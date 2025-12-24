Calcio, Gabicce Gradara: per la Juniores due hurrà di fila

Colpaccio a Lunano e successo sul Tavullia Valfoglia: terzo posto in classifica. Goleada dei Giovanissimi A

Tre vittorie e tre sconfitte per le formazioni giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Lunano – Gabicce Gradara 2-3

Il Gabicce Gradara nella prima giornata di ritorno espugna Lunano con merito. Nel primo tempo, chiuso sull’1-0 con rete nell’unica occasione creta dalla squadra di casa, ospiti spreconi (tre occasioni, di cui due con Terenzi).

Nella ripresa il Gabicce Gradara si butta in avanti, pareggia con tap in di Franca (respinta del portiere su punizione di Rossini) e poi va sull’1-2 con Terenzi rimanendo però in dieci per il rosso a Caico.

Il Lunano ne approfitta e perviene al pareggio subito dopo. Il Gabicce non demorde e continua a macinare gioco e a un quarto d'ora dalla fine sigla la terza rete ancora con Franca, che poi riesce a mantenere fino alla fine lottando su ogni pallone.

GABICCE GRADARA: Masini, Caico, Franca, Luzi, Rossi, Rossini, Annibalini (20’ st. Gaggi), Gaudenzi, Ferraj, Terenzi (40’st. Mosconi), Sepede (30’ st. Orazi). All. Magi

Gabicce Gradara – Tavullia Valfoglia 3-1

Altra vittoria con bella prestazione per la squadra di mister Magi ora al terzo posto con 28 punti. Primo tempo giocato a ritmi alti ma senza gol (palo di Buccino, traversa ospite); nella ripresa vantaggio ospite poi il pareggio di Guidi dopo uno scambio con Terenzi; il 2-1 nel finale porta la firma di Terenzi e poco dopo Ferray siglia il 3-1.

Prossimo turno il 6 gennaio contro la Castelferretti fuori casa.

GABICCE GRADARA: Sammarini, Luzi, Andruccioli (40’ st. Orazi), Moutatahhir, Rossi, Ferraj, Buccino (7’ st. Gaudenzi), Guidi, Rossini (24’ st. Del Bene), Lorenzetti (38’ st. Annibalini), Terenzi.

ALLIEVI B

K Sport Montecchio Gallo – Gabicce Gradara 4-1

Finale di anno amaro per gli Allievi B. Al 5' occasione per la squadra di casa è bella parata di Bertozzi,al 10' ci prova Vitale ma il portiere sventa, al 23' il Montecchio si porta in vantaggio (1-0), al 30' occasione per la squadra di casa e gran intervento di Bertozzi, al 38' da calcio d'angolo bel colpo di testa di Berardi con palla fuori di un soffio, al 44' raddoppia il Montecchio (2-0).

Nella ripresa al 3’ il 3-0 per la squadra di casa. Al 7'ci prova Vitale da fuori area ma il portiere para in tuffo, all' 11' Foschi ma il portiere si fa trovare ancora pronto, al 25'su punizione Grandicelli accorcia le distanze (3-1). Però al 33’ ecco il 4-1 del Montecchio.

Prossima partita sabato 10 gennaio ore 15 GabicceGradara- Villa San Martino

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Boccalini, Benedetti, Ricci (7’ pt. Bernardini), Berardi (23’ st. Marsili), Tomassini (26’ st. Dall’Acqua), Vitale (17’ st. Gerboni), Magi, Tucci (2’ st. Grandicelli), Amadori (26’ st. Gaddoni), Foschi. All. Campanelli.

GIOVANISSIMI A

Gabicce Gradara-Accademia dello Sport 11-0

Nell’anticipo settimanale i giovanissimi del Gabicce Gradara vincono di goleada. mettono a segno un altro risultato Al 7’ punizione dal limite battuta morbida in area da Mozzoli e Berardi di testa segna il vantaggio. Al 9’ cross di Sandroni dal fondo e Romano colpisce il palo. Al 12’ e 14’ goal fotocopia di Berardi sempre su calcio piazzato e 3-0. Al 20’ Sandroni conquista palla a centrocampo, lancia Mazzoli sulla sinistra,cross in area ed ancora Berardi a finalizzare (4-0). Al 23’ Sandroni libera Terenzi in area, appoggia per Galli che dal limite l’estremo difensore non riesce a trattenere (5-0). Al 27’ Roma o conquista palla, il tiro che viene respinto dalla difesa, Urbinati intercetta e spiazza il portiere (6-0). Al 33’ su tiro ribattuto di Urbinati Sandroni lesto ed insaccare (7-0).

