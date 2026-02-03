Calcio giovanile, Gabicce Gradara: colpo Giovanissimi, è primato

Successo nel finale a Muraglia per la squadra di iachini. Junores: pari pirotecnico contro il Fano. Pari degli Allievi seconda squadra

Una vittoria, un pareggio e due sconfitte il bilancio settimanale delle giovanili del Gabicce Gradara

JUNIORES



Gabicce Gradara - Alma Fano 3-3



Partita avvincente ricca di gol. Nel primo tempo il Gabicce Gradara mostra superiorità di gioco, ma non riesce a mettere a segno le occasioni create e alla prima occasione ospiti in vantaggio con rete probabilmente viziata da un fuorigioco. Subito dopo arriva la seconda marcatura su punizione. La frazione si chiude con la rete del Gabicce Gradara ad opera di Rossini (1-2).



La seconda frazione assomiglia molto alla prima: il Gabicce Gradara produce un bel gioco e riesce a ribaltare il risultato con una bellissima doppietta di Guidi, entrambi su azione di calcio d’angolo (colpo di testa e in mischia). Il pareggio del Fano in contropiede al 37’. Alla fine è un bel punto contro un avversario forte. In classifica il Gabicce Gradara ha 32 punti in classifica. ottimo il cammino della squadra di Alessandro Magi.



Prossimo turno lunedì 9 febbraio alle ore 17,30 in trasferta contro la Fermignanese



GABICCE GRADARA: Gaggi, Falcioni (40’ st. Severini), Buccino, Luzi, Andruccioli, Lorenzetti, Gaudenzi, Guidi, Sepede (12’ st. Rossi), Rossini (33’st. Orazi), Terenzi (38’ st. Ballarini).



ALLIEVI A



Gabicce Gradara-Real Metauro 2-5



Sconfitta casalinga ad opera del Real Metauro a segno due volte nel primo tempo (Burlaschi sfiora il gol di testa). Nella ripresa il tris e sull’1-4 a segno Del Bene che poi si ripete sull’1-5. La squadra di Campanelli è in sesta posizione con 8 punti.



Prossimo turno domenica 8 fuori casa contro Accademia dello Sport.



GABICCE GRADARA: Valentini, Buscaglia, Del Bene, Burlaschi, Ballarini, Tomassin, Amadori, Berardi, Magi, Diotalevi, Carena. Nella ripresa sono entrati: Foschi, Grandicelli, Gaddoni, Vitale, Lorenzi. All.Campanelli





ALLIEVI SECONDA SQUADRA



Gabicce Gradara-Valfoglia 0-0





Pareggio giusto tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto creando diverse occasioni da gol. I padroni di casa, guidati per l’occasione da mister Pelizzari, poco incisivi negli ultimi 30 metri hanno cercato il gol soprattutto dalla distanza ma senza tanta fortuna (traversa di Grandicelli al 15’). Il Valfoglia è stato impreciso nelle numerose occasioni che la difesa del Gabicce Gradara ha concesso soprattutto nel secondo tempo in cui ha subito il contropiede degli avversari.

La squadra ora occupa la terz’ultima posizione in classifica con 9 punti.



Prossimo turno sabato 7 fuori casa contro Fermignanese.





GABICCE GRADARA: Barbieri, Fumagalli, Di Rosa, Mascarucci, Severini, Ricci, Ciaroni, Foschi, Orazi, Tucci, Grandicelli.



Nella ripresa sono entrati: Tomassini, Marchi, Vitale, Piemonti, Gerboni. All. Pelizzari.





GIOVANISSIMI



Muraglia - Gabicce Gradara 0-1



Vittoria di misura del Gabicce Gradara nel finale e primo posto in classifica in solitudine con 21 punti.



Il primo squillo è del Gabicce Gradara al 9’: cross in area di Marcaccini, Urbinati di testa spizza fuori. Al 20’ punizione del Muraglia per fallo di mano, Ferrini respinge a lato. Al 30’ dalla distanza ci prova Berardi, bravo il portiere a deviare. Finisce il primo tempo sullo 0-0.



Inizio della ripresa senza colpi di scena fino al 49’ quando Berardi ancora dalla distanza spara alto sopra la traversa. Al 56’ Urbinati si libera bene e con destro a giro tira in porta, ma è ancora il portiere del Muraglia a deviare sopra la traversa, e su rinvio dello stesso è il Muraglia a rendersi pericoloso e Berardi difende sulla linea di porta. Al 4’ di recupero arriva il gol partita degli ospiti: su calcio d’angolo mischia in area, il rimpallo favorisce Urbinati che in acrobazia gira verso la porta, il portiere ribatte ma Dini è lesto ad insaccare e poi arriva il triplice fischio finale.



Prossimo turno domenica 8 in casa contro Marotta Mondolfo.



GABICCE GRADARA: Ferrini, Giunta, Buresta, Romano, Bertuccioli, Galli, Mazzoli (51’ Russo), Sandroni (35’ Fuzzi), Berardi, Urbinati, Marcaccini (35’ Dini). All. Iachini.

