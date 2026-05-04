Calcio giovanile, giovedì scatta il Memorial Nicoletti

Sono 32 le squadre Esordienti e 20 quelle Pulcini in campo si sfideranno prima nei gironi poi alle fasi finali. Si gioca allo stadio Valentino Mazzola

E' stata presentata la quinta quinta edizione del Memorial Walter Nicoletti al Clementino Parco Caffè a Santarcangelo di Romagna. Presenti l sindaco Filippo Sacchetti, l’assessora allo sport Angela Garattoni, il presidente dell’FC Young Santarcangelo Nelson Nicolini, il consigliere Regionale CRER Sergio Franco, il Presidente Provinciale AIAC Mattia Vincenzi, la figlia di Walter Linda Nicoletti e i responsabili del torneo Giacomo Santarini e Simone Domeniconi.

La manifestazione si svokge dal 7 al 10 maggio al CPB Stadium "Valentino Mazzola" di Santarcangelo di Romagna.

“Il memorial Nicoletti è un evento che lascia il segno nella città di Santarcangelo. È un evento di identità, di calcio e di famiglie e bambini che giocano insieme. È entrato nel calendario sportivo della città per l’impatto per l’indotto di visitatori che porta alla città" ha detto il sindaco.

Assessora allo sport Angela Garattoni ha aggiunto: "Siamo veramente orgogliosi del risultato sportivo dello Young Santarcangelo: una società che è cresciuta tantissimo negli ultimi anni. Un altro grande risultato è il completamento del campo in cui si svolgeranno tutte le partite del torneo.”

Il presidente dello Young Santarcangelo Nelson Nicolini che ha ricordato che quest’anno ricorre il 44esimo anniversario della promozione in serie D del Santyarcangelo proprio grazie a mister Walter Nicoletti. "Faccio i complimenti al dg Mario Zavatta e a mister Luca Fregnani per la stagione sportiva culminata con i playoff. Ringrazio l’amministrazione che ci ha permesso di tornare a giocare tutto il torneo nella nostra casa. Ringrazio anche Sergio Franco della FIGC, Mattia Vincenzi dell’Aac e Linda, per il suo tempo che ci dedica ogni anno. Un ringraziamento speciale agli organizzatori per aver portato la conferenza al Clementino: il mio luogo del cuore, perché in passato c’era il campo sportivo dove giocavo sulla ghiaia".

Sergio Franco FIGC ha sottolineato il lavoro del club per la crescita dei giovani e la promozione di tornei come questi dove i valori etici e attenzione verso gli altri sono stati sempre promossi dalle persone presenti e da Walter.

Da parte suia Mattia Vincenzi ha spiegato come "per le categorie partecipanti al torneo è fondamentale ribadire l’importanza degli istruttori, che devono portare avanti la parte tecnica ma soprattutto i valori che Walter ha sempre incarnato".

Il responsdabile del torneo Giacomo Santarini: "Vogliamo portare avanti come ogni anno i valori di Walter. Quest’anno una parola chiave è Unione: con la città, tra i ragazzi partecipanti, con i genitori e tutte le persone che danno una mano a questo evento importante. Abbiamo scelto questo posto oggi perché sarà il punto di partenza della sfilata di giovedì. Venerdì, sabato e domenica saranno giorni di gare, per finire con la premiazione finale per salutare tutti.”

Il collega Simone Domeniconi ha aggiunto. "Anche quest’anno abbiamo alzato l’asticella. 32 squadre Esordienti e 20 pulcini, che si sfideranno prima nei gironi poi alle fasi finali. Il Trofeo Walter Nicoletti andrà al mister che più rispecchia i valori di Walter: cuore coraggio e cervello. Premiamo l’educatore sportivo, non solo l’allenatore.”

Infine Linda Nicoletti: "Mio padre Walter è stato un uomo di sport a 360 gradi: aveva questa missione educativa. Anche a noi figli ci ha insegnato questi valori. Sono molto contenta per il memorial, per la crescita che ha avuto. Si vede il lavoro che c’è dietro. Sono molto fiera che sia dedicato ai giovani a cui mio padre era molto legato. Auguro a tutti i partecipanti di vivere questa esperienza con crescita sportiva e umana".