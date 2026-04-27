Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Giovanissimi in semifinale

Ad un turno dalla fine la squadra di Iachini è certa del secondo posto. Successi anche per Allievi e Giovanissimi Cadetti

Tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta il bilancio settimanale delle formazioni giovanili del Gabicce Gradara.

ALLIEVI

Gabicce Gradara-Accademia dello Sport 3-2

Vittoria in rimonta per i ragazzi di Campanelli che sotto 1-2 alla fine del primo tempo ribaltano una buona Accademia dello sport con una ripresa più volitiva e convincente. Subito sotto i padroni di casa al 3’ sugli sviluppi di un corner colpo di testa vincente dell’Accademia che gioca bene e crea ancora una grande occasione sventata da Bertozzi.

Il Gabicce Gradara si rende pericoloso in un paio di occasioni e dopo un palo colpito dagli ospiti perviene al pareggio con un bel gol di Del Bene ma è l’ Accademia a riportarsi in vantaggio al 39’.

Nel secondo tempo le reti di Diotalevi al 47’ e di Tomassini al 52’ riportano avanti il Gabicce Gradara che gioca meglio e crea i presupposti per arrotondare il punteggio ma il risultato non cambia. Nella ripresa hanno trovato spazio i ragazzi della panchina.

Prossimo turno domenica mattina in trasferta contro Alma Fano.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Mosconi, Tomassini, Burlaschi, Del Bene, Berardi, Amadori, Curzi, Magi, Diotalevi. Nella ripresa sono entrati: Boccalini, Marsili, Lorenzi, Gerboni, Gaddoni. All. Campanelli

ALLIEVI CADETTI

Villa San Martino - Gabicce Gradara 2-2

Si chiude con un pareggio ed il decimo posto finale la stagione del Gabicce Gradara. Partita equilibrata e combattuta con diverse occasioni per entrambe le squadre, un palo colpito da Vitale e due belle parate di Valentini nel primo tempo finito 0-0.

Nella ripresa al 10’ gol di Vitale con una bella azione corale,pareggio della squadra di casa su rigore. A metà frazione Gabicce Gradara in vantaggio con Falcioni e a partita quasi conclusa arriva il pareggio del Villa San Martino.

GABICCE GRADARA: Valentini, Falcioni, Grandicelli (Di Rosa), Benedetti, Buscaglia, Ballarini, Tucci, Gaudenzi, Orazi, Ferraj, Vitale (Bernardini). All. Magi.

GIOVANISSIMI

Marotta Mondolfo-Gabicce Gradara 2-4

Avvio sprint del Gabicce Gradara. Al 7’ tiro di Terenzi è parato, al 9’ su cross in area dello stesso Terenzi e dopo una deviazione tiro di Sandroni sulla traversa: dall'angolo sponda di Dini ed Urbinati di testa segna il vantaggio del Gabicce Gradara.

Raddoppio sfiorato con Terenzi, Urbinati, Bertuccioli, e Mazzoli, poco precisi nell’ultimo tocco. Al 27’ è il Marotta Mondolfo il portiere Ferrini devia in angolo, sul finire di frazione pareggio dei padroni di casa (1-1).

Ad inizio ripresa lancio di Buresta per Mazzoli che in solitaria beffa il portiere (1-2). Al 42’ punizione dal limite ed il Marotta Mondolfo trova il pareggio (2-2); al 48’ Bertuccioli segna il 2-3, un minuto dopo traversa dei padroni di casa. Al 65’ Urbinati si libera a centrocampo, serve Galli in area che viene atterrato: il tiro dal dischetto dello stesso Galli è parato dal portiere. Al 67’ Sandroni serve Bertuccioli che parte sulla linea del fuorigioco e chiude definitivamente i giochi (2-4).

Prossima gara giovedì 30 al Magi contro il Monte Porzio. La squadra di Iachini è seconda e giocherà la semifinale provinciale

GABICCE GRADARA: Ferrini, Giunta, Buresta, Romano (Lisotti), Girolomoni, Bertuccioli, Terenzi (48’ Marcaccini), Sandroni, Dini (43’ Galli), Urbinati, Mazzoli. All. Iachini.

GIOVANISSIMI CADETTI

Muraglia-Gabicce Gradara 1-2

La stagione si chiude con un ottimo quinto posto finale grazie al successo in trasferta sul Muraglia per 2-1.

Partita piacevole, ma senza particolari squilli né da una parte né dall’altra. Squadra di casa che ha il baricentro più alto e costringe sulla difensiva gli ospiti, pronto a colpire sfruttando la velocità sulle fasce laterali. Prima frazione che produce due belle azioni corali del Muraglia che però non riesce ad inquadrare la porta avversaria. Stessa sorte per una ghiotta occasione per il Gabicce Gradara con Ambrico che spara a lato una ghiotta occasione all’altezza del dischetto del rigore. Prima frazione che termina a reti bianche.

Secondo tempo che inizia con il Gabicce Gradara più propositivo e più presente nella metà campo avversaria, ma che pecca nell’ultimo passaggio per rendersi pericoloso. All’8’ padroni di casa in vantaggio. Ottavianelli compie una bella parata sulla conclusione da dentro l’area dell’attaccante, pallone vagante e Muraglia lesto a spingere in rete il gol del vantaggio. Rete che stordisce un po’ il Gabicce Gradara, che però è bravo a reagire e a iniziare a rendersi pericoloso prima con Sarli e Vitiello.

Il pari arriva al 15’ con Sarli bravo a chiudere in rete una bella azione corale della squadra. Ora gli ospiti ci credono e si rendono pericolosi con Terenzi e con una bella torsione di testa di Cecchini. Il Muraglia va vicino al vantaggio al 30’, bravo ancora il portiere a mettere in angolo. Al 34’ Ambrico con un bel sinistro da fuori area fa esplodere di gioia i propri compagni con il gol del vantaggio (palla all’incrocio dei pali alla destra del portiere di casa).

GABICCE GRADARA: Ottavianelli, Trufelli (1’ st Grassi), Iovino (1’ st Bacchiani), Bratti (1’ st Sarli), Pierantoni, Prioli, Decja (1’ st Franchi), Ferraro (1’ st Vitiello), Ambrico, Cecchini, Leonardi (1’ st Terenzi). All. Ugoccioni - Pavone

UNDER 21 (TERZA CATEGORIA)

Pieve di Cagna-Gabicce Gradara 3-0

Giornata complicata per il Gabicce Gradara che deve fare fronte a tante assenze e durante la partita a tre infortuni con due cambi a disposizione. La squadra di casa va in vantaggio al 25' con Nanni, al 30' punizione di Simoncelli parata dal portiere, al 39' raddoppio del Pieve di Cagna sempre con Nanni in netto fuorigioco, al 45' terzo gol della squadra di casa con Beniamino.

Nella ripresa all’8’ traversa di Simoncelli su punizione, al 15' altra traversa con Del Bene, al 28’ bel tiro di Vanni che il portiere respinge in tuffo.

Prossima partita domenica 3 maggio alle ore 16,30 Gabicce Gradara-Cesane.

GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza, Del Bene, Boccalini (40’ st. Ferraj), Magi, Bacchini, Terenzi, Sepede, Petese (22’ st. Vanni), Simoncelli (40’ st. Franca), Giacchetti. All. Mendo.