Calcio giovanile, Gabicce Gradara: goleada Allievi 2010

Battuto 11-1 il Football Club Academy. Sconfitte per Juniores, Allievi 2011 dopo un match combattuto e Giovanissimi

Una vittoria e tre sconfitte il bilancio delle formazioni giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Cagliese – Gabicce Gradara 2-0

Con una rete per tempo la Cagliese ha la meglio sul giovane Gabicce Gradara al termine di una partita equilibrata, ben giocata dalla squadra di Campanelli che però a dispetto dell’avversario non è riuscita a trovare la giocata vincente.

Prossimo turno sabato alle 15,30 al Magi contro il Tavullia Valfoglia

GABICCE GRADARA: Valentini, Buscaglia (30’ st. Ricci), Benedetti, Severini (35’ st. Foschi), Del Bene, Ballarini, Vitale (21’st Tucci), Falcioni, Rossini (25’ st. Venezia), Ferraj, Gaudenzi. All. Campanelli

ALLIEVI 2010

Gabicce Gradara- Football Club Academy 11-1

Partita a senso unico per il Gabicce Gradara, anche se nel primo tempo non raccoglie i frutti del gioco dimostrato. Al 6' vantaggio di Carena su gran cross di Mosconi per Carena, ma la squadra ospite su una disattenzione in difesa riacciuffa il pareggio al 10' (1-1). Al 21' Amadori scheggia l'incrocio, al 31' cross di Carena per Diotalevi che a botta sicura centra in pieno la traversa. Al 32' il raddoppio: bel tiro di Carena che il portiere non trattiene e Magi è pronto ad insaccare il gol del 2-1.

Comincia il secondo tempo e in cinque minuti la squadra di mister Leardini chiude la partita; al 1' il 3-1 di Carena, al 2' rete del 4-1 su rigore di Tomassini (fallo su Diotalevi). Al 3’ il 5-1 di Amadori su assist di Diotalevi, al 5' si libera al tiro Diotalevi e palla nell'angolino per il 6-1; al 13'st palo di Magi, al 14' tiro da fuori area di Grandicelli parato dal portiere ma sulla respinta è pronto Diotalevi per il 7-1; al 16'st azione personale di Mosconi che salta anche il portiere per l' 8-1; al 25' porta la sua squadra sul 9 -1 ancora Diotalevi, al 34' bella azione personale di Bernardini che davanti al portiere non sbaglia il 10-1, al 39' ancora Bernardini su assist di Caico chiude la partita sul 11-1.

Prossima partita giovedì 22 ottobre in trasferta alle ore 15.30 contro il Villa San Martino.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Tomassini, Mosconi (19’ st. Di Rosa), Boccalini (1’ st. Caico), Burlaschi, Curzi (22’ st. Bernardini), Magi (22’ st. Torluccio), Amadori (1’ st. Grandicelli), Carena (22’ st. Ciaroni), Diotalevi, Del Bene. A disp. Gaddoni, Lorenzi. All. Leardini.

ALLIEVI 2011

K Sport Montecchio - Gabicce Gradara 3-2

Una partita dai due volti che lascia l'amaro in bocca ma anche la consapevolezza di avere carattere. Gli Allievi 2011 del Gabicce Gradara si arrendono per 3-2 sul campo di un K Sport Montecchio più cinico e determinato nella prima frazione, capace di portarsi sul triplo vantaggio prima di subire il ritorno degli ospiti.

Il match si mette subito in salita per il Gabicce Gradara. Al 15', sfruttando un'incertezza e una palla persa dal difensore ospite, vantaggio del K Sport con un preciso tiro dal limite dell'area. La squadra di casa appare più concreta e determinata nei duelli, mentre il Gabicce Gradara si affaccia in avanti solo al 35' quando arriva il primo tiro in porta targato Romano, una conclusione centrale che però non impensierisce l'estremo difensore avversario. La prima frazione si chiude con il K Sport Montecchio avanti di 2-0.

Ma la musica cambia nella ripresa (entrano Mazzoli e Galli) decisamente più energico per il Gabicce Gradara. Al 55’ l’arbitro assegna un calcio di rigore ai locali per fallo del portiere su ultimo uomo, trasformato e 3-0. Al 60' arriva la scintilla che riapre i giochi: Alessandro Giunta si inventa un capolavoro da fuori area, spedendo il pallone dritto all'incrocio dei pali (3-1). Da quel momento è un monologo ospite. Il Gabicce Gradara si sposta tutto in avanti alla ricerca del secondo gol, ridisegnando l'assetto con una girandola di cambi. La pressione totale dà i suoi frutti al 76': azione insistita e Bertuccioli trova la zampata vincente con un tocco sulla riga di porta (3-2).

Il finale è una bolgia. All'83' il Gabicce ha la clamorosa chance del pareggio su calcio di punizione dal limite, ma la conclusione si spegne alta sopra la traversa. Al triplice fischio esulta il Montecchio, ma per i ragazzi del Gabicce Gradara resta l'onore delle armi per un secondo tempo giocato a viso aperto e a ritmi altissimi.

GABICCE GRADARA: Ferrini (75’ Ottavianelli), Giunta, Buresta (65’ Grassi), Vitale (41’ Galli), Romano, Bertuccioli, Cecchini (65’ Marcaccini), Ambrico (50’ Lisotti), Dini (41’ Mazzoli), Urbinati, Terenzi (75’ Bratti). All. Ugoccioni- Paone.

GIOVANISSIMI

Football Club Academy - Gabicce Gradara 7-1

Partita in equilibrio e combattuta nel primo tempo chiuso sul 2-0, ad inizio ripresa Amadei accorcia le distanze, poi i padroni di casa segnano tre volte in pochi minuti chiudendo il match.

Prossimo turno Gabicce Fortis Adriatico martedì alle ore 15.30

GABICCE GRADARA: Andreani (15’ st. Mancini), Bagnesi (25’ pt. Kharbouch), Iovino (10’ st. Luccarelli), Pierantoni, Ferrari (15’ st. Galli), Sarli, Reggiani, Ferraro (20’ st. Franchi), Amadei (20’ st. Truffelli), Augusti (10’ st. Caldarola), Del Fattore. All. Magi.



