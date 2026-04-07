Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Giovanissimi corsari nell'anticipo
Successo per 4-2 sul campo del Della Rovere. Dopo lo stop pasquale i campionati giovanili riprendono nel week end
Solo una partita si è giocata prima delle vacanze pasquali. I campionati riprenderanno nel prossimo week end
GIOVANISSIMI
Della Rovere - Gabicce Gradara 2-4
Nell’anticipo sul campo del Della Rovere i Giovanissimi del Gabicce Gradara affrontano un avversario ostico e ben posizionato in campo, che riesce a chiudere gli spazi e difendere bene la propria porta. Al 24’ arriva il vantaggio del Della Rovere con un bellissimo goal dalla distanza di Vitali che trova l’angolo giusto; appena un minuto più tardi il Gabicce pareggia: lancio lungo di Sandroni per Fuzzi, che spizza di testa per Urbinati che si libera della difesa salta il portiere ed 1-1.
Inizio della ripresa e subito accelerazione di Fuzzi, che viene atterrato in area: l’arbitro assegna il calcio di rigore trasformato da Urbinati (1-2). Al 38’ ancora azione copia di Fuzzi, ma il tiro è fuori; al 41’ pareggio Della Rovere su calcio di punizione battuto da Vitali, Ferrini para, ma non riesce a trattenere (2-2).
Il Gabicce Gradara pare avere preso più convinzione e si rende pericoloso al 50’ con Dini, al 55’ con Berardi e al 64’ arriva il vantaggio ancora con Urbinati che trasforma su punizione a giro sopra la barriera con palla all’incrocio dei pali alla destra del portiere. Una perla.
Allo scadere il Della Rovere ha l’occasione del pareggio con una punizione da buona posizione ma palla va alta; a tempo scaduto Mazzoli chiude la partita con diagonale vincente e risultato di 2-4 per il Gabicce Gradara.
GABICCE GRADARA: Ferrini (43’ Ottavianelli), Giunta, Sandroni, Romano, Buresta, Berradi, Mazzoli, Bertuccioli (Terenzi P.), Fuzzi (43’ Dini), Urbinati, Girolomoni. All. Iachini.