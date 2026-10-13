Calcio giovanile, Gabicce Gradara: doppio hurrà per le squadre Allievi

La squadra 2010 passa sul campo del Muraglia 5-2, quella 2011 piega la Vadese 4-0. Ko Juniore e Giovanissimi

Due vittorie e due sconfitte per le formazioni giovanili del Gabicce Gradara

JUNIORES

Gabicce Gradara - Villa San Martino 1-3

La partita si mette subito in salita per il Gabicce Gradara, in svantaggio all’8’. La squadra di casa prova a reagire ma non riesce più di tanto a impensierire l’avversario, bene organizzato in campo. Il primo tempo finisce con il raddoppio del Villa San Martino che nella ripresa cala il tris facendo valere la sua superiorità. Il Gabicce Gradara non demorde e accorcia le distanze su colpo di testa e subito dopo sbaglia una facile occasione. Il forcing finale non produce frutti.

Prossimo turno domenica a Cagli ore 15

GABICCE GRADARA: Gaggi, Buscaglia (1’ st. Orazi), Del Bene (20’ st. Benedetti), Boccalini, Andruccioli, Rossini (20’ st. Vanni), Gaudenzi, Falcioni, Ballarini, Ferraj (32’ st. Ricci), Terenzi (42’ st. Venezia). All. Campanelli.

ALLIEVI 2010

Muraglia – Gabicce Gradara 2-5

Colpaccio con manita da parte del Gabicce Gradara. La squadra di mister Leardini comincia molto bene grazie anche alla caparbietà di Diotalevi che prima al 5’ e al 12'pt porta sul 2-0 la propria squadra sfruttando due disattenzioni difensive della difesa avversaria. Al 19' ci prova Carena ma il portiere para, al 27' si rende pericoloso il Muraglia con un colpo di testa ma Valentini para, al 32' la squadra di casa accorcia le distanze ( 1-2), al 35' Ci prova Del Bene con un tiro da fuori area e il portiere sventa, al 44' grande discesa di Diotalevi che mette in mezzo per Carena ma il portiere si supera con un intervento con i piedi.

Nella ripresa, al 2’ Diotalevi induce all’errore il portiere e insacca l' 1-3, al 7' GabicceGradara non fortunato: su punizione traversa del Muraglia, la palla sbatte sulla schiena del portiere ed entra in porta per il 2-3; al 30' la squadra di casa prova a raggiungere il pareggio, ma Valentini sventa.

Il GabicceGradara spinge e al 32' Carena mette al sicuro il risultato con un bel diagonale (2-4), al 43' c'è tempo anche per il gol di Torluccio per il 2-5 finale

Prossima partita domenica 18 ottobre ore 11 GabicceGradara - Football club Academy.

GABICCE GRADARA: Valentini, Tomassini 822’ st. Di Rosa), Mosconi, Burlaschi, Caico, Amadori (36’ st. Torluccio), Magi (28’ st. Marinozzi), Curzi (45’ st. Gerboni), Carena, Diotalevi (23’ st. Bernardini), Del Bene. A disp. Boccalini, Gaddoni. All. Leardini.

ALLIEVI 2011

Gabicce Gradara - Vadese 4-0

Partita dominata nel primo tempo, gestita con carattere nel secondo nonostante un calo di intensità e un'espulsione nel finale. Partenza subito forte dei biancoblu. Al 2’ bella azione in verticale Prince - Buresta, palla che carambola in area e Urbinati di testa sfiora il gol. La rete arriva all'11': su rimessa dal portiere avversario, Urbinati è il più lesto di tutti, intercetta e realizza con freddezza (1-0). Al 17’ Fuzzi fa tutto da solo, discesa solitaria dalla destra e tiro ribattuto dal portiere. Sul capovolgimento, la Vadese sfiora il gol: il pallone attraversa tutto lo specchio della porta e finisce fuori. Al 22’ il raddoppio: da fallo laterale il Gabicce Gradara riconquista palla, lancio a centrocampo, portiere avversario fuori dai pali e Urbinati con un pallonetto chirurgico realizza il 2-0 (doppietta per lui).

Il Gabicce Gradara non si ferma. 23’ Ambrico ci prova dalla distanza, gran botta, il portiere devia in angolo. 25’: ancora Urbinati di testa, stavolta alto. Al 30’ arriva il tris: Terenzi mette un cross perfetto in area, Cecchini si coordina benissimo al volo, il portiere è bravo a respingere e sulla ribattuta è Ambrico a firmare il 3-0. Al 34’ ancora Gabicce pericoloso: Fuzzi serve dalla destra Sandroni che con buona coordinazione calcia in porta, ma il portiere della Vadese si oppone. Si va al riposo sul 3-0, risultato più che meritato.

La ripresa si apre con una Vadese più determinata. Al 50’ grande occasione per gli ospiti ma Ferrini è super e blocca sulla linea. La Vadese alza il baricentro e per diversi minuti il Gabicce fatica ad uscire dalla propria metà campo. Al 63’ ci prova ancora Ambrico dal limite, palla deviata in angolo. Al 73’ lancio lungo di Mazzoli per Girolomoni la cui conclusione finisce sopra la traversa. Al 75’ arriva il gol che chiude definitivamente i conti con Mazzoli.

Finale un po' nervoso: all'82’ rosso diretto per Girolomoni, Gabicce in 10 negli ultimi minuti ma il risultato non cambia più.

GABICCE GRADARA: Ferrini (74’ Ottavianelli), Giunta Buresta, Sandroni (51’ Dini), Romani, Bertuccioli (74’ Prioli), Fuzzi (74’ Girolomoni), Ambrico (66’ Vitale), Urbinati, Cecchini (51’ Galli), Terenzi (74’ Mazzoli). All. Ugoccioni-Paone.

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara – Muraglia 0-8

Partita senza storia con il Muraglia che dopo un tempo equilibrato chiuso in vantaggio 2-0, ha dilagato nella ripresa facendo valere il suo maggiore potenziale tecnico.

Prossimo turno domenica alle ore 18 all’antistadio del Benelli contro il New Academy.

GABICCE GRADARA: Andreani, Bagnesi, Iovino, Pierantoni, Ferrari, Sarli, Ferraro, Del fattore, Amadei, Terenzi, Reggiani. Nella ripresa sono entrati: Bacchiani, Luccarelli, Caldarola, Kharbouch, Trufelli, Galli, Mancini. All. Magi.

