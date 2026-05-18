Calcio giovanile, l'Espanyol vince il 23° Memorial Flavio Protti

Superata in finale 2-0 la rivelazione Real Casalecchio. re giorni intensi e di grande successo per il consueto appuntamento

La novità Espanyol vince il 23° Memorial Flavio Protti allo stadio Nicoletti di Riccione dopo un cammino praticamente perfetto. Gli spagnoli in finale regolano il Real Casalecchio con i gol di Carlos e Sanabria e iniziano la festa. I 'pericos' biancazzurri hanno chiuso il torneo senza subire gol, eccezion fatta per un solo rigore incassato agli ottavi dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari contro il Grifone.

Tre giorni intensi e di grande successo per il consueto appuntamento sportivo giovanile che ha ospitato 40 squadre provenienti da tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti con il Chicago Fire vincitore del premio Fair play.

Come sempre non sono mancate le sorprese, con le bolognesi grandi protagoniste: il Real Casalecchio ha vinto il derby 2-1 contro il Bologna nei quarti di finale e ha eliminato la Juventus ai rigori in semifinale. Nella 'finalina' per il podio i bianconeri hanno faticato non poco a imporsi sull'altra grande rivelazione Real Sala Bolognese: è servita una rete nel secondo tempo del fuoriclasse Lamine Ba, attaccante under 13 che ha segnato oltre 300 gol in stagione e ha fatto vedere numeri incredibili (ovviamente però non è stato l'unico protagonista in questo Memorial Protti).

Elenco dei premi individuali. Miglior portiere: Gabriel Yeboah (Sassuolo); miglior difensore: Maximo Novas (Espanyol); miglior centrocampista: Chawla Nicholas (Juventus); miglior giocatore: Miguel Fernandez (Espanyol); miglior giocatore dilettante: Lukas Musaku (Project RS Rimini); capocannoniere: Diego Di Nuzzo (Fiorentina); miglior allenatore-educatore: Andrea Cristi (Bologna).



Il pilastro nonché organizzatore storico del Memorial Protti Maurizio Molari è ampiamente soddisfatto della manifestazione appena conclusa. “Igor Protti, al quale mandiamo un abbraccio, purtroppo vista la sua situazione non è riuscito a presenziare alla premiazione però ci aveva dato l'input del rispetto e tutti l'hanno rispettato alla lettera. Il torneo è andato alla grande anche per la qualità perché ci sono state squadre importanti e non sono mancate le sorprese come il Real Sala Bolognese e il Real Casalecchio che, seppur più grandi di età di un anno come prevede il regolamento per le dilettantistiche, hanno tenuto testa alle squadre professionistiche. Sono contento anche per la vittoria dell'Espanyol, se la sono meritata e hanno dato una lezione di fair play durante la premiazione dando il cinque e facendo sfilare i secondi classificati: bravi anche gli avversari a replicare. Grazie veramente a tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, dagli sponsor, all'Aia per gli arbitri che hanno coperto 140 partite in tre giorni e a tutti i volontari, senza dimenticare nessuno”.



