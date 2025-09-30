Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Juniores ancora vincente

La squadra di Magi sbanca il campo del Tavullia Valfoglia. Pareggio interno per i Giovanissimi. Dal prossimo week end cominciano anche gli altri campionati



Una vittoria ed un pareggio nell'ultimo week end per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara.

JUNIORES



Tavullia Valfoglia - Gabicce Gradara 0-2



Meritato successo in trasferta della squadra di Magi al termine di una partita ben giocata su entrambi i fronti, ma che ha visto più pericoloso il Gabicce Gradara. Al 5’ Ferraj su cross di Sarli, con un tiro al volo costringe il portiere alla deviazione della palla sul palo; al 18’ rigore per il Tavullia Valfoglia parato da Gaggi; scampato il pericolo, al 30’ arriva il vantaggio della squadra di casa: sugli sviluppi di una punizione dal limite rete di Giacomo Rossi (1-0).

In avvio di ripresa, su azione di angolo deviazione di un difensore del Tavullia e palla su palo. Su punizione da trenta metri al 13’, Sarli colpisce di testa e palla in rete (2-0). Infine, al 42’ bella azione di Rossini e ancora palo del Gabicce Gradara.



Prossimo turno sabato ore 16,30 in casa contro la Castelfrettese.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Boccalini (1’ st. Rossini), Del Bene, Luzi, Rossi, Franca, Buccino (25’ st. Sciuto), Guidi (20’ st. Ballarini), Ferraj, Sarli (43’ st. Tucci), Terenzi (30’ st. Annibalini). All Magi.





GIOVANISSIMI



Gabicce Gradara - K Sport Montecchio Gallo 1-1



Pareggio per i Giovanissimi al Magi. Il primo squillo arriva dal K-Sport, bravo Ferrini a bloccare in due tempi. Partita equilibrata con qualche occasione per parte: al 29’ occasione per il Gabicce Gradara con Fuzzi che di testa non riesce a trovare l’angolo giusto. Al 33’ si sblocca il risultato con una bella azione personale di Bertuccioli che calcia nell’angolo destro (1-0). Due minuti più tardi Fuzzi dalla linea di fondo crossa in area e colpisce il palo interno, ma niente di fatto.



Inizio della ripresa e subito occasione dei locali con Marcaccini che davanti al portiere non riesce a scavalcarlo. In questa fase il K-sport sembra avere più energie, ma Ferrini riesce a bloccare gli attacchi sino al 57’ quando l’arbitro assegna il penalty, per un dubbio contrasto in area, e pareggio per gli ospiti.



Il Gabicce Gradara pare reagire ed al 69’ viene annullato il vantaggio di Mazzoli per fuorigioco ed a tempo scaduto punizione da centrocampo, Urbinati di testa spizza la palla facile preda per il portiere. Finisce con il risultato di 1-1.



Nel prossimo turno la squadra di Iachini riposa.



GABICCE GRADARA: Ferrini (66’ Ottavianelli), Giunta, Buresta, Romano, Bertuccioli, Galli, Fuzzi (41’ Mazzoli), Sandroni, Dini (55’ Russo), Urbinati, Marcaccini.







