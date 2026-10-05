Calcio giovanile, Gabicce Gradara: tre vittorie, Juniores sconfitti

Successi di goleada per Allievi 2011 e Giovanissimi. Hurrà anche per gli Allievi 2010

Tre vittorie in quattro partite è il bilancio settimanale delle formazioni del settore giovanile del Gabicce Gradara



JUNIORES



Urbania – Gabicce Gradara 4-0



Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso in svantaggio 1-0, il Gabicce Gradara, pur lottando con determinazione, non riesce a controbattere all’Urbania che segna tre reti giocando in prevalenza nella metà campo avversaria.

Prossimo turno domenica al Magi contro il Villa San Martino (15,30)



GABICCE GRADARA: Valentini, Buscaglia, Benedetti, Falcioni, Del Bene, Mascarucci (35’ pt. Vitale), Gaudenzi, Ballarini, Vanni (12’ st. Ricci), Ferraj (24’ st. Venezia), Orazi (35’ pt. Mosconi). All. Campanelli.



ALLIEVI 2010



Gabicce Gradara – Santa Veneranda 5-3



Vittoria in una partita con tante reti. Dopo una conclusione (parata) di Grandicelli, vantaggio Gabicce Gradara al 14': tiro di Diotalevi da posizione ravvicinata, gran respinta del portiere con Magi pronto sulla ribattuta (1-0). A metà tempo tre ottime parate del portiere ospite su Grandicelli, Del Bene Caico. Replica ospite al 28’ (traversa su colpo di testa); al 35' gran passaggio di Caico per l'inserimento di Berardi che davanti al portiere calcia a lato; un minuto dopo tiro di Mosconi e ancora il portiere devia ma non può niente sul tap in vincente di Magi (2-0). Al 39' si libera bene Diotalevi in area e insacca (3-0). Al 41' ci prova Del Bene il portiere si supera, al 45' accorcia le distanze la squadra ospite su azione di calcio d'angolo (3-1).

Nella ripresa un paio di occasione per il S.Veneranda (palla a lato a tu per tu con il portiere e parata di Bertozzi para). Al 12’ ancora a segno il Gabicce Gradara: cross di Amadori e Carena infila il gol del 4-1.

Al 18' cross di Del Bene e rete della cinquina di Bernardini (5-1). La squadra di casa si rilassa e prima gli avversari accorciano le distanze. Finale 5-3.

Prossima partita domenica 11 ottobre alle ore 11,00 Muraglia- GabicceGradara.



GABICCE GRADARA: Bertozzi, Mosconi (15’ st. Marinozzi), Gerboni (6’ st. Tomassini), Boccalini, Burlaschi, Berardi (21’ st. Lorenzi), Caico, Del Bene (31’ st. Ciaroni), Grandicelli (1’ st. Amadori), Magi (10’ st. Carena), Diotalevi (16’ st. Bernardini). All. Leardini.



ALLIEVI 2011



Real Metauro – Gabicce Gradara 0-8

Roboante esordio della squadra Allievi 2011. Prestazione maiuscola della squadra di ---- per ritmo, idee di gioco e cinismo sotto porta. Al 4’ il primo squillo con una punizione insidiosa di Girolomoni, seguita dai tentativi di Urbinati e Ambrico, ben controllati dal portiere di casa. Il predominio territoriale trova il meritato premio al 18’: Galli scaglia una gran conclusione da fuori area che trafigge l'estremo difensore (1-0). Il Real Metauro soffre la manovra fluida degli ospiti, che al 29’ sfiorano il raddoppio con una bella giocata di Urbinati, il cui pallonetto si spegne di un soffio sopra la traversa. Il gol è nell'aria e arriva puntuale al 32’: Ambrico coordinandosi da fuori area trova l'angolino perfetto per la rete del 2-0.

In avvio di ripresa il copione non cambia. Urbinati ci prova subito e sulla ribattuta del portiere si avventa Ambrico, che colpisce un clamoroso palo, sulla palla vagante il più lesto di tutti è Fuzzi, pronto ad appoggiare in rete il 3-0. L'unico vero squillo del Real Metauro arriva al 44’ con un tiro dalla distanza, ma Ferrini si fa trovare reattivo e devia in angolo. Nella fase finale del match il Gabicce Gradara dilaga letteralmente negli spazi: al 72’ Ambrico dalla destra serve un assist perfetto al centro per Sandroni, che insacca calando il poker (4-0). Solo due minuti più tardi è Mazzoli a firmare la quinta rete della giornata (5-0). Al 76’ Sandroni recupera palla sulla trequarti e calcia un preciso rasoterra dal limite che vale la sua doppietta personale e il 6-0. Al 78’ Sale in cattedra Prince, protagonista di una splendida discesa solitaria sulla corsia di sinistra conclusa con un diagonale impeccabile sul secondo palo per il 7-0.

In pieno recupero arriva l'ottavo sigillo: ancora Prince, ben servito da Mazzoli, trasforma con freddezza firmando la doppietta personale e fissando il risultato finale su un perentorio 8-0.

GABICCE GRADARA: Ferrini (59’ Mancini), Giunta (50’ Prioli), Bertuccioli, Romano (59’ Lisotti), Buresta, Fuzzi (50’ Mazzoli), Galli (50’ Sandroni), Ambrico, Girolomoni (Terenzi P), Cecchini (50’ Samir), Urbinati. All. Ugoccioni-Pavone

GIOVANISSIMI

Arzilla - Gabicce Gradara 0-8

Vittoria di goleada del Gabicce Gradara che già alla fine del primo tempo ha messo la partita in ghiaccio (0-4). A segno Reggiani (assist di Amadei), Amadei (assist di Pierantoni), Ferraro (assist di Amadei), Amadei (assist di Ferraro).

Nella ripresa in gol Reggiani (assist di Amadei), Ferraro (assist di Reggiani), Reggiani e Ferraro (assist di del Fattore).

Prossimo turno domenica al Magi alle ore 11 contro il Muraglia.

GABICCE GRADARA: Andreani (12’ st. Drudi), Bagnesi (12’ st. Scola), Kharbouch (1’ st. Luccarelli), Pierantoni, Iovino (20’ st. Galeazzi), Sarli, Bacchiani (1’ st. Ferrari), Ferraro, Amadei (12’ st. Franchi), Caldarola (1’ st. Del Fattore), Reggiani. All. Magi



