Calcio giovanile, Gabicce Gradara: tre vittorie, un pari e due ko

Nella prima giornata del 2026 brillano le squadre Juniores, Allievi a e Giovanissimi

Tre vittorie, un pareggio e due sconfitte il bilancio della prima giornata del 2026 per le formazioni giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Villa San Martino 3-1

Successo della squadra di Magi al termine di una partita ben giocata da entrambe le squadre. Nel primo tempo il Gabicce Gradara trova il doppio vantaggio meritatamente: al 27’ con Terenzi (tiro da fuori area) e al 36’ con contropiede di Gambini. Nel finale il Villa San Martino accorcia le distanze su punizione.

La seconda frazione inizia con il forcing della squadra ospite che non produce molto. Il Gabicce Gradara si difende bene e nell' occasione di un calcio d'angolo trova la terza marcatura con conclusione al volo di Gambini.

Prossimo turno domenica alle ore 15 al Magi contro il Muraglia.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Buccino, Andruccioli (40’ st. Caico), Luzi, Rossi, Ferraj (25’ st. Annibalini), Gambini, Guidi, Gaudenzi, Rossini, Terenzi (15’ st. Falcioni). All. Magi

ALLIEVI A

Fortuna Fano-Gabicce Gradara 1-4

Vittoria netta a Fano per la squadra di Campanelli, nell’occasione guidata da mister Mendo, che parte forte e dopo 10 minuti indirizza subito la gara segnando due gol con Berardi su assist di Carena al 5’ e lo stesso Carena al 9’ con un secco diagonale dentro l’area.

Il Gabicce Gradara cala il ritmo e dopo un paio di tentativi senza esito al 26’ il Fortuna Fano riapre la partita con un gran rete dalla distanza, con palla nel sette alla sinistra di Bertozzi. Partenza fulminea del Gabicce Gradara nel secondo tempo. Al 46’ gol di Berardi con tiro da fuori area che si infila sotto la traversa (1-3). Il Fortuna Fano non riesce a reagire e non crea pericoli a Bertozzi, dopo una buona occasione al 62’ non sfruttata da Carena, il Gabicce Gradara al 64’ sigla l’1-4 con il solito Berardi che sorprende nuovamente il portiere avversario con un tiro dalla distanza. In pratica la partita finisce qui.

Nella ripresa hanno trovato spazio tutti i giocatori della panchina. Prossimo turno domenica 18 in casa contro Giovane Sant’Orso.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia, Mosconi, Burlaschi, Del Bene, Curzi, Amadori, Berardi, Magi, Diotalevi, Carena. Nella ripresa entrano: Marsili, Gaddoni, Lorenzi, Boccalini. All. Mendo.

ALLIEVI B

Gabicce Gradara-Villa San Martino 1-4

Il primo tempo si chiude sullo 0-1. Nella ripresa al 20’ pareggio di Vitale. Ospiti ancora avanti al 34’ su rigore (espulso Severini), al 37’ il Villa San Martino si porta sull’1-3 ed al 47 il poker ospite.

Primo tempo Al minuto 39 1 a 0 per il villa . Al minuto 34 rigore per il Villa con espulsione di Severini . 2 a 1 per il Villa . Al minuto 37 su ribattuta con parata del nostro portiere il Villa si porta sul 3-1 con un tap in sulla ribattuta del portiere . Al minuto 47 il poker del Villa. Finale 1-4.

Prossimo turno sabato 17 contro Urbino

GABICCE GRADARA: Ferrini, Fumagalli, Di Rosa, Severini, Tomassini, Ricci (15’ st. Campa), Vitale, Mascarucci (21’ st. Ciaroni), Gerboni (30’ st. Piemonti), Ballarini, Grandicelli. All. Magi

GIOVANISSIMI

Vismara Academy – Gabicce Gradara 0-10

Goleada nella prima partita del 2026. Apre le danze Urbinati su angolo di piatto Urbinati di piatto su angolo di Girolomoni. Il Gabicce Gradara energico e propositivo sfiora il raddoppio nei primi 10 minuti di gioco prima con Girolomoni e Fuzzi che calciano a lato poi con Buresta che tira sopra la traversa. Il raddoppio arriva al 14’ con contropiede di Dini per Urbinati il cui diagonale non perdona.

