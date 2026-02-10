Calcio giovanile, Gabicce Gradara: quattro vittorie e due ko nel week end

Hurrà per Allievi, Giovanissimi, Giovanissimi Cadetti e Under 21 (Terza). Cadono Juniores e Allievi Cadetti

Quattro vittorie e due sconfitte il bilancio settimanale delle formazioni giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Fermignanese – Gabicce Gradara 3-2

Sconfitta di misura dopo una partita combattuta ed equilibrata. Vantaggio ospite al 23’ con Sarli, pericoloso un minuto prima, imbeccato da Rossini. Pareggio Fermignanese alla mezzora. Nella ripresa al 3’ Terenzi solo davanti al portiere spara addosso al portiere e due minuti dopo i padroni di casa vanno in vantaggio. Il tris Fermignanese al 15’. Nel recupero il Gabicce Gradara accorcia le distanze con conclusione da fuori area di Gaudenzi.

Prossimo turno sabato al Magi contro il la Pergolese.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Luzi, Guidi, Andruccioli, Rossi (36’st. Ballarini), Pataracchia, Gambini, Lorenzetti (36’ st. Ballarini), Sarli, Rossini (1’ st. Falcioni), Terenzi (20’ st. Gaudenzi). All. Magi.

ALLIEVI

Accademia dello Sport-Gabicce Gradara 0-8

Goleada in trasferta per la squadra di Campanelli che mette al sicuro il risultato già nel primo tempo con le reti di Amadori, Carena e Buscaglia. Nel secondo tempo arrotondano il risultato Berardi, Magi con una doppietta e i subentrati Grandicelli e Piemonti (su calcio di rigore).

Prossimo turno domenica 15 in casa contro Alma Fano.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia, Mosconi, Burlaschi, Ballarini, Del Bene, Vitale, Berardi, Magi, Amadori, Carena. Nella ripresa sono subentrati: Valentini, Marsili, Grandicelli, Tomassini, Gaddoni. All. Campanelli

ALLIEVI CADETTI

Fermignanese-Gabicce Gradara 7-2

Pesante sconfitta per i ragazzi di Mendo che nulla possono contro la Fermignanese già in vantaggio all’intervallo per 4-0. I gol di Ciaroni e Gerboni riducono il passivo.

Prossimo turno: riposo

GABICCE GRADARA: Barbieri, Ricci, Di Rosa, Severini, Tomassini, Mascarucci, Orazi, Ciaroni, Tucci, Foschi, Grandicelli. Nella ripresa sono entrati: Marchi, Gerboni, Benedetti, Bernardini. All. Mendo.

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara – Marotta Mondolfo 3-2

Partita che si mette in salita per il Gabicce Gradara (0-1 al 3’). Al 6’ il Gabicce Gradara trova il pareggio da calcio d’angolo di urbinati di testa. Partita equilibrata con le squadre che non rischiano tanto e cercano il vantaggio con giocate ordinate e ben costruite. Gli ospiti realizzano l’1-2 al 22’ con gran goal dalla distanza di Camela con palla che si infila sotto la traversa. Il Gabicce Gradara non demorde: il tiro di Mazzoli è parato, al 32’ arriva il pareggio con azione che ha inizio da calcio d’angolo, palla in area respinta dalla difesa, Galli intercetta e al volo realizza (2-2).

Ad inizio della ripresa 3-2 del Gabicce Gradara: Mazzoli recupera palla a centrocampo e lancia Dini in profondità il quale spedisce la palla nell’angolino.

I padroni di casa dopo il vantaggio accelerano: al 53’ su un rinvio Sandroni intercetta palla, libera Urbinati che manda fuori; al 63’ azione fotocopia: ancora Sandroni a lanciare Urbinati, il portiere interviene deciso ed atterra il n.10 del Gabicce Gradara in area, ma per è l’arbitro tutto regolare. Nei minuti di recupero ancora occasione del Gabicce Gradara con il portiere che ribatte il tiro di Girolomoni, Sandroni recupera e calcia di un soffio a lato del palo. Finale 3-2.

Prossimo turno domenica in trasferta contro Monte Porzio.

GABICCE GRADARA: Ferrini, Giunta, Buresta, Romano, Bertuccioli, Galli, Mazzoli (52’ Russo), Sandroni, Dini (48’ Marcaccini), Urbinati, Girolomoni. All. Iachini.

GIOVANISSIMI CADETTI

Gabicce Gradara - Giovane Sant’Orso 1-0

Primo tempo equilibrato chiuso sullo 0-0. Cecchini è bravo ad attaccare la profondità, anticipa e supera il portiere in uscita, ma il difensore salva in scivolata sulla linea. Giovane Sant’Orso che risponde al 25’: il portiere di casa respinge la conclusione.

Il Gabicce Gradara tiene il baricentro alto e cerca di essere pericoloso creando occasioni, la più ghiotta con Ambrico. Al 15’ Gabicce Gradara passa in vantaggio: Decja scende bene sulla fascia destra e sul cross arriva da dietro a centro area Sarli, che al volo mette la palla in rete (1-0).

La squadra di casa cerca il raddoppio prima con Iovino e poi con Ambrico. Il Giovane Sant’Orso prova il forcing finale alla ricerca del pareggio, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio dell’arbitro.

Prossimo turno sabato in trasferta alle 10,30 contro il K Sport Montecchio Gallo.

GABICCE GRADARA: Ottavianelli (30’ st Andreani), Pierantoni, Iovino (25’ st Prioli), Vitale, Lisotti, Grassi, Ambrico, Sarli (20’ st Bratti), Terenzi (25’ st. Reggiani), Cecchini, Franchi (1’ st Decja). All. Pavone-Ugoccioni

UNDER 21

Gabicce Gradara – Valfoglia 2-1

Partita di grande intensità per entrambe le squadre, ma quella di mister Mendo ci ha messo anche il cuore dopo essere rimasta in dieci dal 43' del primo tempo.

In avvio Simoncelli calcia fuori dopo un'azione solitaria, al 14' su punizione il Valfoglia colpisce la parte alta della traversa: al 19' occasione per Magi Andrea (tiro a lato di poco), al 33' replica il Valfoglia con conclusione da fuori area a colpire l’incrocio dei pali. Dopo una discesa con tiro deviato dal portiere, Simoncelli al 43’ si fa espellere per fallo di reazione.

Al 45' Valfoglia pericoloso, un minuto dopo Petese viene atterrato in area dopo una discesa: è rigore trasformato da Magi Andrea (1-0).

Nella ripresa al 4' grande discesa di Petese che salta due avversari e davanti al portiere non sbaglia (2-0). Al 7’ ci trova il Valfoglia ma il tiro è centrale e facile per Masini, al 18’ e al 27’ doppio intervento del portiere del Gabicce Gradara: prima devia in calcio d'angolo poi respinge con i piedi; al 31' accorcia le distanze il Valfoglia con Petrucci. Il GabicceGradara stringe i denti e riesce a portare a casa la vittoria.

Prossima partita sabato 14 febbraio ore 15,00 Furlo- Gabicce Gradara.

GABICCE GRADARA: Masini, Buccino, Magi Alberto, Boccalini, Mancini, Franca, Sepede (1’ st. Guidi), Magi Andrea, Giacchetti (38’ st. Vanni), Simoncelli, Petese (25’ st. Pecci). All. Mendo.