Calcio giovanile, Gabicce Gradara: tre successi, un pari e un ko

La Juniores ritorna a sorridere, hurrà anche per Giovanissimi e Under 21 di Terza categoria

Tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta per le squadre giovanili del Gabicce Gradara (a riposo gli Allievi)

JUNIORES

Urbino - Gabicce Gradara 0-2

Bellissima vittoria dopo una serie di risultati negativi. Primo tempo avaro di soluzioni da parte di tutte e due le squadre, nella ripresa la partita prende vigore e il Gabicce Gradara va in vantaggio su autogol.

Fino al raddoppio di Terenzi su azione di contropiede, il Gabicce Gradara continua a mostrare carattere contro un avversario ostico che fa di tutto per raddrizzare la partita. Da lì alla fine il forcing dell'Urbino viene neutralizzato da un’ottima difesa e dalle parate del portiere Gaggi.

In classifica il Gabicce Gradara ha 38 punti ed è ottavo, un bel cammino visto che schiera molti ragazzi sotto età.

Prossimo turno al Magi sabato contro il Vismara.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Buccino (40’ st. Barbieri), Mosconi, Guidi, Rossi, Ballarini, Annibalini, Gaudenzi, Orazi, Sepede (38’ st. Vitale), Terenzi. All. Magi

ALLIEVI CADETTI

Gabicce Gradara-Nuova Altofoglia 0-0

Partita equilibrata con qualche occasione in più per il Nuovo Altofoglia. Sul finire Grandicelli sfiora il palo con un tiro da fuori area.

Prossimo turno sabato 14 in trasferta contro il Muraglia.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia, Tomassini, Burlaschi, Curzi, Carena, Grandicelli, Magi, Tucci Amadori, Foschi. Nella ripresa sono entrati Valentini, Ricci, Marsili, Di Rosa, Gerboni, Gaddoni. All. Campanelli

GIOVANISSIMI

Accademia dello Sport – Gabicce Gradara 0-8

Gli ospiti dopo una prima fase di studio e fraseggio a centrocampo trovano il primo squillo all’8’: Buresta dalla sinistra serve in mezzo all’area Dini che si gira bene (0-1). Partita che continua su toni bassi con poche occasioni per parte e confuse. Al 25’ rimessa del portiere, Galli dopo una cavalcata solitaria conclude fuori; al 34’ è ancora Galli dal limite dell’area a trovare lo specchio della porta (0-2). Allo scadere uno due Urbinati-Galli, il portiere devia in angolo, sulla battuta del calcio piazzato Dini trova il 3-0.

Ad inizio Berardi ci prova dalla distanza ma nulla di fatto, al 43’ su cross in area, Urbinati di prima insacca (0-4). Al 57’ arriva il primo pericolo per il portiere del Gabicce, è bravo Ottavianelli a deviare in angolo. Al 60’ bella azione del Gabicce Gradara, Bertuccioli avanza e serve Galli sulla fascia: palla in mezzo e rete di Berardi (0-5).

Gabicce-Gradara, punto padrone del campo, sigla al 65’ lo 0-6 con Girolomoni (la palla sotto la traversa, 0-6). Al 67’ Urbinati ispira Terenzi, discesa solitaria e diagonale per il 0-7 e poi al 69’ ancora Girolomoni chiude i conti (0-8).

Prossimo turno domenica 15 in casa contro il Vismara.

GABICCE GRADARA: Ferrini, Sandroni, Buresta, Giunta, Bertuccioli, Galli, Mazzoli, Berardi, Dini, Urbinati, Girolomoni. Nella ripresa entrano: Terenzi, Fuzzi, Ottavianelli e Marcaccini. All. Iachini.

