul campo del Biagio Nazzaro”.



Cosa servirà alla sua squadra?



“Servirà massima attenzione in ogni frangente della partita ed in ogni situazione di gioco, non potremo permetterci errori o sbavature come accaduto in occasione delle due reti segnate dal Vismara domenica, soprattutto sulla seconda, con la retroguardia mal posizionata sull’azione di calcio d’angolo. Gli errori del resto ci stanno soprattutto in questa fase di stagione, la cosa importante è farne tesoro e lavorarci per eliminarli. Comunque contro il Vismara la prestazione c’è stata: buona la prima mezzora, dopo lo 0-1 abbiamo riacciuffato il risultato per poi subire l’1-2 subito. Avremmo potuto pareggiare come subire il terzo gol avendo concesso spazi nel tentativo di recuperare. Ho visto cose buone, altre meno. E’ la tappa di un percorso di crescita che la mia squadra sta affrontando con impegno”.



Il Lunano ha quattro punti in classifica (vittoria e pareggio) e schiera tre ex: Andreani, Dominici e Montagnoli. Nelle file del Gabicce Gradara saranno assenti Morini, Finotti, Bacchini, Gambini e Moutatahhir, mentre è disponibile Bergamini.

