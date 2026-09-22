Calcio giovanile, Gabicce Gradara: buon inizio con due vittorie
Successi di Allievi e Giovanissimi, sconfitta per la Juniores sul campo del forte Urbino
Primo week end della stagione per le formazioni giovanili del Gabicce Gradara vittorioso in due delle tre partite disputate.
JUNIORES
Urbino – Gabicce Gradara 8-0
Esordio amaro per la Juniores sul campo dell’Urbino che ha manifestato una netta superiorità già nel primo tempo chiuso sul 6-0.
Prossimo turno domenica al Magi alle 15,30 contro il Falco Acqulagna.
GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia, Foschi, Rossi (28’ st. Ricci) Berardi (1’ st. Mosconi), Gaudenzi (12’ st. Mascarucci), Vitale, Ballarini, Magi, Ferraj (38’ st. Tucci), Orazi (40’ st. Tomassini). All. Campanelli
ALLIEVI
Gabicce Gradara – Villa San Martino 3-2
Prima partita per gli Allievi 2010, quest'anno guidati da mister Leardini. Squadra ostica il Villa San Martino che all' 8' ci prova subito con un tiro da fuori ma Valentini sventa; al 14' risponde il GabicceGradara con tiro di Diotalevi di poco fuori; poi ci riprova al 16' è questa volta è il portiere a parare.
Al 28' però passa in vantaggio la squadra ospite su calcio di punizione dal limite. La squadra di mister Leardini non si demoralizza e due minuti dopo raggiunge il pareggio; calcio d'angolo di Diotalevi e colpo di testa vincente di Berardi (1-1). Al 32' vantaggio del GabicceGradara con un gran tiro da fuori area sotto la traversa di Diotalevi (2-1), al 37' bella parata di Valentini che si ripete al 39' con un bel intervento; al 3'st il Villa San Martino arriva al pareggio.
Al 20'st occasione per Magi che colpisce la parte bassa del palo, al 30'st vantaggio del GabicceGradara su calcio di rigore battuto da Tomassini, al 38'st grande occasione per chiudere la partita per Magi ma da solo davanti al portiere il suo tiro è debole.
Gli ultimi minuti la squadra di casa stringe i denti e porta a casa i primi tre punti della stagione.
Prossima partita domenica 27 settembre alle 11,00 Vismara- GabicceGradara
GABICCE GRADARA: Valentini, Tomassini, Mosconi, Burlaschi, Boccalini (31’ st. Di Rosa), Curzi, Carena (4’ st. Grandicelli), Berardi, Magi, Diotalevi, Amadori.
A disp.Bertozzi, Bernardini, Marinozzi, Gaddoni, Gerboni. All. Leardini.
GIOVANISSIMI
VF Adriatico – Gabicce Gradara 0-3
La formazione allenata da Magi inizia alla grande passando per 3-0 sul campo del VF Adriatico. Tutti i gol nella ripresa. Apre le danze Amadei il quale in area salta un uomo piazzando il diagonale vincente. Raddoppio di Terenzi che in area, defilato sulla destra, trova il varco giusto sul palo più lontano. Il tris è firmato da Caldarola che raccoglie una spizzata di testa di un compagno e con un tiro al volo manda la palla all’incrocio dei pali.
Prossimo turno domenica alle ore 11 al Magi contro il Villa San Martino.
GABICCE GRADARA: Andreani (20’ st. Mancini), Bagnesi (10’ st. Amadei), Iovino (25’ st. Galli), Kharbouch, Pierantoni, Vitiello, Sarli, Del Fattore, Terenzi (25’ st. Scola), Bacchiani (1’st. Augusti), Reggiani (10’st. Caldarola). All. Magi.