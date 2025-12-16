Calcio giovanile, Gabicce Gradara: tre vittorie nel week end

Hurrà per le due formazioni Giovanissimi e gli Allievi B. Pari per gli Allievi A, sconfitte per Juniores e Under 21 (Terza)

Tre vittorie, un pareggio e due sconfitte il bilancio settimanale delle squadre del Gabicce Gradara.

JUNIORES

K Sport Montecchio - Gabicce Gradara 2-0

Partita molto difficile per il Gabicce Gradara di fronte ad un avversario agguerrito. Primo tempo sottotono del Gabicce Gradara, anche merito dell' avversario che ha tenuto il pallino del gioco per larghi tratti e segnato la rete del vantaggio su rigore (il portiere Gaggi decisivo in avvio su tiro da fuori). Il Gabicce Gradara a parte l'occasione di Terenzi, anticipato dal portiere, servito da Rossini, non si è fatto pericoloso.

Nella ripresa il Gabicce Gradara prova a rimettersi in partita ma un po' per la forza dell'avversario (due belle parate di Gaggi), un po' per sfortuna (palo colpito da Lorenzetti) il risultato non cambia e anzi allo scadere il K Sport Montecchio raddoppia.

Con la fine del girone di andata il Gabicce Gradara si trova al sesto posto con 22 punti a pari merito di altre due squadre.

Prossimo turno domenica in trasferta contro il Lunano alle ore 14,30.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Buccino (40’ st. Mosconi), Falcioni, Luzi, Rossi, Franca (13’ st. Del Bene), Gaudenzi (1’ st. Annibalini), Lorenzetti, Rossini, Ferraj (40’ st. Severini), Terenzi. All. Magi.

ALLIEVI A

Gabicce Gradara – Vismara 1-1

Sfuma a cinque minuti dalla fine la seconda vittoria consecutiva per la squadra di Campanelli, sostituito in panchina da da Magi. Finisce 1-1, risultato giusto anche se sono gli ospiti a recriminare su diverse occasioni da gol sventate dall’ottimo Bertozzi.

Nel primo tempo occasioni su entrambi i fronti, ma è il Gabicce Gradara a passare in vantaggio con Berardi che sfrutta un’azione caparbia di Magi all’interno dell’area.

Nel secondo tempo il Gabicce Gradara ha con Diotalevi e Amadori la possibilità di chiudere la partita, ma per due volte la traversa salva il Vismara che si fa sempre più intraprendente. Dopo due grandi parate di Bertozzi perviene al pareggio meritatamente a cinque minuti dalla fine.

Prossimo turno di riposo.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia, Mosconi, Burlaschi, Curzi, Del Bene, carena, Berardi, Magi, Diotalevi, Amadori. Nella ripresa sono entrati: Gaddoni, Dall’Acqua, Boccalini, Tomassini. All. Magi.

ALLIEVI B

Gabicce Gradara-Falco Acqualagna 4-0

Poker del Gabicce Gradara a segno già nel primo tempo con due gol: Ballarini conclude in area su punizione di Grandicelli e rigore di Ciaroni. Ripresa sempre guidata dalla squadra di casa, con tante occasioni: all’ inizio autogol dell’ Acqualagna, poi Tomassini colpisce la traversa, su punizione Ballarini sfiora la marcatura. Nel finale segna Tomassini infila la sua personale doppietta per il 4-0 finale.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia, Tomassini, Ricci, Benedetti, Mascarucci, Ciaroni, Grandicelli, Bernardini, Ballarini, Foschi. Nella ripresa sono entrati: Gerboni, Di Rosa, Marchi. All. Mendo.

Prossimo turno domenica in trasferta contro il K Sport Monteccchio.

GIOVANISSIMI A

Tre Ponti Academy-Gabicce Gradara 1-4

Altro risultato utile per i giovanissimi sul campo del Tre Ponti Academy. Gli ospiti in vantaggio al 4’: su cross di Marcaccini, Dini di testa segna l’1-0. Un minuto più tardi l’arbitro assegna il penalty al Gabicce Gradara per fallo di mano: Urbinati dal dischetto colpisce la traversa. Al 15’ pareggio Tre Ponti su rigore. Il Gabicce Gradara insiste nel forcing ed al 22’ su tiro di Marcaccini il portiere respinge, è bravo Girolomoni in diagonale a segnare il 2-1.

