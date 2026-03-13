Calcio, Gabicce Gradara: scontro salvezza con il San Costanzo

Domenica al Magi la squadra di Bellucci tenta l'operazione sorpasso. Squalificato il difensore Semprini, out Bergamini

A cinque turni dalla fine, il Gabicce Gradara gioca domenica la prima delle tre partite che il calendario le riserva allo stadio Magi: arriva il San Costanzo Marottese, che ha due punti in più della squadra di mister Bellucci (28 contro 26) in una sorta di spareggio per evitare i playout.



Se la formazione ospite è reduce da tre sconfitte di fila (quattro punti nelle ultime cinque gare), non sta certo meglio il Gabicce Gradara alle prese con una lunga crisi di risultati (tre punti nelle ultime nove gare) che l’hanno fatta piombare dal quarto posto alla sosta di Natale al quintultimo di adesso in compagnia di Moie e Biagio Nazzaro (con la prima doppio confronto negativo, con la seconda positivo).



“E’ una partita che non possiamo assolutamente sbagliare – spiega il direttore sportivo del Gabicce Gradara Gabriele Magi – il nostro obiettivo sono i tre punti per operare il sorpasso sul San Costanzo, contro cui peraltro abbiamo perso all’andata per 3-1 e fare così un passo verso la salvezza diretta. Alle altre due partite interne contro Portuali e Pergolese, anche queste da vincere, penseremo a tempo debito. Non sarà un compito facile perché il San Costanzo, stando ai numeri, è formazione vulnerabile in fase difensiva (39 reti subite, peggio ha fatto solo il Tavullia Valfoglia con 46), ma allo stesso tempo pericolosa in attacco con Saurro e Benvenuti su tutti visto che ha segnato complessivamente 28 gol di cui 13 in trasferta dove solo quattro squadre hanno fatto meglio”.



Magi, come pensa il Gabicce Gradara di invertire il trend negativo?



“Non c’è niente di compromesso, la squadra crede nella salvezza diretta e deve dare tutto quello che ha e che peraltro ha già mostrato nella prima parte del campionato soprattutto sotto l’aspetto del temperamento e dello spirito di gruppo: chi entra a partita in corso è importante alla stessa maniera di chi parte nell’undici titolare. Abbiamo manifestato difficoltà in fase offensiva, ebbene dobbiamo credere di più nei nostri mezzi e avere un po’ più di coraggio nelle scelte e nella fase risolutiva senza farsi prendere dalla frenesia. Contro Castelfrettese e Nuova Real Metauro siamo andati vicini al risultato, che ci è sfuggito in extremis, quindi dobbiamo fare qualcosa in più per portare dalla nostra parte gli episodi. La squadra in settimana ha lavorato con abnegazione per allargare il ventaglio delle soluzioni”.



Nel Gabicce Gradara saranno assenti il difensore Semprini per squalifica ed il giovane attaccante Bergamini per infortunio.