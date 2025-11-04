Calcio giovanile, Gabicce Gradara: largo successo per la Under 21

La squadra di Mendo, che partecipa al campionato di Terza, batte 4-1 il San Silvestro. Pareggio per i Giovanissimi 2011 A

Una vittoria, un pareggio e due sconfitte il bilancio del week end delle squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara. A riposo le due formazioni Allievi.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Fermignanese 1-4

Passo falso al Magi per il Gabicce Gradara. Partita dai due volti. Primo tempo giocato alla pari con qualche occasione per il Gabicce Gradara impreciso in fase di finalizzazione: al 10’ Terenzi spara sul portiere e al 44 il suo tiro è parato.

Nella ripresa la squadra di Magi passa in vantaggio: all’11’ Gaudenzi, in azione solitaria sulla destra, si libera di un avversario e calcia in rete (1-0), ma è solo un fuoco di paglia perché da lì in avanti la squadra di casa scompare dal campo lasciando spazio alle giocate della Fermignanese.

Prossimo turno sabato fuori casa contro la Pergolese.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Boccalini (20’ st. Severini), Falcioni, Luzi, Rossi (35’ st. Sciuto), Franca (13’ st. Ballarini), Gaudenzi, Guidi, Ferraj (38’ st. Orazi), Lorenzetti, Terenzi (1’ st. Annibalini). All. Magi.

GIOVANISSIMI 2011 A

K Sport Montecchio – Gabicce Gradara 2-2

Il K Sport Montecchio parte subito forte e pochi secondi dopo il calcio di inizio sfiora la rete del vantaggio e successivamente vanno vicino al gol in più occasioni ma il portiere del Gabicce Gradara sventa ogni minaccia. Alla mezz’ora si fa pericoloso il Gabicce Gradara con Girolomoni.

Il secondo tempo riparte con il forcing dei padroni di casa ma sono gli ospiti a passare in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Berardi colpisce di testa e la palla si infila nell’angolino (0-1). Il Gabicce Gradara prende coraggio, colpisce una traversa con Galli e trova il gol dello 0-2 con Girolomoni.

Il Montecchio accorcia le distanze con una bella azione del suo attaccante esterno e a pochi minuti dallo scadere il Montecchio trova il pari su un calcio di rigore alquanto generoso.

Prossimo turno: riposo

GABICCE GRADARA: Ferrini, Giunta (Russo), Buresta, Romano, Bertuccioli, Galli, Terenzi (Fuzzi), Berardi, Dini (Marcaccini), Urbinati, Girolomoni. All Iachini.

GIOVANISSIMI 2011 B

Gabicce Gradara – KSPort Montecchio 1 -2

L’equilibrio si rompe al 20’ con il K Sport Montecchio: in area una palla vagante è trasformata in gol. Dopo solo due minuti il pareggio: dopo una grande discesa sulla fascia sinistra il pallone in mezzo di Mazzoli è respinto dal portiere e sulla ribattuta Decja insacca (1-1).

Ora le due squadre si affrontano con più coraggio e al 30’ con un bel tiro da fuori il il K Sport Montecchio trova il gol del 2-1. Sul finire del primo tempo il Gabicce Gradara sfiora il pareggio: bel lancio sulla fascia sinistra dove scatta Cecchini che entra in area e lascia partire un bel tiro sul primo palo, è bravo il portiere avversario a respingere la palla. Il primo tempo termina 1-1.

Nella ripresa la squadra di casa inizia a pressare alto cercando di schiacciare gli avversari a ridosso della loro area di rigore. Buona l’azione sulla destra di Decja che trova il portiere pronto a respingere il tiro. Terenzi prima e poi Cecchini sfiorano il gol:

Il Gabicce Gradara continua a spingere, ma il Ksport Montecchio riesce ad arginare le sue azioni e a portare a casa il risultato (2-1).

Prossimo turno domenica 9 in trasferta contro il Villa San Martino.

GABICCE GRADARA: Andreani, Iovino (25’ st. Reggiani), Mazzoli, Vitale, Pierantoni, Sarli, Decja (15’ st. Franchi), Bratti (25’ st. Trufelli), Terenzi (25’ st. Scola), Cecchini, Ferraro (15’ st. Del Fattore). All. Pavone-Ugoccioni.

UNDER 21 / TERZA CATEGORIA

Gabicce Gradara - San Silvestro 4-1

Grande prestazione sul campo amico per la squadra di mister Mendo che ha chiuso la prima frazione sullo 0-0 pur essendosi resa pericolosa più volte. Al 3' su calcio d'angolo di Franca bel tiro in anticipo di Mancini che impegna il portiere; al 6' azione in slalom di Simoncelli e il portiere è ancora bravo e para; all' 8' grande discesa di Giacchetti che mette la palla al centro dove Petese batte a colpo sicuro e il portiere si supera. Al 24’ si vede la squadra ospite: in area impegna in una grande parata Masini; al 27' occasione in contropiede per Giacchetti, che da solo davanti al portiere non riesce a superarlo; al 41' angolo battuto corto da Franca per Boccalini ed il suo tiro è alto di un soffio; al 47' grossa occasione per il San Silvestro che tira da fuori area è colpisce la traversa e sulla ribattuta Masini para,

All' 8' st su una palla messa in mezzo Ruta Samuele porta in vantaggio la squadra ospite, il Gabicce Gradara non ci sta e al 16' con una gran sventola sul primo palo Simoncelli riporta il risultato in parità ( 1-1); al 35' il Gabicce Gradara raddoppia con un tiro da fuori che fa la barba al palo ancora con Simoncelli (2-1), al 40' palo interno colpito da De Abreu Gustavo, al 44' l'arbitro assegna un calcio di rigore per fallo di mano che realizza Pecci ( 3-1), al 48' c'è ancora spazio per un gran contropiede di Petese che prima impegna in un gran intervento il portiere e sulla ribattuta mette la palla nell'angolo per il 4-1 finale.

Prossima partita sabato alle ore 15 sul campo del Gallo.

GABICCE GRADARA: Masini, Boccalini (15’ st. De Abreu Gabriel), Mancini, Franca, Moutatahhir, Della Chiara (40’ st. Della Costanza), Bacchini, Magi A., Petese, Simoncelli (38’ st. Pecci), Giacchetti (27’ st. De Abreu Gustavo). All. Mendo.