Calcio giovanile, Gabicce Gradara: due hurrà ed un ko nel primo week end

Vincono Juniores in casa (2-0 al Lunano) ed in trasferta i Giovanissimi 2011 A (1-2 sul campo del Valfoglia). Cadono in casa gli Allievi A

Due vittorie ed una sconfitta è il bilancio del primo week end delle squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara

JUNIORES

Gabicce Gradara – Lunano 2-0

Meritata vittoria con un gol per tempo per la squadra di Magi, schierata con molti 2008 e 2009 e dunque più giovane dell’avversario. Al 10’ prima avvisaglia con parata del portiere su Sarli; al 15’ vantaggio con rete di Ferraj autore di un pallonetto dal limite (1-0) e poco dopo ancora l’attaccante spara sul portiere e poi Sarli calcia sopra la traversa per due volte. Infine su cross di Gaudenzi dalla destra, la conclusione di Guidi in semirovesciata è respinta da un difensore sulla riga di porta.

Nella ripresa al 20’ su lancio di Sarli, Ferraj viene atterrato dal portiere e Guidi realizza dal dischetto. Al 30’ il Lunano ci fa vivo con conclusione alta. Il finale è della squadra ospite, tuttavia nessun pericolo per la porta di Masini.

Prossimo turno sabato alle ore 16 in trasferta contro il Tavullia Valfoglia.

GABICCE GRADARA: Masini, Boccalini, Guidi, Luzi, Rossi (30’ Sciuto), Pataracchia, Sarli, Gaudenzi, Ferraj, Ballarini (43’ Mascarucci), Rossini (20’ st. Orazi). All. Magi

ALLIEVI A

Gabicce Gradara – FC Academy 0-5

Esordio amaro per la squadra Allievi A già sotto di quattro reti dopo la prima frazione. Già in avvio Valentini salva per due volte la sua porta; all’8’ tiro di Del Bene di poco a lato. Al 10’ vantaggio ospite, raddoppio al 17’ su rigore, al 33’ con un tiro da fuori area che si infila sotto la traversa arriva il tris dell’Academy. Il poker al 38’ in mischia.

Nella ripresa al 25’ bella parata di Bertozzi con i piedi su tiro ravvicinato, al 26’ pokerissimo con un colpo di testa. Al 39’ e al 40’ due belle parate di Bertozzi.

Nel prossimo turno gli Allievi riposano.

GABICCE GRADARA: Valentini (8’ st. Bertozzi), Caico (15’ st. Gerboni), Burlaschi (34’ pt. Marinozzi), Boccalini (15’ st. Bernardini), Curzi, Berardi, De Bene (34’ pt. Tomassini), Diotalevi, Magi, Ballarini (8’ st. Piemonti), Amadori (15’ st. Grandicelli). All. Campanelli.

GIOVANISSIMI 2011

Valfoglia - Gabicce Gradara A 1-2

All’esordio colpo sul campo del Valfoglia per la squadra del Gabicce Gradara. Inizio partita senza tante emozioni fino al 13’ quando viene atterrato in area Urbinati e l’arbitro fischia giustamente il calcio di rigore che lo stesso Urbinati realizza spiazzando il portiere (0-1). Il Gabicce Gradara non riesce a consolidare il risultato nonostante le diverse occasioni ed al 26’ arriva il pareggio dei locali con un tiro dalla trequarti di campo con palla che si infila sotto l’incrocio dei pali (1-1).

Ad inizio ripresa occasione del Valfoglia, è bravo Ferrini a deviare; il Gabicce effettua qualche cambio e con giocatori freschi sembra avere in mano il campo tenendo palla e attaccando non riuscendo però a finalizzare l’ultimo tocco. , prima con Russo servito da Mazzoli e poi con Fuzzi, che riesce a realizzare il vantaggio degli ospiti al 58’ da calcio d’angolo (1-2).

Ultima occasione a tempo scaduto per il Gabicce Gradara di Urbinati servito da Sandroni, ma pallone a lato della porta.

Prossimo turno al Magi domenica con il K Sport Montecchio.

GABICCE GRADARA: Ferrini (60’ Ottavianelli), Giunta, Buresta, Romano (52’ Marcaccini), Bertuccioli, Galli, Terenzi (52’ Mazzoli), Sandroni, Dini (36’ Fuzzi), Urbinati, Girolomoni (36’ Russo). All. Iachini.