GIOVANISSIMI CADETTI

Gabicce Gradara – Vigor Senigallia B 2- 5

Partita subito vivace con il Gabicce Gradara vicino al gol con Sarli, che raccoglie un bel cross dalla sinistra di Cecchini, ma non inquadra la porta. Subito la risposta ospite che colpisce il palo con una bella conclusione dal limite. Al 10’ doppia occasione per Terenzi M. che va vicino al vantaggio in entrambe le occasioni, peccando nella mira. Al 12’ calcio d’angolo per il Vigor Senigallia, di testa è anticipato il portiere di casa, ma Cecchini respinge la palla sulla linea di porta. Minuto 14’ e il Gabicce Gradara va in vantaggio: bella azione personale di Terenzi P. che calcia dal limite e colpisce il palo, sulla respinta il più veloce è Cecchini che deposita in rete (1-0). Nemmeno il tempo di esultare che gli ospiti pareggiano con la difesa di casa distratta nell’occasione.

Al minuto 22 altro errore difensivo del Gabicce Gradara e gli ospiti sono bravi ad approfittarne e a siglare la rete del 1 -2. Questa volta si invertono i ruoli e Terenzi P. è bravo e rimettere il risultato in parità. Primo tempo che termina con un’azione confusa in area di rigore dei padroni dì casa e il Vigor Senigallia è bravo ad approfittarne e ad andare al riposo in vantaggio per 2 -3.

Ripresa che riparte con il Gabicce – Gradara alla ricerca del pareggio, ma con una decisione molto dubbia l’arbitro decreta un calcio di rigore per il Vigor che non sbaglia e porta a due le lunghezze di vantaggio.

La squadra di casa non molla e schiaccia gli ospiti nella propria metà campo, chiusi a difendere il doppio vantaggio. Il Gabicce Gradara ha due buone occasioni per segnare prima con Terenzi P. e poi con Ambrico, bravo il portiere in entrambe le circostanze. Allo scadere del secondo tempo, quinto gol per gli ospiti che approfittano di un altro errore della difesa.

Prossimo turno domenica 15 fuori casa contro Trecastelli Polisportiva.

GABICCE GRADARA: Ottavianelli, Pierantoni (30’st Trufelli), Iovino (15’ st Prioli), Vitale (15’ st Bratti), Lisotti (25’ st Franchi), Grassi (1’ st Decja), Terenzi P., Sarli, Terenzi M. (30’ st Bacchiani), Cecchini (25’ st Reggiani), Ambrico (1’ st Bratti). Allenatori Pavone-Ugoccioni

UNDER 21 (TERZA)

Gabicce Gradara- Gallo Football 6-2

Squadra di casa in vantaggio al primo affondo: al 3 Petese manda a vuoto un difensore e mette la palla in rete (1-0). Passano tre minuti e Simoncelli allarga per Giacchetti, cross in mezzo dove ancora Petese insacca (2-0), al 10' si fa vedere il Gallo con un tiro alto, al 12' pericolosa la squadra ospite con un cross deviato da un difensore sulla traversa e al 18' accorcia le distanze Asemota (2-1). Al 38' il GabicceGradara allunga con la tripletta personale di Petese (3-1); il Gallo non ci sta anche se la squadra di casa gioca meglio e al 45' sugli sviluppi di un calcio d'angolo prova a rimanere attaccato alla partita con il gol di Bellucci (3-2).

Nella ripresa il GabicceGradara al 9’ prende il largo con un gran tiro sotto la traversa di Simoncelli (4-2), al 31’ tiro da fuori area del Gallo ben parato da Sammarini, al 42' in contropiede colpisce ancora Simoncelli per il 5-2 e al 46' c'è tempo anche per il 6-2 di Sepede su cross di Della Costanza.

Prossima partita sabato 14 Piobbico- Gabicce Gradara ore 14.30

GABICCE GRADARA: Sammarini, Della Costanza, Del Bene, Caico, Boccalini, Franca, Magi Alberto, Magi Andrea, Petese, Simoncelli (45’ st. Sepede), Giacchetti. All.Mendo