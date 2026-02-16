Calcio giovanile, Gabicce Gradara: tre hurrà e due ko nel week end

Juniores, Allievi e Giovanissimi raccologono i tre punti. Cadono Giovanisismi Cadetti e Under 21 di Terza

Tre vittorie e due sconfitte per le formazioni giovanili del Gabicce Gradara. A riposo gli Allievi Cadetti.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Pergolese 3-1

Nel primo tempo in avvio il Gabicce Gradara passa in vantaggio con Gaudenzi su azione manovrata e crea altre occasioni senza raddoppiare.

Al 12’ azione solitaria di Lorenzetti, assist per Terenzi che solo davanti al portiere spara fuori. Al 14’ la Pergolese colpisce la traversa su punizione.

Nella seconda parte, caratterizzata da belle giocate su entrambi i fronti, il Gabicce Gradara è più bravo a finalizzare in rete le sue azioni. Al 20’ raddoppio di Pataracchia dopo un’azione personale con palla a fil di palo. Al 40’ la Pergolese accorcia le distanze, al 45’ tris della squadra di Rossi su rigore (fallo su Falcioni).

Ora il Gabicce Gradara è sesto in classifica con 35 punti.

Prossimo turno domenica ad Ostra.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Falcioni, Andruccioli, Luzi, Rossi, Pataracchia, Annibalini (32’ st. Severini), Gaudenzi (36’ st. Mascarucci), Rossini (25’ st. Ballarini), Lorenzetti, Terenzi. All. Magi

ALLIEVI

Gabicce Gradara – Alma Fano 4-0

Partita chiusa nel primo tempo. Al 14’ a segno Burlaschi di testa su calcio d’angolo; al 16’ il portiere Bertozzi sventa ottimamente la minaccia e al 22’ la squadra di casa raddoppia con Amadori che al 32’ cala il tris approfittando di una incomprensione tra portiere e difensore. Un paio di minuti dopo poker di Diotalevi sua passaggio filtrante di Amadori. Al 42’ gli ospiti l’Alma Fano sbaglia un rigore.

Prossimo turno domenica 22 al Magi alle ore 10 contro il Della Rovere.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia, Mosconi, Burlaschi, Severini, Ballarini, Vitale, Diotalevi, Magi, Amadori, Carena. Nella ripresa sono entrati: Valentini, Grandicelli, Berardi, Fumagalli, Gaddoni, Lorenzi. All. Campanelli.

GIOVANISSIMI

Monte Porzio Calcio - Gabicce Gradara 0-16

Su un campo pesante per le piogge di questi ultimi giorni il Gabicce Gradara domina la partita con vittoria per 16-0. Apre le danze Dini al 2’ su assist di Galli dalla destra, ed ancora Dini all’11’-13’-15’ e 18’ a chiudere la partita dopo appena 18 minuti di gioco.

Al 29’ su punizione dal limite a segno Girolomoni con un preciso rasoterra che si infila nell’angolo sinistro (0-6). Appena il tempo di battere da centrocampo ed incursione di Dini in area, appoggia in mezzo ed Urbinati ne approfitta per lo 0-7, al 31’ è il turno di Marcaccini per lo 0-8.

Inizio secondo tempo e dopo appena cinque minuti ancora su punizione rasoterra di Girolomoni sul primo palo per lo 0-9. Al 41’ prima di lasciare spazio a Fuzzi, Dini realizza il decimo gol: al 45’ è il turno di

Fuzzi con azione personale per l0 0-11. Al 46’ arriva il primo tiro in porta del Monte Porzio ma Ottavianelli appena entrato sventa il tentativo. Al 47’ su ribattuta del portiere del tiro di Galli e Romano, spostato in avanti da mister Iachini, ad approfittarne per il lo 0-12. Al 60’ Urbinati appoggia in area per Galli (0-13), tre minuti più tardi su cross di Mazzoli di tacco Fuzzi realizza; al 66’ angolo di Mazzoli, passaggio per Girolomoni che crossa in area e di testa Romano infila. Allo scadere chiude Urbinati. Finisce 0-16.

Prossimo turno prima del girone di ritorno a Fano.

GABICCE GRADARA: Ferrini (41’ Ottavianelli), Giunta, Buresta (41’ Mazzoli), Romano, Bertuccioli, Galli, Marcaccini, Sandroni, Dini (41’ Fuzzi), Urbinati, Girolomoni.

GIOVANISSIMI CADETTI

K Sport Montecchio - Gabicce Gradara 3-0

Partita che inizia a ritmi alti, combattuta a centrocampo senza creare particolari pericoli per i portieri. Al 10’ padroni di casa vicini al vantaggio, ma l’attaccante spara alto il pallone a porta vuota. Risponde il Gabicce Gradara con una bella azione corale, ma Fuzzi è fermato bene dalla difesa avversaria. Al 17’ vantaggio K Sport Montecchio con un bel tiro da fuori (1 – 0). Il Gabicce Gradara non ci sta e al 22’ va vicino al pareggio: bella azione di squadra e Cecchini prova a battere il portiere in uscita, ma l’estremo difensore riesce a deviare in angolo. Al 29’ il K Sport Montecchio raddoppia dopo una bella azione in velocità, cross dal fondo a rimorchio a centro area e l’attaccante è lesto a mettere la palla in rete (2-0). Prima frazione di gioco che termina con il Gabicce Gradara pericoloso: punizione dalla destra di Mazzoli e sul secondo palo Cecchini di testa non riesce ad inquadrare la porta.

Nella ripresa la squadra ospite cerca di pressare alto ma non riesce a rendersi pericolosa. Brivido per il K Sport Montecchio: Cecchini non arriva di un soffio in scivolata a deviare in rete un bel corner di Mazzoli. Il K Sport Montecchio segna il 3 – 0 sugli sviluppi di un corner al 23’ del secondo tempo.

Prossimo turno domenica 22 in casa alle ore 10.30 contro Villa San Martino.

GABICCE GRADARA: Ottavianelli, Pierantoni (25’ st Bacchiani), Mazzoli, Vitale (15’ st Bratti), Lisotti, Grassi, Tereshchenko (25’ st Franchi), Ambrico, Terenzi, Cecchini (25’ st Reggiani), Fuzzi (1’ st Decja)

UNDER 21 (TERZA CATEGORIA)

Furlo-Gabicce Gradara 5-0

Vantaggio della squadra di casa al 10’, raddoppio al 15’, al 17’ il tris per autorete di Petese, al 27’ 4-0 su rigore. Nella ripresa la rete del 5-0 della squadra di casa.

Prossimo turno Gabicce Gradara-Montelabbate domenica 22 alle ore 15.

GABICCE GRADARA: Masini, Magi, Sepede, Ferraro, Mancini, Guidi, Giacchetti, Bacchini (36’ pt. Esposito), Petese, Franca, Pecci (18’ st. Vanni). All. Mendo.