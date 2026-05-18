Calcio giovanile, Gabicce Gradara: per la Under 21 di Terza successo in rimonta (3-2)

La squadra di Mendo va in vantaggio, poi subisce l'uno-due avversario, infine con Petese realizza la doppietta vincente

Si avvia alla chiusura la stagione sportiva delle squadre giovanili. In casa Gabicce Gradara è ancora in campo con la Under 21 di terza categoria.

Under 21

Gabicce Gradara- Torre 3-2

Ultima partita casalinga della stagione per i ragazzi di mister Mendo. Dopo una conclusione di Falcioni fuori di poco, al 14' il GabicceGradara va in vantaggio: cavalcata di Falcioni sulla destra, palla in mezzo dove Del Bene insacca (1-0). Al 19' ci prova Gaudenzi, ma il portiere para, al 21' è la volta di Vanni, ma è ancora l'estremo difensore a salvare la porta, al 24' tiro da fuori di Petese che colpisce la traversa. Al 28' si vede per la prima volta il Torre nei pressi di Masini ma il tiro è fuori, al 38' bella palla di Boccalini che mette davanti al portiere Petese: il tiro colpisce il palo; al 39' e al 46' la beffa per il GabicceGradara con prima il pareggio poi il vantaggio per la squadra ospite con doppietta di Ivan Vanni Ivan (1-2).

Nella ripresa al 19'ci riprova Petese con un gran tiro, ma la risposta del portiere non è da meno e devia sulla traversa, al 28' finalmente la squadra di casa arriva al pareggio in contropiede con Petese (2-2). Al 41’ il gol partita: discesa di Terenzi che manda Petese a tu per tu con il portiere per il 3-2 finale.

Sabato 23 maggio ultima giornata di campionato: alle ore 16,30 Villa Palombara- GabicceGradara

GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza (14’st. Magi Alberto), Del Bene, Franca (31’ st. Ferraro), Moutatahhir, Boccalini, Bacchini, Gaudenzi (1’ st Ferraj), Petese, Falcioni (27’ st. Pecci), Vanni (1’ st. Terenzi). All. Mendo