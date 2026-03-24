Calcio giovanile, Gabicce Gradara: tre hurrà e tre sconfitte

Vincenti le due formazioni giovanili e la Under 21 che partecipa al campionato di Terza

Tre vittorie e tre sconfitte per le formazioni giovanili del Gabicce Gradara

JUNIORES

Montemarcianese - Gabicce Gradara 1-0

Per il Gabicce Gradara sconfitta di misura maturata nel primo tempo nell’unica occasione creata dalla Montemarcianese. La squadra di Magi cerca di recuperare giocando anche un bel calcio, ma purtroppo non è mai pericoloso.

Secondo tempo molto avaro di occasioni da entrambe le parti con la partita che scivola via senza particolari sussulti.

Prossimo turno 7 aprile ore 16,30 in casa con il K Sport Montecchio

GABICCE GRADARA: Ferrini, Falcioni, Buccino, Andruccioli, Rossi, Gaudenzi (35’ st. Vitale), Annibalini (30’ st. Tucci), Guidi (8’ pt. Mosconi), Orazi, Ballarini, Terenzi B. All Magi.

ALLIEVI

Giovane Sant’Orso - Gabicce Gradara 3-0

Niente da fare per la squadra di Campanelli al cospetto della prima della classe nonostante un buon primo tempo in cui il Gabicce Gradara ha contenuto i padroni di casa che hanno creato gioco e pericoli alla porta difesa da Bertozzi. Il portiere, però, nulla ha potuto sul tiro del capitano della Giovane Sant’Orso al 20’ (1-0. Il Gabicce Gradara ha avuto comunque un paio di occasioni con Berardi e Diotalevi che avrebbero meritato miglior fortuna.

In avvio di ripresa il gol che di fatto chiude la partita: in area pasticcio della difesa del Gabicce Gradara e la giovane Sant’Orso si porta sul 2-0. Gabicce Gradara che non riesce a reagire e che subisce il gol al 18’ della ripresa: è nuovamente il capitano dei padroni di casa a finalizzare con un tiro che batte Bertozzi un lungo lancio in profondità. Di fatto la partita finisce qui e non si registrano occasioni significative fino al termine dell’incontro.

Prossimo turno domenica 12 aprile in casa contro VF Adriatico.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia, Tomassini, Burlaschi, Curzi, Mosconi, Carena, Berardi, Magi, Diotalevi, Amadori. Nella ripresa sono entrati: Marinozzi, Boccalini, Gaddoni. All. Magi

ALLIEVI CADETTI

Gabicce Gradara - Marotta Mondolfo 0-1

Sconfitta casalinga di misura del Gabicce Gradara che non sfrutta le occasioni create e deve capitolare sul gol del Marotta Mondolfo che porta a casa l’intera posta in palio.

Prossimo turno sabato 11 aprile fuori casa contro Falco Acqualagna.

GABICCE GRADARA: Valentini, Tereshchenko, Ricci, Fumagalli, Marsili, Benedetti, Vitale, Grandicelli, Tucci, Ciaroni, Foschi. Nella ripresa sono entrati: Di Rosa, Gerboni, Lorenzi, Marchi. All. Magi

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara- ASD VF ADRIATICO 5-0

Goleada dei giovanissimi del Gabicce Gradara ai danni della VF Adriatico. Prima del gol del vantaggio ci provano Galli con tiro debole e facile in due tempi per il portiere e Girolomoni dalla distanza (alto). Al 16’ arriva il vantaggio con bella azione dalla sinistra: Girolomoni per Dini che dopo lo stop si gira e realizza (1-0).

Al 20’ il palo nega il doppio vantaggio a Dini. Partita in mano del Gabicce Gradara con diverse occasioni ma è brava la difesa VF Adriatico a bloccare le incursioni della squadra di casa. Al 29’ traversa di Urbinati e sulla ribattuta Dini colpisce ancora il palo.

Inizio ripresa e subito Gabicce Gradara. Assist di Girolomoni per Urbinati che colpisce bene di prima e il portiere devia in angolo. Al 39’ Mazzoli in avanti mette in mezzo e deviazione vincente di Dini sulla linea di porta (2-0).

