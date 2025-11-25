Calcio giovanile, Gabicce Gradara: in campo tre squadre e tre successi

Juniores vincente sull'Urbino secondo in classifica; la squadra Under 21 di Terza espugna Schieti e i Giovanissimi B passano a Senigallia

Solo tre le squadre del Gabicce Gradara impegnate nel week end: il bilancio è di tre vittorie.

JUNIORES

Gabicce Gradara - Urbino 4-1

Con un poker di Terenzi autorevole vittoria della squadra di Magi sulla seconda della classe, in campo con tre ragazzi del 2006. Primo tempo in equilibrio, nel secondo tempo il Gabicce Gradara prende possesso del campo e con un gioco spumeggiante piega l’avversario grazie ad una prestazione di collettivo, con carattere e bel gioco.

Al 10’ della ripresa azione di Ferraj, palla a Terenzi che realizza. Al 22’ raddoppio di Terenzi con una azione solitaria centrale. Al 38’ accorcia le distanze l’Urbino con un tiro da fuori. La terza marcatura del Gabicce Gradara arriva su azione partita dalla difesa con palla a Guidi che con in bel lancio serve Terenzi: l’attaccante evita il portiere ed appoggia in rete. Al 43’ il poker di Terenzi. Il Gabicce Gradara ha 16 punti.

Prossimo turno domenica ore 15 in trasferta contro il Vismara.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Del Bene, Falcioni (1’ st. Rossini), Luzi, Andruccioli, Rossi, Gaudenzi, Guidi (30’ st. Severini), Ferraj (20’ st. Orazi), Terenzi, Buccino (30’ st. Mosconi).

UNDER 21 / TERZA CATEGORIA

Schieti – Gabicce Gradara 1-3

Difficile partita per il GabicceGradara contro un avversario ostico, su un campo difficile anche per le condizioni del terreno allentato dalla pioggia. Al 27' squadra ospite in vantaggio con una punizione battuta da Pecci leggermente deviata da un difensore (0-1), al 30' occasione per lo Schieti su calcio di rigore: Masini compie un grande intervento e para; al 40' ci prova Giacchetti da fuori area con il portiere fuori dei pali sfiora il raddoppio.

Nella ripresa al 3' su tiro di Moutatahhir, deviazione vincente di Bacchini – poi espulso per doppia ammonizione – per lo 0-2; al 37' gran punizione sotto l'incrocio di Pecci (0-3), al 38’ la squadra di casa accorcia le distanze in mischia in area con Guerra (1-3).

Prossima partita domenica 30 novembre alle 14,30 al Magi contro il Montecchio.

GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza, Sepede (16’ st. Caico), Boccalini, Moutatahhir, Magi, Bacchini, Franca, Petese (37’ Esposito), Giacchetti, Pecci (45’ st. Vanni). All. Mendo.

GIOVANISSIMI B

Vigor Senigallia B – Gabicce Gradara 0 – 6

Sotto una pioggia torrenziale il Gabicce Gradara vince largamente. Al 4’ bella azione sulla destra di Terenzi P. che viene atterrato in area: dal dischetto realizza Sarli con freddezza. La squadra ospite continua a spingere e dopo un’altra bella azione di Terenzi P. sulla destra Cecchini gira in porta il cross del compagno ma il difensore salva sulla linea. Raddoppio al 21’: Ambrico ruba palla al limite dell’area avversaria e a tu per tu con il portiere realizza (0-2). Al 26’ tris con capitan Cecchini che di testa anticipa il portiere in uscita. Prima frazione che si chiude con la squadra ospite che continua a schiacciare il Vigor nella sua metà campo.

Nella ripresa al 10’ Lisotti con un bolide da fuori cala il poker. Al 14’ cinquina su punizione dal limite di Mazzoli con palla nell’angolino basso alla destra del portiere. L’inerzia della partita non cambia, il Gabicce Gradara più volte va vicino al sesto gol. Al 25’ escono Mazzoli e Cecchini per Trufelli e Scola. Sesto gol che arriva al 30’ del secondo tempo: Decja viene lanciato in profondità, anticipa il portiere in uscita ed è bravo a depositare la palla in rete il gol. Finisce 0-6.

Prossimo turno domenica 30 alle ore 10,30 a Fanano contro il Trecastelli.

GABICCE GRADARA: Ottavianelli (19’ st Andreani), Grassi, Mazzoli (25’ st Trufelli), Vitale, Lisotti, Sarli (19 st Prioli), Tereshvchenko (14’ st Ferraro), Ambrico, Terenzi M. (14’ st Franchi), Cecchini (25’ st Scola), Terenzi P. (19’ st Decja). All. Pavone-Ugoccioni.