Nella ripresa al 13’ su ribattuta del portiere Urbinati segna l’8-0, dopo 3 minuti da calcio d’angolo battuto da Mazzoli e Fuzzi da sottoporta siglia il 9-0. Al 20’ l’Accademia dello Sport tenta il goal della bandiera ma Ferrini devia in angolo. Al 25’ Dini atterrato in area segna il 10-0 e appena più tardi sempre Dini fissa il risultato finale sull’11-0.

Prossimo turno domenica 11 fuori casa contro Vismara.

GABICCE GRADARA: Ottavianelli (35’ st. Ferrini), Giunta (44’ st. Russo), Buresta (35’ st. Dini), Romano, Bertuccioli, Galli, Terenzi (35’ st. Marcaccini), Sandroni, Berardi (35’ st. Fuzzi), Urbinati, Mazzoli.

GIOVANISSIMI B

Delfino Fano – Gabicce Gradara 3-1

Sconfitta per 3-1 per i Giovanissimi B a Fano. Al 5’ ottima occasione per i padroni di casa, ma è bravo Ottavianelli a chiudere lo specchio della porta in uscita bassa. Ritmo che si alza e ospiti che alzano il baricentro guadagnando metri di campo. All’8’ bel tiro da fuori di Ambrico, pallone che finisce di poco fuori, due minuti dopo su angolo Sarli di testa manda la palla sopra la traversa. Al 23’ bella palla filtrante di Cecchini che trova Tereshchenko in area: in dribbling supera il portiere ma non riesce ad inquadrare la porta da posizione defilata.

Nella ripresa gli ospiti partono forte. Al 4’ Terenzi lancia Mazzoli a tu per tu con il portiere ma l’estremo difensore respinge il pallone con il corpo. Pochi minuti dopo Mazzoli mette sul secondo palo un bel cross, Cecchini colpisce di prima intenzione: portiere battuto ma il difensore salva alle sue spalle.

Al 14’ Delfino Fano in vantaggio a sorpresa con un gol in mischia in area (1-0). Gli ospiti accusano il colpo e al 20’ il Delfino raddoppia (2-0). Al 26’ il Delfino Fano sbaglia il disimpegno a centrocampo, Terenzi intercetta il pallone, si invola verso la porta e realizza la rete del 2-1.

Il Gabicce Gradara prova ad alzare il ritmo, ma viene punito al 29’ (3-1).

Prossimo turno domenica 11 in casa contro il Muraglia.

GABICCE GRADARA: Ottavianelli, Pierantoni (24’ st Vitiello), Iovino (10’ st Vitale), Ambrico (29’ Bratti), Lisotti, Grassi, Tereshchenko (29’ Franchi), Sarli (29’ Ferraro), Terenzi (29’ st Reggiani), Cecchini (24’ st Decja), Mazzoli. All. Ugoccioni

UNDER 21 (TERZA CATEGORIA)

Cesane-Gabicce Gradara 2-1

Sconfitta di misura per il Gabicce Gradara dopo una partita equilibrata. Nella prima mezzora la squadra di casa si porta sul 2-0 (rete su azione d’angolo e disimpegno sbagliato), nella ripresa Gabicce Gradara più determinato accorcia le distanze al 75’ con Simoncelli ma non trova il guizzo per il 2-2.

GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza, Magi, Boccalini, Moutatahhir, Guidi, Franca, Sepede (60’ Mosconi), Giacchetti, Simoncelli, Pecci (50’ Terenzi). All. Mendo.

Prossima partita domenica 11 gennaio alle ore 14,30 Gabicce Gradara-Borgo Pace.