Calcio giovanile, Gabicce Gradara: due hurrà, un pari e due sconfitte

Successi per Giovanissimi Cadetti e la Under 21 di Terza categoria. Pareggiano gli Allievi. Sconfitta per la Juniores

Due vittorie, un pareggio e due sconfitte il bilancio settimanale delle squadre giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Gabicce Gradara – K Sport Montecchio 1-2

Per il Gabicce Gradara il campionato si chiude con una sconfitta interna per mano del K Sport Montecchio.

Primo tempo giocato alla grande dal Gabicce Gradara che crea occasioni con Franca, Buccino e Terenzi: il gol non arriva un po' per sfortuna, un po' per la bravura del portiere ospite. E così succede che la squadra ospite al 40’ passa in vantaggio sull’unico tiro in porta del match dopo una bella azione in solitaria (0-1).

Il secondo tempo inizia con il Montecchio che fa gioco ma senza impensierire più di tanto il portiere di casa. Il Gabicce Gradara è bravo a riportare in parità il risultato al 30’ con Terenzi su cross dal fondo di Buccino, e quando il pareggio sembra ormai scritto, ecco la doccia fredda negli ultimi minuti dopo un batti e ribatti in area (1-2).

Il campionato de Gabicce Gradara, la cui rosa era formata da molti ragazzi sotto età, si conclude con l’ottavo posto (41 punti). Un applauso va a tutti i ragazzi che si sono ben comportati sia sul campo e fuori; la società ringrazia mister Alessandro Magi per aver creato un bel gruppo in cui tutti hanno trovato spazio.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Boccalini, Bacchini, Andruccioli, Rossi, Franca, Sepede (28’ st. Falcioni), Buccino (37’ st. Ballarini), Petese (25’ st. Annibalini), Gaudenzi (38’ st. Orazi), Terenzi. All. Magi.

ALLIEVI

Gabicce Gradara – VF Adriatico 3-3

Partenza in salita per il Gabicce Gradara, in svantaggio al primo minuto. Occasioni per entrambe le squadre, pareggio al 30’ su rigore battuto da Carena e poco dopo il vantaggio con una bella azione e assist di Diotallevi per Tucci (2-1). Pareggio su rigore del VF Adriatico, ma sul finire della frazione Diotallevi firma il 3-2.

Nella seconda terza rete del VF Adriatico e a tempo scaduto traversa di Diotallevi su punizione.

Prossimo turno domenica 19 fuori casa contro il Real Metauro.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia (Boccalini), Tomassini (Marsili), Burlaschi, Curzi (Gaddoni), Del Bene, Carena (Lorenzi), Ballarini, Magi, Diotalevi, Tucci. All. Campanelli.

ALLIEVI CADETTI

Acqualagna – Gabicce Gradara 4-1

Primo tempo equilibrato, giocata alla pari dalle due squadre. Al vantaggio dei padroni di casa, replica Vitale. Nella ripresa l’Acqualagna mette le mani sul match segnando tre gol.

Prossimo turno sabato al Magi contro il K Sport Montecchio.

GABICCE GRADARA: Valentini, Marinozzi, Di Rosa, Benedetti, Ricci, Foschi, Grandicelli, Ciaroni, Orazi, Gaudenzi, Vitale. Nella ripresa sono entrati: Bernardini, Marchi, Piemonti. All. Alessandro Magi

GIOVANISSIMI CADETTI

Real Metauro – Gabicce-Gradara 1-4

Il Gabicce-Gradara parte pressando alto per non far ragionare la squadra avversaria. Lavoro che porta nei primi minuti Terenzi P e Cecchini vicini al vantaggio con il portiere di casa sugli scudi soprattutto su conclusione da fuori di Sarli. A metà prima frazione la squadra di casa riesce ad alzare il proprio baricentro ma senza riuscire a creare pericoli per gli avversari. Equilibrio che si rompe al primo minuto di recupero quando Terenzi P. finalizza un’azione di squadra (0 – 1). In avvio di seconda frazione il Gabicce-Gradara spinge alla ricerca del raddoppio schiacciando il Real Metauro nella propria metà campo. Il gol arriva al 2 della ripresa: ancora una volta è Terenzi P. a mettere il pallone in rete su assist di Sarli.

La squadra di casa accusa un po’ il colpo e al 14’ minuto subisce la terza rete con un bel tiro da fuori di Ambrico con palla nell’angolo alto alla sinistra del portiere. Il Real Metauro prova a reagire, ma si espone al contropiede avversario. Al 30’ Ferraro porta a quattro le reti per il Gabicce-Gradara, spingendo in rete a porta vuota l’assist di Cecchini. Al primo minuto di recupero il gol della bandiera per la squadra di casa, con un bel tiro da fuori che si infrange sul palo interno e termina la sua corsa in rete. Finale 1-4.

Prossimo turno in casa domenica 19 contro Delfino Fano.

I Giovanissimi, invece, giocheranno domenica al Magi contro il Muraglia.

GABICCE GRADARA: Ottavianelli (20’ st Andreani), Grassi(10’ st Prioli), Iovino (20’ st Bacchiani), Vitale (10’ st Decja), Lisotti, Pierantoni, Terenzi P., Sarli, Reggiani (15’ st Leonardi), Cecchini, Ambrico (15’ Ferraro). All. Pavone-Ugoccioni.

UNDER 21 (TERZA)

Academy Montecchio-Gabicce Gradara 0-2

Il Gabicce conquista un' ottima vittoria sul campo dell'Accademia Montecchio. Il primo tempo all'insegna dell'equilibrio con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Nella seconda frazione con un'ottima incursione di Alberto Magi la squadra di Mendo si porta in vantaggio. Reagisce il Montecchio ma davanti si trova un ottimo Masini. Si compatta il Gabicce che trova su una ripartenza il raddoppio con Petese, tra i migliori in campo.

Prossimo turno domenica pomeriggio al Magi contro la Pol. Bottega

GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza, Magi (75’ Pecci), Franca (30’ Ferraro), Boccalini, Caico, Bacchini, Pecci, Petese (85’ Vanni), Simoncelli (60’ Sepede), Giacchetti (75’ Del Bene). All. Mendo.

