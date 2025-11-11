Calcio giovanile, Gabicce Gradara: tre vittorie, due pareggi ed un solo ko

Hurrà per la formazione Allievi B e le due squadre Giovanissimi. Pareggio per Allievi A e Under 21 di Terza categoria. Juniores sconfitta

Tre vittorie, due pareggi e un ko nel week end per le formazioni giovanili del Gabicce Gradara



JUNIORES



Pergolese – Gabicce Gradara 1-0



Primo tempo con un solo sussulto, un palo della Pergolese. La seconda frazione si mantiene in equilibrio fino all’azione del gol con palla che, colpita dal giocatore mentre scivola a terra, assume una parabola velenosa terminando la sua corsa sotto la traversa. Da lì in poi il Gabicce Gradara si riversa sulla metà campo avversaria e nel finale ha l'occasione per pareggiare con Annibalini. Finisce 1-0.



Prossimo turno mercoledì alle 15 al Magi contro l’Ostra.



GABICCE GRADARA: Masini, Del Bene Andruccioli, Luzi, Rossi, Guidi, Falcioni (23’ st. Vanni), Gaudenzi, Ferraj (13’ st. Annibalini), Lorenzetti, Terenzi B. (29’ st. Ballarini). All. Magi.



ALLIEVI A



VF Adriatico – Gabicce Gradara 2-2



Al 5' su assist di Magi palla a Diotalevi che tira e il portiere para, all' 8' su calcio d'angolo VF Adriatico pericoloso di testa con Magi a salvare sulla linea, al 10' tiro di Berardi centrale il portiere blocca, Al 22' la squadra di casa in vantaggio su calcio di rigore, al 47' bel tiro di Magi che il portiere para in tuffo, al 19' e al 20' del secondo tempo due conclusioni del GabicceGradara prima di Berardi poi di Diotalevi entrambe respinte dal portiere: al 21' gran tiro di Amadori che porta il GabicceGradara sull’ 1-1, al 23' punizione battuta da Diotalevi, mette palla in area per la testa di Burlaschi per l' 1-2, ma al 27' la squadra di casa riacciuffa il pareggio (2-2).



Prossima sfida domenica alle 10,30 al Magi contro il Villa San Martino.



GABICCE GRADARA: Valentini, Buscaglia (28’ st. Tomassini), Mosconi, Burlaschi, Curzi (35’ st. Piemonti), Caico, Carena (1’ st. Del Bene), Berardi (28’ st. Grandicelli), Magi (38’ st. Boccalini), Diotalevi, Amadori. All. Campanelli.



ALLIEVI B



Gabicce Gradara-Urbania 4-0



Squadra di casa da subito più propositiva, con buon possesso palla e pericolosa in più occasioni. Al 20’ arriva il vantaggio firmato Mascarucci. Nella ripresa ancora il Gabicce Gradara padrone del campo, al 54’ arriva il raddoppio di Tucci. L’Urbania prova a rendersi pericolosa ma imprecisa nell’ultimo tocco; al 76’ arriva il 3-0 di Orazi ed all’85’ è Gerboni, appena entrato, a chiudere la partita con un bel destro a giro che s’infila sotto l’incrocio per il 4-0. Prossimo turno sabato al Magi contro il Fossombrone.



GABICCE GRADARA: Valentini, Tomassini, Boccalini, Severini, Benedetti, Mosconi, Foschi, Mascarucci, Tucci, Grandicelli, Orazi. Nella ripresa sono entrati: Ricci, Di Rosa, Bernardini, Dall’Acqua. All. Campanelli.



GIOVANISSIMI A



Gabicce Gradara – Nuova Altofolgia 6-0



Goleada della squadra di Iachini. Vantaggio al 2’ in contropiede, Dini lancia Urbinati che avanza e dalla destra con un buon rasoterra trova l’angolo giusto. Il Gabicce Gradara gioca bene, gestisce bene la palla concedendo poco agli avversari ed al 10’ minuto ancora Dini dalla linea di fondo trova Terenzi Prince che spiazza il portiere (2-0). Al 12’ Terenzi Prince serve Dini per il 3-0. Il primo tiro in porta per la Nuova Altofoglia arriva al 18’ ma palla alta sopra la traversa. Allo scadere della prima frazione Marcaccini cross in area e Girolomoni non riesce di testa a colpire bene con forza.



