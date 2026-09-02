Calcio giovanile, il Misano ai Regionali con Juniores Elite e Under 18

Il gruppo di una trentina di giocatori è lo stesso e si suddividerà nelle due competizioni. Il club unico in provincia nel campionato Juniores

A metà settembre ricominciano i campionati regionali dell’Attività agonistica ed il Misano si presenta ai nastri di partenza con due formazioni, la Juniores Elite e la Under 18.

La preparazione è iniziata lunedì 17 agosto seppure non a ranghi completi per motivi di lavoro e sarà a pieno ritmo a partire da questa settimana. Il club ha creato un gruppo unico di una trentina di ragazzi composto in gran parte da 2009, da 2008 e alcuni 2010, allenati dal nuovo mister Ivano Lualdi. Obiettivo: dare una preparazione uniforme, sviluppare gli stessi concetti di gioco e così ottimizzare il lavoro per avere una crescita tecnica migliore e dare anche ai più giovani la possibilità di mettersi in vetrina.

I più pronti saranno impegnati al sabato nel campionato regionale Juniores Elite (il match slitta al lunedì in caso di anticipo della prima squadra al sabato), gli altri nel campionato regionale Under 18, una suddivisione che ovviamente può cambiare di settimana in settimana a discrezione del tecnico, fermo restando che non possono essere utilizzati giocatori della classe 2008.

Il gruppo è composto in gran parte da quello della squadra Allievi della scorsa stagione ai quali si sono aggiunti altri giovani reduci da altre esperienze sul territorio, ma comunque di Misano: la possibilità di giocare un campionato come quello Juniores Elite, con trasferte importanti, è stata l’occasione giusta per mettersi alla prova nella realtà della proprio società di origine.

Il Misano è l’unico club della provincia di Rimini a partecipare al campionato regionale Juniores Elite. Il debutto sarà sabato 12 settembre in trasferta contro l’Imolese.

Per quanto riguarda la Under 18 regionale, il calendario ha assegnato al Misano come avversario la Stella.

ATTIVITA’ DI BASE La stagione dell’annata 2014 comincerà lunedì 7 settembre, quella delle annate successive la settimana seguente (lunedì 14).