Calcio, Gabicce Gradara: Giovanissimi eliminati ai rigori in semifinale playoff

In vantaggio due volte la squadra di Iachini viene rimontata (2-2 al 90'). Finisce 5-4. La Under 21 di Terza corsara sul campo del Borgo Pace

Sfortunato epilogo per la squadra Giovanissimi del Gabicce Gradara che esce di scena ai rigori nella semifinale playoff dopo essere stata due volte in vantaggio nei tempi regolamentari (2-2). Successo esterno per la Under 21 di Terza.

GIOVANISSIMI

Nuova Altofoglia-Gabicce Gradara 5-4 dcr (2-2 dopo i 90’)

Il Gabicce Gradara, seconda del girone A, esce di scena nella lotteria dei rigori nella semifinale playoff sul campo del Lunano contro la vincente del girone B Nuova Altofoglia.

L’Altofoglia parte con più convinzione ed al 2’ è pericolosa da calcio d’angolo con Ottavianelli pronto alla parata. Al 5’ Mazzoli con bella giocata si libera del difensore entra in area, palla in mezza ed Urbinati tocco vincente per lo 0-1.

Al 10’ cross dalla destra sul secondo palo per Dini, che non riesce ad agganciare. L’Altofoglia riesce a giocare in maniera più ordinata mettendo in difficoltà le linee del Gabicce che nonostante il vantaggio non riesce a costruire gioco ed arrivare nella porta avversaria con convinzione. Al 15’ e al 24’ è ancora l’Altofolgia a rendersi pericoloso e è bravo Ottavianelli a sventare; il pareggio arriva al 32’ con spizzata di testa vincente (1-1).

Nella ripresa il Gabicce Gradara trova il vantaggio al 39’: da fallo laterale Terenzi mette al centro per Galli che di piatto segna il temporaneo vantaggio (1-2). Due minuti dopo da punizione l’Altofoglia trova in mischia il pareggio (2-2). Partita aperta con pochi episodi da segnalare per l’Altofoglia: la squadra di Iachini ha più idee ma non riesce a finalizzare: al 68’ ci prova Galli di testa ed allo scadere su punizione Girolomoni di testa colpisce centralmente.

Finiscono i tempi regolamentari sul 2-2 e si va ai calci di rigore con Altofoglia vincente per 5-4.

GABICCE GRADARA: Ottavianelli, Giunta, Girolomoni, Romano, Bertuccioli, Galli, Terenzi (58’ Marcaccini), Sandroni, Dini (52’ Lisotti), Urbinati, Mazzoli (60’ Ambrico). All. Iachini

UNDER 21

Borgo Pace- GabicceGradara 2-4

Il Gabicce Gradara ritorna meritatamente con i tre punti dalla trasferta di Borgo Pace. Al 4' subito in vantaggio con Gaudenzi (0-1), al 6' ci prova la squadra di casa ma Masini sventa in angolo, al 10' è ancora il portiere del GabicceGradara a deviare con una bella parata, al 30' la squadra ospite raddoppia con Terenzi dopo una bella azione corale (0-2), al 32' il Borgo Pace accorcia le distanze con Gadji (1-2), al 37' Falcioni porta a tre le reti per il GabicceGradara e al 30' della ripresa sigla l’1-4 (doppietta personale) al 42' il Borgo Pace va in gol con Silvestri per il 2-4 finale.

Prossima partita domenica 17 maggio alle ore 16.30 GabicceGradara- Torre

GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza (32’ st. Franca), Del Bene, Gaudenzi, Ferraro, Boccalini, Vanni (7’ st. Ferraj), Bacchini, Falcioni, Pecci (7’ st. Esposito), Terenzi. All. Mendo