Inizio della ripresa con le due squadre in attesa, al 45’ Giunta solo in area ma tiro alto, 48’ da calcio d’angolo Mazzoli prova la conclusione ma bravo il portiere a deviare in angolo. Al 55’ unica occasione dei padroni di casa ma il n.10 sbaglia la conclusione. Al 67’ sempre da calcio d’angolo, mischia in area, Bertuccioli conquista palla e realizza il 3-1. Al 69’ è Galli a chiudere la partita con un bel tiro a giro da fuori area per il definitivo 4-1. Allo scadere ancora da calcio d’angolo Urbinati di prima colpisce il palo.

Prossimo turno giovedì 18 in anticipo al Magi contro l’Accademia dello Sport

GABICCE GRADARA: Ottavianelli, Giunta, Buresta, Romano, Bertuccioli, Galli, Terenzi, Marcaccini, Dini, Urbinati, Girolomoni. Nella ripresa sono entrati: Fuzzi, Mazzoli, Terenzi. All. Iachini.

GIOVANISSIMI B

Gabicce Gradara – Real Metauro 4-2

Inizio in salita per la squadra di casa, in svantaggio al 5’ su un colpo di testa in anticipo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Gabicce Gradara, assorbito il colpo, cerca di guadagnare campo, ma senza essere pericolosi. Dopo aver evitato lo 0-2 grazie a Andreani (parato un rigore per fallo di mano di un difensore), il Gabicce Gradara prende coraggio e al 25’ pareggia: capitan Cecchini batte una rimessa laterale in zona d’attacco, Sarli è bravo alla correzione in rete (1-1).

La squadra di casa continua spingere e Ambrico trova il gol del vantaggio con una bella azione personale (2-1). I padroni di casa continuano a tenere alto il baricentro e sul finire del primo tempo colpiscono il palo con Tereshchenko.

Secondo tempo che inizia con gli ospiti più aggressivi: pareggio al 9’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Passa appena un minuto e proprio la coppia dei neo entrati Franca e Ferraro (3 -2). Partita che continua ad essere vivace con occasioni per entrambe le squadre. Al primo minuto di recupero su punizione dal limite Sarli calcia sopra la barriera e trova il doppietta personale fissando il risultato sul 4-2.

Prossimo turno sabato 20 in trasferta contro il Delfino Fano.

GABICCE GRADARA: Andreani, Pierantoni (16’ st Franchi), Iovino (30’ st Trufelli), Vitale (20’ Bratti), Lisotti, Grassi, Tereshchenko (20’ Reggiani), Sarli, Decja (17’ st Ferraro), Cecchini (30’ st Scola), Ambrico. All. Ugoccioni-Pavone.

UNDER 21 (TERZA CATEGORIA)

Gabicce Gradara- Pieve di Cagna 0-2

Ko casalingo per l'Under 21 di mister Mendo contro una squadra tosta e ben organizzata. Al 14' occasione per la squadra ospite, ma il tiro è di poco alto, al 22' ci prova Pecci su punizione, ma il tiro è debole; al 24' è il turno di Simoncelli ma non inquadra la porta, al 26' è il Pieve che è pericoloso su punizione, bravo Masini a deviare in angolo; al 40' ancora squadra ospite pericolosa davanti a Masini (tiro sopra la traversa); al 42' Simoncelli impegna il portiere a una deviazione in tuffo.

Nella ripresa al 6' tiro di Boccalini di poco alto, al 14' altra bella parata di Masini da calcio di punizione. Al 17' il Pieve si porta in vantaggio con Sgobbo, al 37' il raddoppio in contropiede con Corsucci.

Prossima partita sabato 20 alle ore 15 Cesane –Gabicce Gradara.

GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza (25’ st. Luzi), Mancini, Boccalini, Magi, Franca, Sepede (20’ st. Grande), Magi, Giacchetti, Simoncelli (47’ st. Vanni), Pecci (22’ st. Terenzi). All. Mendo