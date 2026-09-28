Calcio giovanile, Gabicce Gradara: week end senza sorrisi

Tre sconfitte in tre partite di Juniores, Alleivi e Giovanisismi. Nel prossimo week end scatta il campionato Allievi Cadetti



Week end amaro per le giovanili del Gabicce Gradara: tre sconfitte in tre partite. Nel prossimo week end scatta il campionato anche degli Allievi Cadetti impegnati sabato (ore 14,30) a Calcinelli contro il Real Metauro.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Falco Acqualagna 1-2

Sconfitta in casa per il Gabicce Gradara ad opera del Falco Acqualagna per 2-1. Vantaggio dei padroni di casa al 10’ con colpo di testa di Gaudenzi su azione di angolo; oltre ad un penalty fallito da Gaudenzi almeno due le occasioni per la squadra di casa con Gaudenzi e Tucci soli davanti al portiere.

In avvio di ripresa il Gabicce Gradara subisce il gol del pareggio. Da lì la Falco Acqualagna prende coraggio e il Gabicce Gradara non riesce più a imporsi e nel finale gli ospiti passano in vantaggio su autorete dopo un batti e ribatti in area. Finisce 1-2.

Prossimo turno sabato 3 ottobre alle ore 15 a Urbania.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Buscaglia, Del Bene, Boccalini, Andruccioli, Benedetti (12’ st. Mascarucci), Gaudenzi (22’ st. Vitale) Guidi, Rossini (1’ st. Ballarini), Ferraj, Tucci (12’ st. Orazi).

ALLIEVI

Vismara – Gabicce Gradara 4-3

Partita stregata per il Gabicce Gradara (tante occasioni non sfruttate) e brava la squadra di casa a ottimizzare gli errori commessi dai ragazzi di mister Leardini.

Inizio da incubo per la squadra ospite che al 4' su disattenzione difensiva va in svantaggio (1-0), al 10' e al 15' ci prova il Gabicce Gradara, prima con Diotalevi e poi con Amadori ma è bravo il portiere a sventare, al 18' ancora Diotalevi al tiro e ancora il portiere blocca, al 36' il Vismara raddoppia su colpo di testa (2-0).

Al 38’ ci prova Curzi da fuori ma il portiere ci mette una pezza, al 39' ci prova la squadra di casa e Valentini para, Nella ripresa, al 2’ tris del Vismara su calcio di rigore. Il GabicceGradara replica con Carena e Del Bene che al 10' accorcia le distanze Del Bene (3-1). Due minuti dopo rete di Carena (3-2), al 19’ traversa di Berardi, al 25' Magi chiama il portiere ad un miracolo in uscita; sull’altro fronte al 31' Bertozzi chiude la porta in uscita, al 35' gran gol di Grandicelli con palla all'incrocio (3 -3).

Il Gabicce Gradara si sbilancia per cercare il successo. Al 40' Tomassini colpisce il palo, ma al 50' arriva la beffa: contropiede del Vismara e Bertozzi in uscita atterra l'attaccante, per l'arbitro è rigore: la palla colpisce la traversa e sulla ribattuta l’attaccante realizza il gol del 4-3.

Prossima partita domenica 4 ottobre alle ore 11: al Magi arriva il Santa Veneranda.

GABICCE GRADARA: Valentini (1’ st. Bertozzi), Burlaschi, Boccalini (3’ st. Gerboni) Tomassini, Mosconi, Curzi (31’ st. Grandicelli), Berardi, Del Bene, Magi, Diotalevi, Amadori (3’ st. Carena). All. Leardini.

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara – Villa San Martino 1-9

La partita dura un tempo chiuso sull’1-3 in cui la squadra di Magi, schierata con 2012 e 2013 e che ha dovuto sostituire due pedine, è stata all’altezza dei forti avversari. Nei primi cinque minuti uno-due ospite, Terenzi ha accorciato le distanze, poi il tris ospite che nella ripresa allunga il passo e nel finale dilaga.

Prossima sfida sabato alle ore 18,30 sul campo dell’Arzilla.

GABICCE GRADARA: Andreani, Bagnesi, Iovino, Pierantoni, Kharbouch (20’ pt. Ferrari), Sarli, Bacchiani, Ferraro, Reggiani, Vitiello (10’pt Caldarola), Terenzi.

Nella ripresa sono entrati: Luccarelli, Augusti, Galli, Galeazzi, Drudi. All. Magi