Al 46’ accelerazione di Girolomoni in mezzo e questa volta è terenzi P. a colpire e palla di poco sopra la traversa, al 53’ è la VF Adriatico a rendersi pericoloso su punizione dalla distanza, Ottavianelli devia in angolo.

Al 63’ su punizione da centrocampo Girolomoni la mette in area ed Urbinati realizza il 3-0, quattro minuti più tardi azione personale di Urbinati che con preciso rasoterra in area sigla il 4-0. Nel recupero Girolomoni fissa il punteggio sul 5-0.

Prossimo turno sabato 28 fuori casa contro Della Rovere

GABICCE GRADARA: Ferrini (43’ Ottavianelli), Giunta, Buresta, Romano (43’ Marcaccini), Bertuccioli, Galli, Mazzoli (40’ Fuzzi), Sandroni, Dini (Terenzi P.), Urbinati, Girolomoni. All. Iachini

GIOVANISSIMI CADETTI

Gabicce Gradara – VF Adriatico 4- 0

Partita vivace con la squadra di casa che cerca di fare la partita aggredendo alti gli avversari, ma fatica ad essere pericolosa. A metà della prima frazione Vitale vede bene Cecchini tra le linee, che apre sulla destra per Ambrico che a tu per tu con il portiere si vede respingere il tiro dal bravo estremo difensore. Al 26’ Gabicce Gradara in vantaggio: Vitiello conquista una palla in uscita al limite dell’area e con un gran tiro spedisce la palla in rete (1-0).

La squadra di casa sulle ali dell’entusiasmo continua a premere e al 32’ Vitale con un gran tiro da fuori porta va sul 2-0.

Ad inizio ripresa la squadra di casa continua a tenere alta la pressione e crea diverse occasioni. Al 9’ Ferraro porta a tre i gol per Gabicce Gradara con un tiro al volo appena dentro l’area di rigore. Altre occasioni capitano piede di Cecchini, poi Reggiani e Del Fattore, ma per tutti la mira non è impeccabile. Al 29’ Augusti cala il poker per il Gabicce Gradara, bravo e mettere in rete un bel cross di Franchi.

Prossimo turno domenica 12 aprile fuori casa contro Real Metauro.

GABICCE GRADARA: Andreani, Pierantoni (15’ st Prioli), Iovino, Vitale, Lisotti, Sarli, Vitiello (15’ st Del Fattore), Bratti (1’ st Ferraro), Decja (1’ st Reggiani), Cecchini (25’ st Augusti), Ambrico (25’ Franchi). All. Pavone - Ugoccioni

UNDER 21 (TERZA CATEGORIA)

Gabicce Gradara- Schieti 3-2

Tre punti importanti per la squadra di mister Mendo in una partita molto spigolosa e a tratti con animi un po' troppo accesi (due espulsioni per la squadra avversaria) con l'arbitro costretto ad allungare l'intervallo.

Squadra di casa ha in vantaggio al 12' su azione personale di Simoncelli, al 16’ raddoppio di Petese in contropiede. Al 45’ con il primo tiro in porta la squadra ospite accorcia le distanze (2-1).

In avvio di ripresa punizione di poco alta dello Schieti, al 6' Giacchetti ha la palla per chiudere la partita, ma sul suo contropiede il portiere compie una gran parata; al 12' su calcio di rigore arriva il pareggio ospite (2-2), al 19' seppure in dieci lo Schieti ha l'occasione per passare in vantaggio con un calcio di punizione che si stampa sull'incrocio dei pali; al 24' il GabicceGradara con una gran punizione di Simoncelli passa in vantaggio ( 3-2), al 40' gran occasione per Magi Andrea ma prima il portiere poi un difensore salvano la porta.

Prossima partita 11 aprile ore 15 Academy Montecchio- GabicceGradara

GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza (1’ st. Boccalini), Ferraro, Franca, Magi Alberto, Caico, Bacchini, Magi Andrea (49’ st. Pecci), Petese, Simoncelli (39’ st. Del Bene), Giacchetti (21’ st Mancini). All. Mendo.