Calcio giovanile, Gabicce Gradara: quattro vittorie nel week end

Successi di Juniores, Allievi A in trasferta, Giovanissimi A a spese del Fano e Giovanissimi B fuori casa

Quattro vittorie e due sconfitte il lusinghiero bilancio delle formazioni giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Gabicce Gradara - Montemarcianese 3-1

La squadra di Magi fa sua una partita molto maschia, in cui nessuna delle due squadre si è risparmiata. Nel primo tempo l’equilibrio è spezzato al 20’ da un gran gol di Guidi in semirovesciata su cross di Gaudenzi con palla spizzata di testa di Rossini. Da lì in avanti la partita prende vigore agonistico, ma con pochissime occasioni. Il secondo tempo inizia molto bene per il Gabicce Gradara, che raddoppia subito con Rossini che finalizza un’azione Guidi-Gudenzi; la squadra ospite gioca ma senza impensierire la squadra di casa, che dopo mezz'ora di gioco della ripresa cala il tris con Terenzi su lancio di Rossini. Al 40’ il gol della Montemarcianese su punizione.

Ora la classifica dice 22 punti e quinto posto a pari merito con altre cinque squadre a -7 dalla vetta.

Prossimo turno sabato a Montecchio contro il K Sport.

GABICCE GRADARA: Sammarini, Severini (15’ st. Luzi), Falcioni, Andruccioli, Rossi, Ferraj (15’ st. Annibalini), Gaudenzi, Guidi, Rossini (39’ st. Orazi), Lorenzetti, Terenzi (39’ st. Ballarini). All. Magi.

ALLIEVI A

Della Rovere - Gabicce Gradara 1-6

Buona prestazione della squadra di mister Campanelli nella prima partita del campionato provinciale (seconda fase). Subito in vantaggio al 6' il Gabicce Gradara con gran gol su punizione di Diotalevi; all' 11' il raddoppio: passaggio filtrante di Magi per Carena che non sbaglia (0-2); al 14' ancora Carena di testa realizza (0-3); al 32' ancora Magi uomo assist, questa volta per Berardi che trafigge il portiere (0-4); al 36' ghiotta occasione per la squadra di casa che da posizione ravvicinata tira alto.

Nella ripresa in avvio ci riprova sempre su calcio di punizione Diotalevi, ma questa volta il tiro viene parato; al 21' tiro di Berardi da fuori aria e il portiere sventa; alla mezzora terzo gol di giornata per Carena che porta la sua squadra sullo 0-5; al 35’ il Della Rovere ci prova con tre tiri consecutivi di cui due parati da Valentini che però non può fare niente sul terzo che vale il gol della bandiera per la squadra di casa (1-5); al 39' ci prova Curzi su punizione parata dal portiere, al 43' assist di Amadori per Magi per l' 1-6 finale

Prossima partita domenica 14 dicembre ore 10, Gabicce Gradara-Vismara Academy

GABICCE GRADARA: Valentini, Buscaglia, Del Bene, Burlaschi, Curzi, Tomassini (13’ st. Boccalini), Carena (33’ st. Lorenzi), Berardi (33’ st. Dall’Acqua), Magi, Diotallevi, Amadori. All. Campanelli.

ALLIEVI B

Marotta Mondolfo – Gabicce Gradara 3-0

Primo tempo chiuso sullo 0-0 con rigore fallito dal Gabicce Gradara. In avvio di ripresa tra l’8’ ed il 10’ il doppio vantaggio della squadra di casa (secondo gol su rigore), poi traversa degli ospiti ed, infine, al 42’ la terza rete che segna un divario più marcato rispetto a quanto si è visto sul campo.

Prossimo turno sabato al Magi contro il Falco Acqualagna.

GABICCE GRADARA: Barbieri, Severini, Grandicelli, Campa, Benedetti, Gerboni, Tucci, Ballerini, Buscaglia, Mascarucci, Ricci. Nel secondo tempo sono entrati. Di Rosa, Piemonti e Gaddoni.

