Calcio giovanile, Gabicce Gradara: sorride solo la squadra Giovanissimi

Successo di goleada contro il Tre Ponti. Juniores, Allievi e Under 21 sconfitte

Una vittoria e cinque sconfitte per le giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Urbania 2-4

Brutta sconfitta casalinga del Gabicce Gradara per mano dell’Urbania che già al 25’ del primo tempo conduce 3-0 (il primo su rigore). Il primo tempo si chiude sul 3-1 (rete di Terenzi dopo una rovesciata respinta di Ballarini).

Nella seconda frazione di gioco il Gabicce Gradara prova a raddrizzare la partita e in parte ci riesce (gol di Rossini al 26’), ma quando sembra che la rimonta possa concretizzarsi ecco che un altro errore della difesa porta alla quarta marcatura avversaria. Ora non resta che concentrarsi x la trasferta di Urbino.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Falcioni,Andruccioli, Luzi (15’ pt. Ballarini), Caico, Rossini (40’ st. Vitale), Annibalini (35’ st. Orazi), Guidi, Ferraj, Lorenezetti, Terenzi. All Magi

ALLIEVI

Vismara - Gabicce Gradara 5-0

Il primo tempo si chiude sul 3-0. Nella ripresa il Gabicce Gradara parte meglio ma al 20’ subisce la rete del poker, al 90’ matura il 5-0.

Prossimo turno: riposo

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia, Mosconi, Burlaschi, Curzi, Tomassini, Berardi, Diotalevi, Magi, Amadori, Carena. Nella ripresa sono entrati: Di Rosa, Boccalini, Fumagalli, Ciaroni. All. Campanelli

ALLIEVI CADETTI

Forsempronese – Gabicce Gradara 5-2

Larga sconfitta sul campo della Forsempronese. A segno per la squadra di Pelizzari Tucci (2-1) e Gerboni (5-2). Prossimo turno: sabato in casa contro il Nuova Altofoglia.

GABICCE GRADARA: Valentini, Teresshchenko, Grandicelli, Benedetti, Ricci, Ballarini, Vitale, Mascarucci, Tucci, Foschi, Orazi. Nella ripresa sono entrati: Marsili, Gerboni, Renzi. All. Pelizzari.

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara – Tre Ponti 18-0

Partita subito in discesa per la formazione di casa che mostra possesso palla e determinazione sin dalle prime battute. Vantaggio al 6’ con Dini che sfrutta un rinvio su tiro di Mazzoli; al 9’ Girolomoni dalla destra salta la difesa, si porta in mezzo e con preciso sinistro nell’angolino realizza il 2-0. Al 13’ su calcio di punizione dalla trequarti, palla morbida in area ed Urbinati spizza per il 3-0. Al 15’ Girolomoni lancia Mazzoli che avanza, mette in mezzo e Sandroni fa poker.

Al 21’ su rigore per fallo di mano Girolomoni trasforma (5-0); al 27’ azione dalla destra di Sandroni, palla per Urbinati al limite, tiro ribattuto e Sandroni corregge in porta (6-0). Al 30’ Urbinati non sbaglia il 7-0, al 32’ da calcio d’angolo Dini insacca per l’8-0; al 34’ cross di Mazzoli ed Urbinati infila (9-0).

Allo scadere del primo tempo scambio Girolomoni-Mazzoli che calcia in porta, Dini devia per il 10-0.

Inizio della ripresa e la partita non cambia. Bertuccioli fa l’11-0, al 43’ è Fuzzi a siglare il 12-0, 48’ autogol su deviazione della difesa per il 13-0, 49’ Giunta a siglare il 14-0, 54’ il 15-0 di Romano, 55’ 16-0 di Girolomoni, 59’ 17-0 di Prince, ed al 62’ chiude Urbinati per il 18-0 su assist di Fuzzi.

Prossimo turno: sabato in trasferta contro l’Accademia dello Sport.

GABICCE GRADARA: Ferrini, Giunta, Buresta, Romano, Bertuccioli, Galli, Mazzoli, Sandroni, Dini, Urbinati, Girolomoni. Nella ripresa entrano: Fuzzi, Marcaccini, Terenzi P. All. Iachini.

GIOVANISSIMI CADETTI

Della Rovere - Gabicce Gradara 1-0

Partita che inizia con ritmi bassi con poche emozioni. Il Gabicce- Gradara prova a fare la partita ma i padroni di casa si difendono bene e si affidano a lanci lunghi per sorprendere la difesa. A metà della prima frazione buona conclusione da fuori area di Sarli, il portiere di casa devia la palla in angolo. Al 24’ Della Rovere in vantaggio con uno sfortunato autogol di Grassi che nel tentativo di anticipare l’attaccante mette la palla alle spalle del proprio portiere: 1 -0. Il Gabicce Gradara prova a reagire e poco dopo ha una buona occasione con Cecchini sugli sviluppi di un calcio piazzato: il portiere è bravo a bloccare il pallone. Prima frazione che si chiude con la formazione di casa in vantaggio.

Inizio di ripresa più vivace per il Gabicce Gradara con una bella azione sulla fascia di Ambrico, che viene anticipato in angolo all’ultimo. I ragazzi di mister Ugoccioni e Pavone provano ad alzare il ritmo, ma non riescono ad essere incisivi negli ultimi metri. All’11’ della ripresa Cecchini sfiora il pareggio, anche questa volta il portiere e bravo a farsi trovare pronto. Altra occasione al 14’: Grassi calcia di prima intenzione da appena dentro l’area di rigore, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

Prossimo turno: domenica al Magi contro la Vigor Senigallia (squadra Cadetti).

GABICCE GRADARA: Ottavianelli, Pierantoni (30’st Trufelli), Iovino (20’ st Prioli), Vitale (20’ st Bacchiani), Grassi, Vitiello, Ambrico (30’ st Leonardi), Sarli, Terenzi (25’ st Reggiani), Cecchini, Franchi (1’ st Bratti). All. Pavone-Ugoccioni.

UNDER 21

San Silvestro-Gabicce Gradara 2-1

Amara sconfitta di misura per la squadra di mister Mendo (squalificato) in formazione rimaneggiata e con in campo due 2010 e un 2009. Vantaggio dei padroni di casa all’11’, al 16’ pareggio di Pecci su rigore (atterrato Sepede). Nella ripresa i padroni di casa in nove uomini (due espulsi) al 38’ trovano in mischia la rete della vittoria.

Prossimo turno al Magi domenica alle 15 contro il Gallo.

GABICCE GRADARA: Masini, Del Bene (46’ st. Ricci), Mosconi (42’ st. Tomassini), Rossi, Moutatahhir, Boccalini, Vanni (1’st. Giacchetti), Franca, Sepede, Magi, Pecci. All. Mendo.