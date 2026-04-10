Calcio, Gabicce Gradara spalle al muro: deve battere i Portuali

Terzultimo turno di campionato: si gioca al Magi alle ore 16. In trasferta i dorici sono i meno prolifici e i meno battuti

Dopo il doppio turno di stop per il torneo delle Regioni e le festività pasquali, scatta il rush finale del campionato di Promozione. La squadra di mister Bellucci, appaiata al quintultimo posto a 29 punti al San Costanzo con cui ha il doppio confronto positivo, cerca la salvezza diretta.

Nel terzultimo appuntamento della stagione – il prossimo sul campo della Montemarcianese, nell’ultimo sfida al Magi contro la Pergolese – il Gabicce Gradara affronta tra le mura amiche (si gioca alle ore 16) il Portuali Ancona.

Una squadra – i Portuali - che in trasferta ha fatto 11 punti (una vittoria, otto pareggi, quattro sconfitte), curiosamente la meno prolifica (solo sei gol segnati), ma anche la meno battuta (appena otto reti subite). Insomma, un osso duro tanto più che in virtù dei suoi 35 punti non ha ancora la aritmetica salvezza.

Gabriele Magi, direttore sportivo del Gabicce Gradara. Come si presenta la squadra alla sfida del Magi?

"Prima della sosta la squadra di mister Bellucci ha mostrato di essere viva, ha battuto 3-0 il San Costanzo ribaltando il doppio confronto e ha tenuto testa al Fano soprattutto nel primo tempo in cui ci è stato annullato un gol regolare e abbiamo giocato meglio. Bisognerà riprendere da quelle prestazioni, avere lo stesso atteggiamento. La sosta ha interrotto il ritmo, è vero, ed uno stop così lungo è sempre indecifrabile, ma ci ha permesso di staccare con la testa e recuperare energie fisiche e nervose. Ci siamo allenati con continuità con sgambate contro le squadre Juniores e Under 21, lo staff ha incentrato il lavoro sulla parte atletica per mantenere la condizione e soprattutto sulla parte tattica e tecnica per cercare di sfruttare al meglio le risorse offensive e affinare l’intesa tra i reparti”.

Il Gabicce Gradara è con le spalle al muro. Deve vincere. Su chi fate la corsa per la salvezza?

“E’ cosi, non sarà facile perché il valore della squadra anconetana è superiore alla sua classifica. Non dobbiamo guardare le avversarie dirette, ma fare la corsa solo su noi stessi: fare il pieno di punti e solo alla fine faremo i conti”.

Nel Gabicce Gradara sono tutti disponibili.