Calcio giovanile, Gabicce Gradara: la Juniores fa il colpo nel derby (1-2)

Due vittorie, un pareggio ed una sconfitta per le giovanili del Gabicce Gradara. Gli Allievi A e i Giovanissimi A, ancora al palo, ricominciano l’attività la prossima settimana con la seconda fase provinciale.



JUNIORES



Vismara-Gabicce Gradara 1-2



Successo del Gabicce Gradara in una partita molto combattuta su un campo storicamente ostico. Il Gabicce Gradara passa in vantaggio nel primo tempo nell’unica occasione creata: al 35’ palla filtrante di Lorenzetti per Terenzi che insacca.



Nella ripresa il Gabicce Gradara prende in mano il pallino del gioco e crea più azioni pericolose: al 6’ salvataggio sulla linea di un difensore su conclusione di Terenzi innescato da Guidi; al 13’ Rossini è atterrato in area: Andruccioli realizza dopo la respinta del portiere sul suo tiro (0-2); al 24’ bella azione di Rossini che conclude di poco fuori; al 47’ accorcia le distanze il Vismara e finisce 1-2. In classifica ora il Gabicce Gradara si trova al sesto posto in classifica con 19 punti



Prossimo turno sabato alle ore 16,30 al Magi sfida contro la contro la Montemarcianese.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Bacchini, Del Bene (18’ st. Falcioni), Luzi, Andruccioli, Rossi, Gaudenzi (30’ st. Caico), Guidi, Ferraj (1’ st. Rossini), Terenzi (40’ st. Ballarini), Lorenzetti.



ALLIEVI B



Gabicce Gradara – Muraglia 0 -1



Sconfitta a domicilio per il Gabicce Gradara dopo una partita equilibrata con rete al 15’ della ripresa su punizione. La reazione ha portato i padroni di casa vicino al gol con Orazi e Mosconi.



Prossimo turno domenica in trasferta contro il Marotta Mondofo.



GABICCE GRADARA: Barbieri, Tomassini, Grandicelli, Severini, Mosconi, Amadori, Buscaglia, Ballarini, Tucci, Foschi, Orazi. Nella ripresa sono entrati: Dall’Acqua, Gerboni, Ciaroni, Bernardini, Di Rosa. All. Magi



GIOVANISSIMI B



Gabicce Gradara – Trecastelli 2-2



Il Gabicce Gradara parte subito aggressivo e alla prima azione sfiora il gol con u tiro di Mazzoli di poco alto, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio al 10’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo grazie a una deviazione sfortunata del difensore Pierantoni che manda il pallone nella propria porta.



Al 24’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Gabicce Gradara agguanta il pareggio grazie a Sarli, che con una deviazione al volo trafigge il portiere.



Il secondo tempo riparte con una nitida occasione per i padroni di casa con Terenzi che prima si vede respinto il pallone su un tiro da pochi metri e sul prosieguo dell’azione colpisce il palo. Anche questa volta però sono gli ospiti a passare in vantaggio sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Gabicce Gradara non ci sta e si riversa in attacco e trova il pareggio al 20’ con Mazzoli (2-2).



Prossimo turno domenica 7 in trasferta contro il VF Adriatico



GABICCE GRADARA: Ottavianelli (33’ st.Andreani), Pierantoni (15’ st. Prioli), Iovino (33’ st. Bacchiani), Vitale (15’ st. Decja), Grassi, Sarli, Tereshcenko (15’ st. Ferraro), Ambrico, Terenzi (24’ st. Franchi), Cecchini 833’ st. Leonardi), Mazzoli. All. Pavone-Ugoccioni.





UNDER 21 / TERZA



Gabicce Gradara – Academy Montecchio 3-0



Netto successo per la squadra di Mendo condita da una convincente prestazione. Al 12’ alla prima occasione, su punizione, si porta in vantaggio con Pecci che mette la palla nell'angolino dove il portiere non può arrivare. Al 36' tiro da fuori area di Giacchetti con palla di poco fuori; al 41' ci prova il Montecchio con palla di poco alta.



Nella ripresa al 2' ci riprova Pecci, ma il portiere para a terra; al 13' dal limite tiro da biliardo di Petese che mette la palla a fil di palo (2-0); al 19' ci riprova Petese ma questa volta non sorprende l'estremo difensore; al 37’ punizione per la squadra ospite e Masini para; al 47' dopo una discesa cross di Buccino per la deviazione di Sepede in area per il 3-0 finale.



Prossima partita sabato 6 dicembre ore 14,30 sul campo della Polisportiva Bottega.



GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza (1’ st. Mosconi), Mancini, Magi, Moutatahhir, Franca, Pecci (10’ st. Grande), Buccino, Petese (45’ st. Esposito), Simoncelli (29’ st. Sepede), Giacchetti (43’ st. Vanni). All. Mendo.