Calcio, Gasperoni a L'Aquila con Barnabà. Sammaurese: Garavini

Alla corte di mister Benedetti anche Ravaioli e Misuraca (due ritorni). L'attaccante Vinci al Massa Lombarda che ci prova con il veterano Turci

A L’Aquila approda l’attaccante ex San Marino Mattia Gasperoni che si è messo particolarmente in luce nell’ultima stagione andando in doppia cifra. Dotato di un ottimo sinistro può giocare in tutti i reparti d’attacco anche se predilige vedere la porta partendo da posizione più defilata. Era corteggiato anche da Pistoiese, Prato, Piacenza e Chievo Verona.

Il ds Alfio Pellicioni punta anche su Tommaso Barnabà classe 2001, laterale destro (utilizzabile come terzino e come quinto), settore giovanile del Bologna, ex Imolese, Mezzolara ed Ancona.

ECCELLENZA

L’FCR Forlì ingaggia il centrocampista Simone Piancastelli, classe 2002. Dopo aver completato il proprio percorso nel Settore Giovanile del Forlì Football Club, Piancastelli ha vestito la maglia del Solarolo a partire dalla stagione 2021/22, intraprendendo un percorso di crescita costante. Con la formazione ravennate ha conquistato la promozione nel campionato di Eccellenza, seguita da una salvezza ottenuta nella stagione successiva. Nell’ultimo campionato, la squadra non è riuscita a evitare la retrocessione nel campionato di Promozione.

Nel corso della sua esperienza al Solarolo, Piancastelli ha messo a referto nove reti, dimostrando buone capacità di inserimento e pericolosità negli ultimi metri.



Il Medicina tessera l’attaccante Federico Zani, classe 2006, nelle ultime tre stagioni al Faenza.

Il Massa Lombarda einforza l'attacco con Matteo Vinci, classe 2005, profilo che unisce struttura fisica e qualità tecnica. Vinci vanta una formazione nel vivaio del Ravenna ed esperienze tra i grandi con Medicina, Tropical Coriano e Mezzolara. In arrivo anche l’esperto Michele Turci, ex Savignanese e Gambettola.

Copo di mercato del Castenaso, che si assicura un giocatore di estremo talento. In retroguardia infatti ecco Francesco Busi, difensore classe 2000 che, dopo le giovanili e la Primavera del Bologna, nonché la Berretti del Carpi, vanta esperienze di massimo livello nel dilettantismo, avendo militato in D con Matelica (Marche), Real Calepina (Lombardia), Mezzolara, Corticella e Progresso, con la cui casacca rossoblù ha giocato pure in Eccellenza, ultima categoria affrontata a Osteria Grande. Tra i pali Nicolò Albieri, classe 2004.

Il Santarcangelo Club conferma Francesco Drudi, cresciuto nel settore giovanile gialloblù. Dopo il ritorno a Santarcangelo, in Prima categoria, ha intrapreso un percorso di crescita costante, che lo ha portato ad affermarsi come una pedina fondamentale della prima squadra, distinguendosi per qualità tecniche e spirito di appartenenza.

La Sammaurese accoglie Giacomo Garavini, classe 2000, in uscita dal Cava Ronco, centrocampista mancino di qualità, veterano del campionato di Eccellenza, porta con sé esperienza, personalità e senso del gol. Altre due pedine sono il portiere Riccardo Ravaioli e l’attaccante Samuele Misuraca, due ritorni dopo le esperienze alla Sampierana e al Santarcangelo.

Il Lunano di mister Manfredini neopromosso in Eccellenza Marche è vicino ad Emilio Di Pollina, esterno del Misano nell'ultima stagione.

PROMOZIONE

Il Riccione promuove in prima squadre tre giovani dell’Under 18: Davide Ubaldi centrocampista classe 2008, Francesco Merli centrocampista anno 2008 e Gaetano Bortone attaccante anno 2009. Il club, inoltre, dà il benvenuto a Filippo Tamai, centrocampista classe 2005. Nella stagione 2024/2025 ha vestito la maglia dell’Urbania in Eccellenza, mentre nell’ultima stagione ha giocato in Promozione con il Tavullia Valfoglia.

Il Reno si rinforza con la mezzala Lorenzo Polidori, classe 2002, ex Classe.

Il Roncofreddo continua a muoversi: presi il centrocampista Maurizio Lelli, classe 1995, ex San Vittore e l’attaccante forte fisicamente Filippo Campana (alto 1,90), sei reti nelle file del Rumagna.

Si separano le strade tra Sampierana e capitan Marco Narducci.

PRIMA CATEGORIA

Il Verucchio comunica di aver tesserato Nicolò Cruciali, centrocampista classe 2007, ex Santarcangelo. Dopo due stagioni tra Savignanese e Victoria, l’esperto centrocampista Luca Genghini torna a vestire i colori rosanero. Altri rinforzi sono Edoardo Ermeti, proveniente dal Gatteo, dalla Savigannese arriva il terzino sinistro Filippo Pagliarani: porta qualità, corsa e determinazione sulla corsia mancina.

Il San Bartolo annuncia Diego Mortellaro, attaccante classe 2007, mancino, proveniente dall'Under 19 del Tropical Coriano. Avrà l'opportunità di allenarsi e confrontarsi quotidianamente con attaccanti più esperti, un'occasione preziosa per migliorare, acquisire esperienza e accelerare il proprio percorso di maturazione.

CAMPIONATO SAMMARINESE

L’attaccante Ryan Scarpellini, classe 2000, è un giocatore del San Giovanni. Preso il difensore centrale classe 2006 Simone Osmani. In arrivo anche l’esterno mancino del Victoria Carlos Filippi.

A La Fiorita arriva il centrocampista Vasconcellos, classe 2003, ex Murata, Imolese e Sammaurese. In precedenza sono arrivati il difensore Giacomo Nigretti, l'attaccante dal Domagnano Matthias Bonetti, il centrocampista della Nazionale Marcello Mularoni in uscita dal Cosmos e l'attaccante ex Tre Penne Filippo Berardi. L’attaccante Ben Kacem ha firmato per il Tre Fiori. In arrivo anche Alessandro D’Addario.

Al Tre Penne il portiere Federico Andreani, il centrocampista Luca Ceccaroli e l'attaccante dal Cosmos Danilo Rinaldi.

Per la panchina dell'Academy in lizza ci sono Oscar Lasagni e Marco Bucci