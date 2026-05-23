Calcio, Gabicce Gradara: ritorna Serafini. In difesa c'è Sottile

Primi due colpi firmati dal ds Capobianco: il centrocampista che ha conquistato la serie D con il Tropical Coriano e l'esperto difensore

I primi due colpi del Gabicce Gradara firmati dal nuovo direttore sportivo Nicola Capobianco sono il difensore Fabio Sottile ed il centrocampista Matteo Serafini.

Matteo Serafini, classe 1994, è un ritorno avendo già vestito la maglia del club nella stagione 2021-2022. Nell’ultima stagione ha militato nel Riccione (Promozione) ed in quella precedente ha vinto il campionato di Eccellenza con la maglia del Tropical Coriano in cui aveva giocato in precedenza dopo la seconda parentesi nel campionato sammarinese al Cosmos (nella prima era stato alla Folgore vincendo lo scudetto).

Cresciuto nelle giovanili del Misano, Serafini vanta una lunga esperienza alle spalle avendo militato in Promozione con Misano, Marignanese e Fya Riccione, poi in Eccellenza sempre con Misano e Fya Riccione.

Abile 'tuttocampista', Serafini si distingue per visione di gioco e buona tecnica oltre a un'eccellente abilità nel recuperare i palloni. Inoltre, porta in dote esperienza e professionalità che sono fondamentali in un difficile come quello di Promozione Marche.

Fabio Sottile, classe 1993, nativo di Cattolica è un jolly difensivo ambidestro di 1,84. Ha militato in Eccellenza con Misano e Torconca, per quattro stagioni alla Fya Riccione tra Promozione ed Eccellenza, quindi per tre campionati alla Folgore (uno scudetto), due le stagioni a La Fiorita (una Coppa Titano in bacheca), sei mesi al Lunano e infine l’ultima stagione al Riccione (Promozione) assieme a Serafini.

Sottile ha ricoperto il ruolo di terzino destro e sinistro, nelle ultime stagioni ha giocato da centrale nella difesa a quattro o come braccetto nello schieramento a tre. Un marcatore esperto, dalla buona tecnica - nelle giovanili era un centrocampista - in virtù della quale dà il via all’azione, e che sa leggere le varie situazioni difensive.