Inizio della ripresa con l’Altofoglia che sembra voler reagire affacciandosi più convinta in area avversaria ma senza conclusioni pericolose, al 48’ da calcio d’angolo battuto da Girolomoni, palla in mezzo e Terenzi Prince si coordina bene per il 4-0 (doppietta personale). Al 63’ da punizione dell’Altofoglia, Mazzoli intercetta palla e con buona giocata avanza sulla trequarti e serve Girolomoni che davanti al portiere non sbaglia il 5-0. Al 67’ ancora Girolomoni su calcio di punizione dalla distanza segna il 6-0 finale (doppietta anche per lui).



Prossimo turno venerdì a Urbino.





GABICCE GRADARA: Ferrini, Marcaccini (54’ Giunta), Buresta, Romano, Bertuccioli, Galli, Terenzi Prince (54’ Mazzoli), Sandroni, Dini (51’ Russo), Urbinati, Girolomoni. All. Iachini.



GIOVANISSIMI B



Villa San Martino – Gabicce Gradara 1-2



L’equilibrio si sblocca al 20’ con la squadra di casa che passa in vantaggio: lancio in profondità e l’attaccante del Villa San Martino è abile a mettere la palla in rete. Il gol scuote il Gabicce Gradara che cerca di alzare il proprio baricentro, ma non riesce ad impensierire in maniera seria il portiere di casa. Sul finire del primo tempo Bratti con una bella azione personale si rende pericoloso, ma il portiere blocca facilmente la sua conclusione. Prima frazione di gioco che termina sul risultato di Villa San Martino – Gabicce Gradara 1-0.



La ripresa inizia con un piglio diverso per i ragazzi dei mister Ugoccioni – Pavone. Pressano alti gli avversari e al 4’ della ripresa arriva il pareggio con un bel tiro da fuori area di Bratti. Il Gabicce Gradara sulle ali dell’entusiasmo continua ad attaccare e dopo due minuti passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Cecchini è abile a girare in rete di prima intenzione (1-2). Lo svantaggio sveglia i ragazzi di casa che si riversano in avanti alla ricerca del pareggio. Forcing finale del Villa San Martino ma il Gabicce Gradara riesce a difendersi con ordine senza correre particolari pericoli fino al triplice fischio.



Prossimo turno sabato al Magi contro Della Rovere.



GABICCE GRADARA: Ottavianelli (28’ st. Andreani), Pierantoni, Iovino (28’ st. Truffelli), Vitale (28’ st. Scola), Lisotti, Sarli, Ambrico, Bratti, Terenzi (22’st. Reggiani), Cecchini, Decja (12’ st. Franchi). All. Pavone-Ugoccioni.





UNDER 21 / TERZA CATEGORIA



Gallo - Gabicce Gradara 3-3



Primo tempo dominato dal Gabicce Gradara che subisce due rigori molto contestati, ma comunque finisce il primo tempo con il doppio vantaggio siglato da Simoncelli: il primo con tiro da dentro l'area al 10' e il secondo al 30' su assist di Boccalini che recupera palla davanti l'area avversaria e mette in condizione l’attaccante di raddoppiare con un gran tiro.



Nel secondo tempo la partita diventa spigolosa e al 10' il Gallo accorcia le distanze e al 20' riesce ad acciuffare il pareggio 2-2, al 30' De Abreu Gabriel riporta meritatamente il Gabicce Gradara in vantaggio (2 -3), ma al 43' su punizione del portiere da centrocampo, spizzata di testa da un attaccante che sorprende Marchini per il 3-3 finale.



Prossima partita domenica 16 novembre ore 15 Gabicce Gradara- Piobbico



GABICCE GRADARA: Marchini, Boccalini, De Abreu Gustavo, Magi, Moutatahhir, Franca, Farroni (8’ st.De Abreu Gabriel), Bacchini, Petese, Simoncelli (35’ st. Pecci), Giacchetti (10’ st. Della Costanza). All. Mendo.