Il Vismara non riesce a contenere gli attacchi degli ospiti ed è costretto a chiudersi nella propria metà campo, il Gabicce Gradara mantiene palla e costruisce azioni pericolose colpendo ben tre traverse sul finire del primo tempo con Urbinati e Dini.

Inizio della ripresa ed al 38’ Girolomoni spostato sulla fascia destra lancia Dini che appoggia in mezzo per Mazzoli, appena entrato, che non fallisce il 3-0. Un minuto più tardi è la volta di Galli a liberare Dini che di sinistro dal limite dell’area cala il poker (4-0).

Al 50’ e 52’ è il turno di Girolomoni per il 6-0 e 7-0, ed al 58’ ancora Girolomoni da calcio d’angolo battuto direttamente in porta il portiere non riesce a bloccare e devia per l’8-0, al 68’ arriva il 9-0 di Urbinati e nel primo minuto di recupero Sandroni fa l’assist per Girolomoni che da buona posizione segna il definitivo 10-0.

Prossimo turno domenica 18 in trasferta contro il VF Adriatico.

GABICCE GRADARA: Ferrini (43’ Ottavianelli) Giunta (36’ Marcaccini), Buresta, Romano, Bertuccioli, Galli (49’ Russo), Fuzzi (36’ Mazzoli), Sandroni, Dini (47’ Terenzi Prince), Urbinati, Girolomoni. All. Iachini.

GIOVANISSIMI B

Gabicce Gradara - Muraglia 3-1

Vittoria di misura del Gabicce Gradara. Al 9’ gol di Terenzi su assist di Cecchini, al 20’ raddoppio di Cecchini su assist di Terenzi mentre al 28’ il Muraglia accorcia le distanze. Nella ripresa il nuovo entrato Decja va subito vicino al gol con una bella azione personale ma il tiro in diagonale esce di poco, Decja va subito vicino al gol con una bella azione personale ma il tiro in diagonale esce di poco, al 23’ Franchi ruba un pallone a centrocampo, si invola verso l’area avversaria ed infila il portiere per il 3-1.

Prossimo turno domenica 18 in casa contro il Vigor Senigallia

GABICCE GRADARA: Andreani, Pierantoni, Iovino (15’ st. Prioli), Vitale, Lisotti, Grassi, Tereschenko, Sarli, Terenzi (15’ st. Franchi), Cecchini, Bacchiani (1’ st Decja). Nella ripresa entrati anche: Trufelli, Bratti, Ferraro, Scola. All. All. Pavone-Ugoccioni.

UNDER 21

Gabicce Gradara- Borgo Pace 2-2

Pari casalingo alla prima uscita del 2026. La prima occasione è per la squadra di casa, con tiro da fuori al 10' di Pecci parato dal portiere; al 14' ci prova Boccalini, che prima manda vuoto un difensore, puoi libera il sinistro che prende la traversa piena. Al 35' primo pericolo per la porta difesa da Masini ma il tiro è alto; al 36' il Borgo Pace trova il gol con un gran tiro al volo di sinistro di Silvestri. Il Gabicce Gradara dopo l'ottimo gioco dimostrato non ci sta e al 44' su assist di Magi Alberto, Giacchetti rimette il risultato in parità (1-1).

Nella ripresa al 16’ cartellino rosso per la squadra ospite (manata in faccia a Bacchini); al 31' in contropiede pallonetto vincente di Giacchetti sul portiere (2-1), al 37' Simoncelli ha sui piedi la palla per chiudere la partita ma il suo sinistro viene ben parato dal portiere. Al 41’ la beffa per i ragazzi di mister Mendo: pareggio ospite firmato da Gadji. Peccato per il Gabicce Gradara non avere preso i tre punti dopo una partita ben giocata subendo solo due tiri.

Prossima partita sabato 17 gennaio ore 15 Torre- Gabicce Gradara

GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza (1’ st. Mosconi), Bacchini, Magi, Boccalini, Franca (45’ st. Esposito), Morini, Magi, Giacchetti (43’ st. Vanni), Pecci (13’ st Simoncelli), Petese. All. Mendo.