Calcio giovanile, Gabicce Gradara: una vittoria, tre pareggi e due ko

i Giovanissimi di mister Iachini calano il pokerisismo contro il Della Rovere (5-2). Juniores sconfitta sul campo della Castelfrettese (2-1)

Una vittoria, tre pareggi e due sconfitte il bilancio settimanale della giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Castelfrettese - Gabicce Gradara 2-1

Nel recupero di metà settimana sconfitta per la squadra di Magi in una partita equilibrata e molto combattuta, che ha offerto sprazzi di bel gioco.

Parte bene il Gabicce Gradara che mette subito pressione alla squadra di casa e al 9’ passa in vantaggio con Terenzi su passaggio di Rossini.

La Castelfrettese non ci sta e si butta in avanti, ma la difesa ed il portiere Masini respingono l'assalto.

Nella seconda frazione la squadra di casa al 7’ il pareggio su punizione dal limite. Il Gabicce Gradara in contropiede colpisce il palo con Terenzi (11’): la palla percorre tutta la linea di porta senza entrare. Tre minuti dopo la Caastelfrettese si guadagna un calcio di rigore su una disattenzione della difesa avversaria (2-1). Il Gabicce Gradara si butta in avanti ma non riesce ad acciuffare il pareggio.

In classifica 31 punti e quinto posto insieme a quattro squadre. Campionato equilibrato ed avvincente.

Prossimo turno sabato ore 16,30 in casa contro Alma Fano.

GABICCE GRADARA: Masini, Boccalini (17’ st. Gaudenzi), Andruccioli (17’ st. Falcioni), Luzi, Rossi, Rossini, Buccino (39’ st. Vitale), Guidi, Ferraj (20’ st. Annibalini), Lorenzetti, Terenzi. All. Magi.

ALLIEVI

VF Adriatico-Gabicce Gradara 3-3

Buon pareggio in rimonta per la squadra di Campanelli dopo il 2-0 di fine primo tempo. Nella ripresa a segno Diotalevi con tiro da fuori area, poi Magi che ha ribattuto in rete di testa la conclusione di Diotalevi respinta dalla traversa, palla che ha colpito la traversa e infine Tomassini in mischia in area per 2-3. Nel finale fallo da rigore del portiere Bertozzi (espulso) per il 3-3 finale.

Prossimo turno domenica 1 in casa contro Nuova Real Metauro

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia, Tomassini, Burlaschi, Curzi, Mosconi, Carena, Berardi, Magi, Diotalevi, Amadori. Nella ripresa sono entrati: Del Bene, Marsili, Gaddoni, Grandicelli. All. Campanelli.

ALLIEVI CADETTI

Giovane Sant’Orso – Gabicce Gradara 2-0

Su un campo ai limiti della praticabilità sconfitta della squadra ospite con una rete per tempo. Nella ripresa dal 16’ il Gabicce Gradara ha giocato in dieci (espulso Caico).

Prossimo turno lunedì 2 febbraio in casa contro il Valfoglia.

GABICCE GRADARA: Valentini, Orazi, Di Rosa (1’ st Tereshchenko), Luzi, Caico, Ballarini, Gaudenzi, Ciaroni (18’ st. Bernardini), Tucci (18’ st. Fumagalli), Ferraj (5’ st. Gerboni), Vitale (21’ st. Lorenzi). All. Magi.

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara – Della Rovere 5-2

Inizio partita in salita per il Gabicce Gradara, in svantaggio al 5’con rete di Vitali. La squadra di casa rimane compatta, guadagna campo e sfiora il pari in più occasioni. Al 23’ arriva il meritato pareggio con Urbinati che in girata in area sfrutta l’assist di Dini. Al 33’ il raddoppio di Girolomoni con azione personale e tiro dal limite sul secondo palo. Il primo tempo finisce 2-1 per i padroni di casa.

Nella ripresa il Gabicce Gradara ci prova con Girolomoni e Sandroni, il gol arriva all’11’ con Mazzoli su calcio d’angolo Mazzoli (3-1), due minuti più tardi poker con Urbinati di testa su cross di Bertuccioli. Il Della Rovere prova a ripartire, ma è sempre il Gabicce a tenere il gioco creando diverse palle goal ed allo scadere pasticcio del portiere ospite e Fuzzi ne approfitta (5-1).Subito dopo il Della Rovere va a segno con Eusepi. Finale 5-2.

Prossimo turno a Pesaro lunedì 2 febbraio contro il Muraglia.

GABICCE GRADARA: Ferrini, Giunta, Buresta (56’ Fuzzi), Romano, Bertuccioli, Galli, Mazzoli (Terenzi P.), Sandroni (53’ Russo), Dini (36’ Marcaccini), Urbinati, Girolomoni. All. Iachini.

GIOVANISSIMI CADETTI

Marotta Mondolfo - Gabicce Gradara 2-2

Buon pari esterno nella seconda giornata del girone di ritorno. Al 10’ il vantaggio ospite: su punizione dal limite di Vitale la palla si stampa sulla traversa e Cecchini ribatte in rete (0-1). La partita si accende con più azioni su entrambi i fronti. Al 29’ pareggio del Marotta Mondolfo: recupero palla sulla trequarti e bel tiro dal limite che finisce in rete (1-1). Sul finire del primo tempo occasione per i padroni di casa ma senza esito.

Nella ripresa il Marotta Mondolfo passa in vantaggio. Il Gabicce Gradara reagisce e al 13’ trova il gol del pareggio: bella azione sulla destra, Decja mette un invitante pallone in mezzo per il tiro a botta sicura di Terenzi con palla che si stampa sulla traversa. Sulla respinta Cecchini è di nuovo il più veloce nel mettere in rete per la propria doppietta personale (2-2).

La partita rimane vivace, equilibrata e le due squadre si affrontano a viso aperto. Il risultato non cambia più fino al fischio finale.

Prossimo turno: riposo.

GABICCE GRADARA: Ottavianelli (30’ st Andreani), Grassi, Iovino (30’ st Trufelli), Vitale (15’ st Ferraro), Lisotti, Sarli, Tereshchenko (15’ st Bratti), Ambrico, Terenzi, Cecchini, (30’ st Bacchiani), Decja (15’ st Franchi). All.Pavone-Ugoccioni.

UNDER 21

Gabicce Gradara-Olimpya Villa Palombara 0-0

Partita difficile per i ragazzi di mister Mendo contro una squadra organizzata e che gira bene palla. Primo tempo che si chiude senza grosse occasioni su entrambi i fronti, ma con possesso palla spesso per l'Olimpya.

Al 5’ Magi Andrea calcia di poco alto, un minuto dopo grossa occasione per la squadra ospite con grande parata di Masini. Nella ripresa al 10’ punizione per l' Olimpya: palla in area che nessuno tocca e sbatte sul palo; al 25' tiro da fuori area di Franca centrale parato dal portiere; al 26' occasionissima per Magi Andrea a colpo sicuro, il portiere si supera: al 42' traversa per gli ospiti su azione di contropiede. Il Gabicce Gradara nel finale stringe i denti e porta a casa un buon pareggio contro un'ottima squadra.

Nel prossimo turno riposo, domenica 8 febbraio alle ore 15 Gabicce Gradara- Valfoglia.

GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza (26’ st. Sepede), Magi, Boccalini, Mancini (1’ st. Moutatahhir), Franca, Bacchini (14’ st. Ferraro), Magi, Giacchetti (37’ st. Pecci), Simoncelli, Petese. All. Mendo.