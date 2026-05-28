Calcio, Gabicce Gradara: per la difesa Gabrielli, Maggioli e Cecchi

I primi due sono un ritorno dopo l'esperienza al Pietracuta e alla Stella (il primo) e nel campionato sammarinese (il secondo). Cecchi proviene dal Torconca

Il Gabicce Gradara comunica di aver ingaggiato altre tre pedine. Si tratta dei difensori centrali Simone Gabrielli e Manuel Maggioli, due ritorni, e del terzino mancino Filippo Cecchi.

Inoltre sono stati confermati Elia Morini (2006), Niccolò Finotti (2006), gli under Filippo Magi (2007), Tiago Lorenzetti (2009), Thomas Bergamini (2007), Marco Pataracchia (2007). Infine, non confermati per scelta societaria il difensore Giacomo Massari ed il centrocampista Giovanni Gallotti.

Il direttore sportivo Nicola Capobianco sta cercando di costruire una squadra giovane ma già collaudata guardando anche al futuro.

Simone Gabrielli, difensore classe 2004, ha militato per due stagioni da under nel Gabicce Gradara (2022-2023 e 2023-2024) proveniente dal Rimini United (Seconda categoria) giocando prevalentemente nel ruolo di terzino e di difensore centrale, ruolo quest’ultimo che è poi diventato stabilmente il suo nei successive due campionati, al Pietracuta (Eccellenza Romagna) e alla Stella (Promozione Romagna) in cui si è rivelato il perno della difesa mostrando una crescita costante.

“L’ho allenato tre stagioni fa, era under e giocava terzino destro Già era molto forte sia fisicamente sia tecnicamente. In questo campionato l’ho ammirato dal vivo alla Stella – spiega Nicola Capobianco il direttore sportivo del club in questa stagione – un giocatore e un uomo diverso: più maturo, con leadership, in grado di guidare la difesa con personalità. Mi ha impressionato. Dentro di me mi sono detto: se avrò l’opportunità un giorno cercherò di portarlo in una mia squadra. L’opportunità si è materializzata in fretta”.

Manuel Maggioli, classe 2000, riccionese, ha vestito la maglia del Gabicce Gradara nella stagione 2021-2022. Cresciuto nei Tre Villaggi, è approdato al settore giovanile del Cesena dove è rimasto per tre anni per poi finire a quello del San Marino. Poi Fya Riccione (Allievi), quindi Juniores del Rimini allenata da Giordano Cinquetti, fino alla esperienza in serie D alla Sammaurese prima e al Cattolica poi. Per tre anni Maggioli è stato pilastro della Rappresentativa Nazionale Dilettanti oltre a far parte della Rappresentativa regionale di cui è stato capitano. Infine l’esperienza nel campionato sammarinese con Cosmos (l’ultima contrassegnata da un grave infortunio) e Domagnano.

L’altro profilo è il terzino sinistro Filippo Cecchi, classe 1998, una lunga militanza nel Torconca in Promozione e in Prima categoria, con esperienza alla Fya Riccione (Eccellenza) e cattolica (promozione). Un giocatore di piede mancino, bravo in entrambe le fasi, ordinato tatticamente e con buona tecnica. Era nel mirino di Capobianco nella stagione in cui l’attuale ds ha guidato la prima squadra.

