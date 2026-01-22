Calcio giovanile, il Misano al lavoro per una collaborazione con un club professionistico

La società punta a rafforzare il suo settore giovanile. Tre sconfitte nell'ulitmo week end; le partite del prossimo turno

Ritorno in campo amaro per le squadre giovanili del Misano dopo la sosta natalizia: tre sconfitte ma con tante attenuanti. Una battuta d’arresto che farà da pungolo per le prossime partite.

La cosa positiva è il feeling sempre più stretto tra i ragazzini del settore giovanile e la prima squadra a testimonianza che la famiglia Misano è sempre più unita: le gesta della squadra di Muratori richiamano sugli spalti del Santamonica tanti giovani giocatori, i suoi primi tifosi, che incitano i loro beniamini ‘armati’ di tamburi.

Intanto la società è al lavoro per potenziare il settore giovanile: il club ha attivato un canale con un club professionistico per stringere una proficua collaborazione.



JUNIORES UNDER 19 ELITE

Medicina Fossatone – Misano 4-1

Su un campo molto pesante, di fronte ad un avversario molto forte, il Misano è stato sconfitto per 4-1 sul campo del Medicina (3-0 il primo tempo). A rendere più complicato il match l’assenza dei due portieri, uno dei quali prima del match per infortunio, che ha costretto mister Bonetti a schierare un giocatore di movimento tra i pali. La rete del Misano è stata messa a segno sul finire da Lampani al termine di una belle azione corale.

Prossimo turno sabato in trasferta contro la Portuense a Migliarino alle ore 16.

MISANO: Giuliani, Catra, Mason, Monteiro, Fraternali, Cantelli, Casali, Polverelli, Asenov, Bonetti, Lampani. All. Bonetti. Nella ripresa sono entrati Buccolo, Beradinelli, Giunta.

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

Misano – Castenaso 1-5

Amaro ritorno in campo per il Misano sconfitto dal forte Castenaso composto da un buon numero di giocatori ex Bologna. Rete di Pari al 10’, al 28’ ha pareggiato su rigore il Castenaso e immediatamente dopo ha raddoppiato. Il Misano sul finire di frazione ha avuto l’ occasione per pareggiare con Pari e Murizzi.

Nel secondo tempo é uscita la qualità del Castenaso che ha arrotondato il risultato complice anche un’ autorete del Misano.

"Buono il primo tempo in cui abbiamo imbrigliato il Castenaso, nella ripresa volevamo reggere il più possibile il risultato per mantenere viva la partita e magari cercare il pari con il forcing finale – spiega mister Baldi - Sono comunque soddisfatto della prestazione della mia squadra, ora ci aspetta il derby di Riccione contro l’Asar. Il nostro obiettivo è migliorare il rendimento del girone di andata”.

Prossimo match domenica alle 10,30 contro l’Asar a Riccione.

MISANO: Esposito, Giuranna (Conti), Biandronni, Carlini, Mulazzani (Lunadei), Fabbri (Canadà), Diana A. (Cosco) Staccoli, Pari (Rusciadelli), Murizzi (Carnevali), Mencarini. All. Baldi

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI

Misano – San Lorenzo 1-8

Il Miisano, composto da molti 2013, è stata sconfitto da un ottimo San Lorenzo. La rete della bandiera è stata realizzata Piva Federico su rigore.

In classifica il Misano è al penultimo posto alla pari del Real San Clemente.

Prossimo turno: sabato 24 Asar-Misano alle 17,30.

MISANO: Picchi, Tombini (Amadori), Mustafà, Tentoni, Canadè, Guerra, Piva Federico, Savoretti (Fabbri), Vaccaro (Mancini), Piva Giammaria (Caddeo), Sparaventi (Soldati). All. Pratelli-Pangrazi.