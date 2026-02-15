Calcio, Gabicce Gradara ko nel recupero con la Castelfrettese (1-2)

In vantaggio con Gallotti, la squadra di Lilli prima si fa rimontare e superare nel recupero con rete di Mastroianni. Ora è nei playout

Nello scontro salvezza del Magi per il Gabicce Gradara, schierato inizialmente con sei under, grave sconfitta per 1-2 maturata nel recupero. La squadra di Lilli - due punti nelle ultime sei gare, ultima vittoria alla prima di ritorno, prima della sosta natalizia, contro la Biagio Nazzaro - è ora in zona playout.

Nel primo tempo da segnalare un coast to coast in ripartenza di Grandicelli sulla corsia centrale, servizio a Magi S. in area con tiro a lato. Al 24’ rimessa laterale di Lucchetti, colpo di testa di Rossini parato a terra senza difficoltà

29’ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, doppia conclusione in area colpo sicuro di Semprini in mischia rimpallata dalla difesa

34’ cross dalla destra di Alessandroni, colpo di testa all’indietro di Mastroianni alto sulla traversa.

37’ cross di Alessandroni, conclusione Castelfrettese con Mastroianni ribattuta in area da un difensore.

Nella ripresa al 6’ punizione dalla destra poco fuori l’area, Serrani calcia a lato.

Al 12’ fallo in area di Cerasa su Filippo Magi. Rigore: batte Gallotti, tiro respinto dal portiere, sulla ribattuta Gallotti ribadisce in rete (1-0). Al 18’ Polenta spara alto dal limite. Al 36’ ripartenza Gabicce Gradara Izzo- Sarli- Gambini, tiro deviato in angolo.

Al 41’ pareggio della squadra ospite: rimessa laterale, spizzata di testa di Mastroianni, girata vincente di Serrani in mezzo all’area (1-1).

Al 50’ il gol partita della Castelfrettese. Mastroianni in mischia risolve di piatto sul secondo palo, nell’area piccola (1-2) sempre sugli sviluppi di una rimessa laterale.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA – CASTELFRETTESE 1-2

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Semprini, Morini, Gallotti, Massari, Zagaglia, Gambini (40’ st. Fedeli), Grandicelli, Magi S. (19 st. Izzo), Magi F. (28’ st. Bastianoni), Sarli. A disp. Sammarini, Finotti, Andruccioli, Bergamini, Lorenzetti, Moutatahhir. All. Lilli

CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Alessandroni, Rinaldi (14’ st. Rango), Lucchetti, Marini, Cerasa (14’ st. Polenta), Rossini (28’ st. Zannini), Serrani, Pesaresi (19’ st. Parasecoli, 44’ st. Mazzieri), Mastroianni. A disp. Graziosi, Ortolani, Zannini, Brunetti. All. Tiranti.

ARBITRO: Gismondi di Macerata (Cantarini di Macerata e Nocelli di Ancona

RETE: 12’ st. Gallotti, 41’st Serrani, 50’ st Mastroianni.

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Rinaldi, Zagaglia, Rango.