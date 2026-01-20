Calcio giovanile, Gabicce Gradara: due vittorie nel week end

A segno Giovanissimi e Under 21 di Terza, pareggio per gli Allievi B. Sconfitte per Juniores, Allievi e Giovanissimi B

Due vittorie, un pari e tre sconfitte il bilancio settimanale delle squadre del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Muraglia - Gabicce Gradara 3-2

Sconfitta in casa della capolista Muraglia maturata nella prima frazione chiusa 3-0. Nel secondo tempo la partita cambia,il Gabicce Gradara si mette a fare gioco e il Muraglia è costretto alla difensiva: la squadra di Magi segna due gol con Rossi sugli sviluppi di un calcio d’angolo e con Rossini (tiro da fuori area). L’assedio finale non porta al pareggio. Peccato, alla fine c'è il rammarico di aver "regalato " un tempo agli avversari. La classifica ora dice quarto posto con 31 punti.

Prossimo turno riposo

GABICCE GRADARA: Masini, Falcioni (14’ st. Annibalini), Buccino (40’ st. Tereschchenko), Bacchini, Rossi, Franca (20’ st Ballarini), Gaudenzi (14’ st. Caico), Guidi, Rossini, Ferraj, Terenzi (40’ st. Vitale).

ALLIEVI

Gabicce Gradara-Giovane Santorso 1-4

Ci mette 37 secondi il GabicceGradara a sbloccare la partita: su assist di Berardi è Carena a realizzare l' 1-0; al 10' occasione per il Santorso e bella parata di Bertozzi, al 16' ancora il portiere di casa è bravo a uscire con i piedi, al 29' Diotalevi sfiora il palo, al 38' pareggio della squadra ospite (1-1), al 43' il Santorso si porta sull’1-2 in contropiede.

Nella ripresa al 6' gli ospiti calano il tris, al 18' colpo di testa di Tomassini e palla sul palo esterno, al 30'st Bertozzi sventa un tiro da fuori area ma sulla ribattuta non può niente per evitare il quarto gol. Finisce 1-4.

Prossima partita domenica 25 gennaio ore 11 Vf Adriatico-Gabicce Gradara

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Tomassini, Del Bene, Burlaschi, Curzi, Mosconi (36’ st. Gaddoni), Buscaglia (10’ st. Amadori), Berardi (29’ Grandicelli), Magi, Diotalevi (36’ st. Lorenzi), Carena (29’ st. Boccalini). All. Campanelli

ALLIEVI B

Gabicce Gradara- Urbino 2-2

Pareggio meritato per il Gabicce Gradara dopo una partita equilibrata con occasioni da una parte e dall’altra che ha visto l’Urbino portarsi sul 2-0 dopo che sul finire del primo tempo Amadori ha sbagliato un rigore. Prima frazione chiusa sull’1-0 per gli ospiti che alla metà del secondo tempo raddoppiano.

Il Gabicce Gradara non molla e al 60’ accorcia le distanze con Tucci, arriva allo scadere anche il pareggio per merito di Ballarini. Finisce 2-2.

Prossimo turno sabato 24 fuori casa contro Giovane Sant’Orso.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Tereshchenko, Di Rosa, Marsili, Ballarini, Del Bene, Ciaroni, Amadori, Tucci, Grandicelli, Vitale. Nella ripresa sono entrati: Ferrini, Marinozzi, Mosconi, Bernardi, Bernardini, Gerboni, Tomassini. All. Campanelli.

GIOVANISSIMI

ASD VF Adriatico – Gabicce Gradara 0-6

Successo di goaleada del Gabicce Gradara. Vantaggio all’11’ con Mazzoli che un minuto dopo raddoppia dopo un uno-due con Girolomoni.

Al 13’ ancora Sandroni a provarci dalla distanza ma bravo il portiere a deviare in angolo: batte Mazzoli e Urbinati colpisce il palo. Allo scadere della prima frazione Girolomoni dalla destra mette in mezzo e Dini sigla il 3-0.

Nella ripresa al 4’ Mazzoli appoggia in area e Girolomoni con sinistro di precisione insacca il 4-0.

Al 12’ dalla sinistra Dini smarca Galli che di piatto spiazza il portiere per il 5-0. Al 19’ Terenzi P. salta la difesa della VF Adriatico e viene atterrato in area: dal dischetto il pallonetto di Terenzi P. è centrale e finisce nella mani del portiere.

Al 25’ la VF Adriatico ha l’occasione del goal ma il diagonale dalla distanza finisce fuori, sulla rimessa di Ferrini arriva il definitivo 6-0 di Girolomoni. Allo scadere ancora occasione del Gabicce Gradara con Dini ma la palla finisce fuori.

Prossimo turno a Gabicce contro il Della Rovere Calcio

GABICCE GRADARA: Ferini, Marcaccini (1’ st. Marcaccini), Buresta, Romano, Bertuccioli, Galli, Mazzoli (40’ Terenzi P.) , Sandroni (40’ Russo), Dini, Urbinati, Girolomoni. All. Iachini

GIOVANISSIMI B

Gabicce Gradara – Senigallia A 2-6

Pesante sconfitta nella prima giornata del girone di ritorno. Parte forte il Gabicce Gradara e al 6’ passa in vantaggio: calcio d’angolo di Sarli, sul secondo palo si libera bene Cecchini che al volo realizza (1-0). Il pari al 12’ sempre da calcio d’angolo. Sul finire del primo tempo vantaggio del Gabicce Gradara: recupero palla sulla trequarti, Cecchini serve un bel pallone tra le linee a Fuzzi che di sinistro infila (2-1).

Nella ripresa il Senigalia ha un piglio diverso, alza il baricentro e pareggia al 2’ e al 14’ passa in vantaggio con una bella azione corale.

La squadra ospite ha più gamba e al 16’ realizza il poker e al 25’ su rigore porta a cinque le marcature. Prima del fischio finale ancora in gol la squadra ospite. Finale 6-2

Prossimo turno sabato fuori casa contro il Marotta Mondolfo.

GABICCE GRADARA: Andreani, Pierantoni, Iovino (22 st Prioli), Vitale (14 st Ferraro), Lisotti, Grassi (28 st Scola), Ambrico, Sarli (22 st Terenzi), Cecchini, Tereshchenko (14 st Decja), Fuzzi (28 st Bacchiani). All. Pavone – Ugoccioni.

UNDER 21 (TERZA)

Torre - GabicceGradara 2-3

Prima mezz'ora con supremazia territoriale della squadra di casa ma senza mai impensierire la porta protetta da Sammarini, al 41' il GabicceGradara passa con Franca che devia un tiro da fuori aria di Simoncelli (0-1); passa un minuto e il Torre pareggia con Sanna (1-1). Al 45’ Petese colpisce il palo esterno.

Nella ripresa al 13’ viene atterrato Guidi in aria e per l'arbitro è calcio di rigore, che realizza Simoncelli (1-2); al 18' la punizione battuta da Simoncelli colpisce l'incrocio dei pali e sulla respinta è Magi Alberto a portare GabicceGradara sull’1-3. Al 26' la squadra di casa accorcia le distanze ancora con Sanna (2-3).

Prossima partita domenica 25 gennaio ore 15,00 Gabicce Gradara- Villa Palombara

GABICCE GRADARA: Sammarini, Della Costanza (38’ st. Vanni), Bacchini, Magi, Mancini (12’ st. Luzi), Franca, Giacchetti, Boccalini, Petese (43’ st. Sepede), Simoncelli (46’ st. Esposito), Pecci (12’ st. Guidi).