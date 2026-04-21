Calcio giovanile, Gabicce Gradara: sorridono solo gli Allievi Cadetti

Successo pirotecnico cul Montecchio Gallo per 7-5. Sconfitte per Allievi, le due formazioni Giovanissimi e la Under 21 di Terza



Ultimo week end amaro per le formazioni giovanili del Gabicce Gradara: hurrà solo per gli Allievi Cadetti

ALLIEVI

Real Metauro – Gabicce Gradara 5-1

Sconfitta in casa della seconda della classe per i ragazzi di Campanelli. Partita che si era messa bene per il Gabicce Gradara al 6’ in vantaggio con il gol di Carena che sfrutta l’assist di Buscaglia. Il Gabicce Gradara tiene testa al Real Metauro che però raggiunge il pareggio al 23’ grazie ad un rigore generoso per un presunto fallo di Del Bene. Sul finire della prima frazione i padroni di casa passano in vantaggio con un calcio di punizione dal limite che non lascia scampo a Valentini. Nel secondo tempo è un monologo dei padroni di casa che al 14’ al 15’ è al 33’ del secondo tempo arrotondano il risultato con altre tre reti. Nella ripresa hanno trovato spazio tutti i ragazzi della panchina.

Prossimo turno al Magi domenica contro Accademia dello sport.

GABICCE GRADARA: Valentini, Tomassini, Mosconi, Burlaschi Curzi, Del bene, Buscaglia, Magi, Carena, Diotalevi, Amadori. Nella ripresa sono entrati: Marinozzi, Lorenzi, Grandicelli, Gaddoni, All. Campanelli

ALLIEVI CADETTI

Gabicce Gradara - Sport Montecchio Gallo 7-5

Partita pirotecnica. Nel primo tempo il Gabicce Gradara gioca bene e segna quattro gol (tre Orazi e una di Vitale) con due pali di Gaudenzi.

Nella ripresa la partita non cambia: rete di Tucci e traversa di Gaudenzi, poi il Gabicce Gradara cala un po’ nel ritmo ed i K Sport Montecchio ne approfitta segnando cinque gol; comunque i padroni di casa vanno a segno altre due volte con Orazi colpendo un palo su punizione con Ferraj sul finire della partita.

Prossimo turno domenica mattina fuori casa contro Villa San Martino

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Ricci (Bernardini), Foschi, Benedetti, Fumagalli (Ciaroni, 14), Ballarini, Tucci, Gaudenzi, Orazi (Piemonti), Ferraj, Vitale (Di Rosa). All. Magi

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara– Muraglia 2-3

Gabicce Gradara pericoloso in avvio con Girolomoni e Urbinati e poi in vantaggio al 22’ su malinteso difensore-portiere.

Qualche minuto più tardi è il Muraglia a rendersi pericoloso da calcio d’angolo ed al 26’ arriva il pareggio, al 28’ il Muraglia colpisce il palo, al 32’ il Gabicce Gradara trova il momentaneo vantaggio: su assist di Mazzoli in area, Urbinati realizza “-1).

Ad inizio ripresa Mazzoli ci prova con un tiro a giro con palla alta. Al 38’ su palla ribattuta da calcio d’angolo, Sandroni calcia debolmente. Al 46’ il Muraglia pareggia con una efficace azione corale (2-2).

Gli ospiti sembrano più energici ed avere qualcosa in più ed al 49’ arriva il vantaggio del Muraglia. La partita prosegue con il gioco spezzettato dai cambi e da falli di gioco, il Gabicce Gradara non riesce a reagire e costruire azioni pericolose. Finale 2-3 per il Muraglia.

Prossimo turno sabato fuori casa contro Marotta Mondolfo.

GABICCE GRADARA: Ferrini, Giunta, Buresta, Romano (55’ Marcaccini), Bertuccioli, Berardi, Mazzoli, Sandroni (56’ Terenzi P.), Fuzzi (45’ Dini), Urbinati, Girolomoni. All. Iachini

GIOVANISSIMI CADETTI

Gabicce Gradara – Delfino Fano 1-5

Partita che parte a ritmi bassi. La squadra ospite prende leggermente campo e al 10’ trova la prima conclusione verso la porta avversaria. Al 15’ Csi Delfino Fano passa in vantaggio con una bella azione corale. Il Gabicce Gradara prova a reagire, ma trova solo due conclusioni, prima con Cecchini e poi con Sarli che non impensieriscono il portiere avversario. Al 25’ ospiti ancora in gol con un’altra bella azione di squadra e al 30’ trovano anche il tris con una bella conclusione dal limite che si infila nell’angolino alto.

Il Gabicce-Gradara accusa il colpo, ma sul finire del primo tempo riesce ad accorciare le distanze: Cecchini recupera una bella palla a centrocampo e allarga sulla destra, dal fondo arriva il cross rimorchio per Terenzi che di prima mette la palla in rete (1-3).

Seconda frazione che riprende sulla falsariga del primo, con gli ospiti che hanno il sopravvento soprattutto nella parte centrale del campo. La squadra di casa fatica a rendersi pericolosa e anzi, subisce il quarto gol in contropiede. Il Csi Delfino Fano gioca ora con molta tranquillità, forte del vantaggio acquisito che aumenta con il quinto gol sul finire del secondo tempo.

GABICCE GRADARA: Ottavianelli (st Andreani), Grassi, Iovino (st Prioli), Sarli, Lisotti (st Trufelli), Pierantoni, Ambrico, Vitiello (st Bratti), Terenzi, Cecchini, Ferraro (st Franchi)

UNDER 21

Gabicce Gradara- Polisportiva Bottega 0-1

Sconfitta interna contro la prima della classe al termine di una partita combattuta. La partita si gioca tutta senza grosse occasioni (ospiti pericolosi al 17' con bella parata di Masini), con il GabicceGradara che si copre bene e la squadra ospite che cerca di trovare uno spiraglio, che trova al 41' con Eboli (0-1).

Al 26’ della ripresa grande occasione per Simoncelli su punizione, ma la palla si stampa sulla traversa; altre due occasioni per la squadra ospite: al 33' su un contropiede il portiere Masini chiude la porta e al 41' ancora l'estremo difensore del Gabicce Gradara sventa la minaccia.

Prossima partita sabato 25 aprile ore 16,30 Pieve di Cagna- Gabicce Gradara

GABICCE GRADARA: Masini, Del Bene (7’ st. Simoncelli), Ferraro (1’ st. della Costanza), Moutatahhir, Boccalini, Mancini (31’ st. Guidi), Bacchini, Magi Andrea (28’ st. Pecci), Petese, Magi Alberto (31’ st. Sepede), Giacchetti. All. Mendo.

