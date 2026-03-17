Calcio giovanile, Gabicce Gradara: quattro hurrà e due pareggi

Rotondo successo della squadra Juniores, vittorie anche per Allievi e Giovanissimi cadetti

Quattro vittorie e due pareggi è il bilancio settimanale delle formazioni giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Vismara 3-1

Primo tempo in equilibrio che viene rotto al 39’ ad opera di Ballarini con un tiro da fuori su assist di Terenzi (1-0).

Ad inizio ripresa il raddoppio della squadra di Magi con conclusione da fuori area di Buccino; il Vismara prova a reagire, colpisce un palo, mentre i padroni di casa calano il tris ad opera di Buccino dopo un’azione Mosconi-Andruccioli. Il rigore finale per gli ospiti non influisce sul risultato.

In classifica il Gabicce Gradara è al settimo posto con 41 punti.

Prossimo turno domenica in trasferta contro la Montemarcianese.

GABICCE GRADARA: Sammarini, Falcioni, Mosconi, Guidi, Andruccioli, Buccino, Annibalini, (Tetreshchenko), Gaudenzi, Orazi (35’ st. Vitale), Ballarini, Terenzi. All. Magi.

ALLIEVI

Gabicce Gradara - Fortuna Fano 10-0

Partita a senso unico con qualche azione degli ospiti ma senza impensierire il portiere di casa. Primo tempo 6-0 con doppietta di Magi e Diotalevi e gol di Carena e Amadori.

Nella ripresa ancora doppietta di Diotalevi e gol di Berardi e Grandicelli.

Prossimo turno sabato fuori casa contro giovane Sant’Orso

GABICCE GRADARA: Valentini, Buscaglia, Tomassini, Burlaschi, Curzi, Mosconi, Carena, Berardi, Magi, Diotalevi, Amadori. Nella ripersa sono entrati: Marsili, Gaddoni, Ciaroni, Lorenzi, Grandicelli. All. Campanelli.

ALLIEVI CADETTI

Muraglia – Gabicce Gradara 1-1

Il Gabicce Gradara spreca due palle gol in avvio con Tucci davanti al portiere e al 19’ va in vantaggio con lo stessonTucci dopo una bella combinazione Fumagalli-Grandicelli. Al 40’ Bertozzi si uspera dviando in angolo una cnclusione del muragoia deviata da un difensore.

Nella ripresa al 14’ colpo di testa debole di Berardi su calcio d’angolo. Dal 20’ il Gabicce Gradara cala e al 46’il Muragoia pareggia su rigore.

Prossimo turno sabato in casa contro il Marotta Mondolfo.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Marsili, Di Rosa, Berardi, Magi (1’ st Bernardini), Amadori (1’ st. Tomassini), Ciaroni, Grandicelli, Tucci, Gerboni (19’ st. Lorenzi), Fumagalli (34’ st. Marchi). All. Campanelli

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara- ASD Vismara Academy 9-0

Fischio d’inizio ed il Gabicce Gradara impone sin da subito il proprio forcing, ma è il Vismara ad andare vicino al vantaggio al 10’. Al 14’ occasione dei padroni di casa con Girolomoni, palla morbida sopra la traversa, al 18’ Fuzzi serve una buona palla in area ad Urbinati che calcia debolmente e il portiere blocca sulla linea.

Al 21’ incursione di Galli in area, appoggia per Urbinati che da sottoporta segna il vantaggio.

Al 26’ per fallo di mano in area, l’arbitro assegna il penalty che Urbinati trasforma; al 26’ tris di Fuzzi con un preciso pallonetto in corsa; al 32’ in area Fuzzi serve in mezzo Urbinati, la difesa del Vismara sventa la minaccia.

Ad inizio ripresa Urbinati cala il poker, al 38’ cinquina di Fuzzi. Al 41’ da fallo laterale dalla trequarti Girolomoni in solitaria con preciso sinistro trova l’angolino basso (6-0). Al 55’ cross dalla destra di Terenzi ed Urbinati di testa insacca il 7-0, al 60’ Mazzoli mette in mezzo e Galli in scivolata devia per l’8-0, dopo appena cinque minuti è ancora Galli a mettere il sigillo finale sul 9-0. Al 66’ Urbinati di testa colpisce la traversa ed al 68’ Terenzi il palo interno con palla che rimbalza nelle mani del portiere.

GABICCE GRADARA: Ottavianelli, Marcaccini (36’ Giunta), Buresta, Romano, Bertuccioli, Galli, Mazzoli, Sandroni, Fuzzi (40’ Terenzi), Urbinati, Girolomoni. All. Iachini

GIOVANISSIMI CADETTI

Trecastelli – Gabicce Gradara 0-1

Fin dalle prime battute della partita il Gabicce- Gradara mette in campo grinta e determinazione. Squadra corta e pressing alto, al 4’ Ambrico ruba palla sulla trequarti avversaria, si invola verso la porta e trafigge il portiere di casa con un tiro sotto la traversa (0-1).

I ragazzi di mister Ugoccioni continuano ad aggredire alti e si rendono pericolosi prima con Vitiello e poi con Cecchini con due belle conclusioni da fuori area che non inquadrano lo specchio della porta. La squadra di a casa prova avenire fuori, ma il Gabicce- Gradara si difende ben, con ordine e prova a ripartire in contropiede per sorprendere l’avversario.

Ripresa che riprende con il Trecastelli che alla ricerca del pareggio sbatte contro la difesa del Gabicce-Gradara ben sistemato in campo. Al 25’ pericolo con un tiro cross da destra su cui l’attaccante non riesce ad impattare il pallone sul secondo palo. Risponde il Gabicce-Gradara con una bella azione in contropiede sulla sinistra di Ambrico su cui assist in mezzo all’area fa buona guardia la difesa di casa.

Prossimo turno domenica in casa contro VF Adriatico.

GABICCE GRADARA: Andreani, Prioli, Iovino, Vitale (20’ st Ferraro), Lisotti, Sarli, Ambrico, Vitiello (15’ st Bratti), Reggiani (15’ st Franchi), Cecchini, Decja (25’ st Del Fattore). All. Pavone-Ugoccioni.

UNDER 21 (TERZA CATEGORIA)

Piobbico - Gabicce Gradara 2-2

Buon pareggio in rimonta per il Gabicce Gradara. Primo tempo di marca Piobbico avvantaggiato dal vento a favore, chiuso sull’1-0, con il Gabicce Gradara ficcante in ripartenza. Nella ripresa Gabicce Gradara più dentro la partita ed un piglio diverso, ma su un contropiede è arrivata la la rete del 2-0. La squadra di Mendo non si è demoralizzata ed ha accorciato le distanze alla mezzora con un diagonale di Pecci dopo un dribbling vincente; in zona Cesarini è arrivato il pareggio con una efficace conclusione da fuori area di Del Bene. In campo nella ripresa il 2010 Carena ed il 2009 Benedetti.

Prossima partita contro lo Schieti al Magi domenica.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Della Costanza, Ferraro, Magi, Boccalini, Franca, Vanni (Carena), Pecci, Petese, Del Bene, Sepede (Benedetti). All. Mendo.