GIOVANISSIMI A

Gabicce Gradara – Alma Fano 4-3

Partita avvincente fino alla fine. Al 7’ il vantaggio dei padroni di casa con Dini servito da Girolomoni che conquista una bella palla dal limite. Al 9’ raddoppio ancora di Dini che dopo il recupero palla sulla trequarti trafigge dalla destra la difesa granata. Al 18’ bella azione di prima Terenzi P.- Dini, assist per Girolomoni sulla sinistra che appoggia in rete (3-0). Il Gabicce Gradara è padrone del campo ed al 23’ ancora Girolomoni realizza su servizio di Girolomoni, bravo nel recupero centrocampo (4-0). Al 27’ dal dischetto Leonelli accorcia le distanze. Il primo tempo finisce 4-1.

Inizio della ripresa con l’Alma Fano che, determinato a ribaltare il risultato, sfiora il goal nei primi quattro minuti prima da calcio piazzato poi su azione. Al 48’ distratta altra occasione ospite (colpo di testa alto), replica Gabicce Gradara: punizione dalla trequarti battuta in area, Sandroni spizza di testa e palla fuori. Al 55’ Sandroni salva in scivolata sulla riga della porta, l’arbitro vede un tocco di mano e rosso per il numero 8 di casa ed altro rigore trasformato dagli ospiti (4-2). In inferiorità numerica il Gabicce Gradara perde lucidità ed il Fano segna al 57’ il 4-3. Al 69’ Marcaccini ha la possibilità di chiudere la partita (palla sulla traversa), a tempo scaduto il portiere Ferrini salva la sua porta e dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio arbitrale. Finisce 4-3.

Prossimo turno domenica fuori casa contro il Tre Ponti.

GABICCE GRADARA: Ferrini, Giunta, Buresta (51’ Marcaccini), Romano, Bertuccioli, Galli, Terenzi P., Sandroni, Dini (46’ Dini), Urbinati, Girolomoni (41’ Fuzzi). All. Iachini.

GIOVANISSIMI B

VF Adriatico - Gabicce Gradara 0-8

Vittoria di goleada della squadra di Ugoccioni e Pavone che al primo minuto è già in gol: bella azione sulla destra e Terenzi in anticipo corregge in rete il traversone dal fondo. Al 5’ con un tiro da fuori area Ambrico sigla il 2-0 ospite e al 10’ Sarli porta a tre le reti per il Gabicce Gradara.

La squadra di casa fatica ad essere pericolosa e al 18’ Ambrico firma la sua doppietta personale (4-0). Al 30’ altra doppietta: questa volta è Terenzi a mettere la palla in rete per lo 0-5 con cui si chiude la prima frazione.

Nella ripresa al 6’ Decja realizza la sesta rete chiudendo un’azione corale. I ritmi si abbassano un po’, ma il match rimane comunque vivace. Al 27’ primo gol stagionale per Reggiani con conclusione da fuori area (0-7). Risultato che cambia al 37’ con la punizione trasformata da Tereshvchenko che fissa il risultato sullo 0-8.

Prossimo turno in casa domenica contro il Real Metauro.

GABICCE GRADARA: Ottavianelli, Prioli, Iovino, Vitale, Lisotti, Grassi, Tereshvchenko, Sarli, terenzi, Cecchini, Ambrico. Nella ripresa entrano Pierantoni, Vitiello, Ferraro, Bratti, Decja, Reggiani e Scola. All. Ugoccioni-Pavone.

UNDER 21

Polisportiva Bottega – Gabicce Gradara 3-0

Il GabicceGradara Under 21 trova una giornata negativa dopo sei risultati utili consecutivi, anche per le molte assenze e infortuni (in campo anche due ragazzi del 2010). La squadra di mister Mendo tiene quasi un tempo, poi al 43' i padroni di casa si portano in vantaggio con Aiello; al 25' della ripresa raddoppia con Palestroni e al 30' chiude la partita sul 3-0 con Casoli.

Prossima partita domenica 14 dicembre ore 14,30 al Magi contro il Pieve di Cagna.

GABICCE GRADARA: Masini, Magi, Grande (1’ st. Del Bene), Boccalini, Moutatahhir, Franca, Caico, Bacchinim, Petese, Simoncelli, Sepede (27’ st. Vanni). All. Mendo.