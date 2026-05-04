Calcio giovanile, Gabicce Gradara: un hurrà e due ko

Larga vittoria dei Giovanissimi che domenica si giocano la semifinale. Ko per Allievi e Under 21 di Terza categoria

Si va verso il finale di stagione. Due sconfitte ed un largo successo nell’ultimo week end.

ALLIEVI

Alma Juve Fano - Gabicce Gradara 5-0

La stagione della squadra Allievi si chiude con il ko per 5-0 sul campo dell’Alma Fano. Partita combattuta con la formazione ospite che pur pericolosa non trova il gol. Il primo tempo si chiude sul 2-0. Nella ripresa la partita non cambia, l’Alma Fano realizza altre due reti sfruttando due errori difensivi e sul finire della partita cala il gol del pokerissimo.



GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia, Falcioni, Burlaschi, Curzi, Berardi, Carena, Ballarini, Magi, Diotalevi, Gaudenzi. Nella ripresa sono entrati: Valentini, Fumagalli, Tommasini, Grandicelli, Marsili, Boccalini. All. Campanelli.





GIOVANISSIMI



Gabicce Gradara – Monte Porzio 19-0



Ultima partita di campionato provinciale per i Giovanissimi 2011 di mister Iachini che confermano il secondo posto in classifica con una netta vittoria sul Monte Porzio. La semifinale a Lunano domenica prossima alle ore 11 con il Nuovo Altofoglia.



Partita che si sblocca al 6’ su punizione, palla in area e Girolomoni segna il vantaggio, 8’ è Sandroni a segnare il 2-0, al 21’ Marcaccini con buon possesso palla a trovare l’angolo giusto per il 3-0, 23’ Urbinati a chiudere il primo tempo con il 4-0. Al 29’ arriva il primo tiro in porta del Monte Porzio su calcio di punizione, ma Ferrini blocca.

Secondo tempo ed al 41’ da calcio d’angolo Bertuccioli sigla il 5-0, al 44’ accelerazione di Dini, palla in mezzo per Bertuccioli (6-0), al 46’ lancio/tiro di Girolomoni il portiere devia ed è lesto Dini a ribattere in rete (7-0). Lo stesso Dino poco dopo infila l’8-0, al 49’ cross di Girolomoni dalla linea di fondo e Cecchini di testa va in gol (9-0). Al 55’ Mazzoli mette in mezzo e Dini appoggia in rete (10-0), al 57’ Urbinati sigla l’11-0, al 61’ è la volta di Ambrico con tiro da fuori (12-0), quindi di Urbinati e Bertuccioli (14-0), 67’ il portiere devia un tiro di Mazzoli ed ancora Dini va in gol (15-0), al 69’ arriva il 16-0 di Girolomoni, al 70’ e 71’ è di Dini il 17 e 18-0. Nei minuti di recupero ecco la rete del definitivo 19-0 ad opera di Urbinati.



Gabicce Gradara: Ferrini, Buresta, Romano, Giunta, Girolomoni, Sandroni, Marcaccini, Mazzoli, Galli, Urbinati, Bertuccioli. Nella ripresa sono entrati: Ottavianelli, Cecchini, Dini, Lisotti, Ambrico. All. Iachini.



UNDER 21 (TERZA)



Gabicce Gradara - Cesane 0-4



Gabicce Gradara fermato in casa delle Cesane, seconda in classifica. Subito in vantaggio la squadra ospite al 6', al 19' parata di Masini su calcio di punizione; al 23' punizione Cesane che Masini respinge, ma sulla ribattuta la squadra ospite raddoppia. Reazione dei Gabicce Gradara con Petese (il tiro è fuori di poco).

In avvio di ripresa terzo gol per Cesane, un minuto dopo ci prova Boccalini da fuori area (il portiere devia sopra la traversa), al 6’ espulsione per Caico per fallo da ultimo uomo, infine al 36' quarto gol per la squadra ospite.



GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza (26’ st. Mancini), Del Bene (24’ st. Sepede), Moutatahhir, Caico, Boccalini, Bacchini (35’ st. Esposito), Magi Andrea (18’ st. Magi Alberto), Petese, Pecci (1’ st. Terenzi), Simoncelli. All. Mendo.

Nella foto: la formazione Giovanissimi